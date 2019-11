Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Åby 21.11.2019 – 108 537 euroa ekstraa

Toto64-1 4 Höwings Unbeatable on suuri suosikki voittamaan T64-pelin avauskohteen. Toissa kerralla ruuna tappeli Jägersron pronssidivarissa umpirehdisti johtavan rinnalta kolmanneksi ja voitonkin hävisi vain niukasti. Viimeksi se jäi Eskilstunassa johtavan taakse pussiin. Harran Bokolle tuskin olisi voinut mitään, mutta toinen Höwings Unbeatable olisi hyvin todennäköisesti ollut vapaat kiriladut saadessaan. Nyt vastus helpottuu ja Robert Berghin ajokki voi saada kunnioitustakin niin paljon, että pääsee keulaan tekemään omaa juoksuaan. 5 That’s Art oli vakuuttava Åbyn ja Hampurin voittojuoksuissaan, mutta viimeksi Klass I-finaalilähdössä vain tasainen. Toki juoksukaan ei mennyt täysin nappiin. Peter Untersteinerin suojatti on kelpo 4-vuotias ja suosikin ykköshaastaja. 1 Tropicana Ås paikkasi jo toissa kerralla hyvin ensimmäisen kurvin laukkansa ja viimeksi oli vuoden avausvoiton aika, kun tamma hallinnoi keulajuoksun jälkeen vaivatta perille. Ykkösradalta on tiedossa loistoreissu. 2 Gandhi Boko on tulosrivistöään paremmassa tikissä. Kahdella viime kerralla ruuna on tullut sisäratajuoksujen päätteeksi voimia tallella maaliin. A) 4 B) 5-1-2 C) 3-6 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4 Suuri: 4, 5, 1, 2 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-21&track=Åb



Toto64-2 1 Welcome Malcolm jäi lokakuisessa Bjerken startissaan hienon oloisena umpipussiin johtavan taakse. Sen jälkeen ori voitti tyylikkään kirin päätteeksi takajoukoista, vaikka matkavauhti oli kävelyä, eikä takaa olisi pitänyt ehtiä kärkeen. Päätöskierroksen norjalaislupaus kulki 14,4-vauhtia. Viimeksi se laukkasi voimissaan kolmannesta sisältä loppukurvissa. Welcome Malcomin olemus on sellainen, että voittosumma ei tee vielä mitään oikeutta lähdön ainoan 3-vuotiaan kyvyille. Kuskikin paranee Eirik Höitomtin ottaessa ohjat. 4 Springbank on tehnyt hyvät juoksut kahteen viime starttiin. Mantorpissa ruuna eteni alun kolmannen kiertelyiden jälkeen runsas kierros juostuna keulaan, josta tuli hyvin perille. Viimeksi se joutui taivaltamaan koko päätöskierroksen kolmatta ilman selkää ja tuli vaativalla juoksulla rehellisesti perille. 5 Arvid S.H. ei ole vielä tänä vuonna totosijoille yltänyt, mutta nyt sellaiseen on hyvä sauma. Viimeksi ori terävästi kolmannesta sisältä ja aiemmin tilaa saadessaan voittokin olisi ollut mahdollinen. 6 Andover Hudson aloittaa Peter Unstersteinerin treenistä ja on heti huomioitava. 12 Zinzan Cash on huomattavasti viime sijoituksiaan paremmassa tikissä. Toissa kerralla se sai kivikovassa lähdössä keulassa kovaa prässiä ja lopun taipuminen oli ymmärrettävääkin. Mikään muukaan tämän lähdön hevosista ei olisi sellaista prässiä kestänyt. Viimeksi johtavan rinnalla taivaltanut hevonen väsyi eteen ja Zincan Cash joutui pakittamaan koko porukan läpi. Karulta lähtöpaikalta ruuna toki vaatisi jo tuuria juoksunkulussa. 8 Tricky Face on luokaltaan lähdön parhaimmistoa, mutta sattumalta sillä ei ole vain yhtä voittoa koko uralta. Ruuna sijoittuu mielummin kuin voittaa. 11 Snobben C.D. on pilannut pari viime starttiaan laukkoihin ja voi sen vuoksi jäädä turhan vähälle huomiolle. Robert Berghin laatutallista tuleva ruuna teki oikein rehdin juoksun johtavan rinnalta lokakuun puolivälissä Dwight Petersin viimeksi ajaessa. A) 1-4-5 B) 6-12-8-11 C) 10-7-2-3-9 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 1 Suuri: 1 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-21&track=Åb



Toto64-3 Kolmas kohde ei tasollaan päätä huimaa. Norjasta ja Tanskasta saapuva suosikkikaksikko vaikuttaa näytöiltään ylivertaisilta ja olisi yllätys mikäli voitto karkaa tämän kaksikon ulkopuolelle. 6 Easy Winnerin luokasta kertoo olennaisen, että 3-vuotias voitti elokuussa Norjan Kriterium-karsinnan. Sen jälkeen on tullut epäonnistumisia, joten pelimielessä Eirik Höitomtin ajokki on jäänyt turhan vähälle huomiolle. Kriterium-finaalissa tuli laukka keulasta ensimmäiseen kurviin ja samaan paikkaan ori laukkasi myös toissa kerralla Åbyssa. Viimeksi se oli Jarsbergin avoimessa 3-vuotislähdössä johtavan takaa asiallinen kuudes eikä hävinnyt kuin kymmenyksen totosijaa. Jos Easy Winner vain polkee ravia, niin uran toinen voitto on liki. 9 Caesar Spin tuli viimeksi parin laukkastartin jälkeen pitkän kirin päätteeksi hyvin perille asti toisesta ulkoa. Tuon kisaan jälkeen ruuna jäi kertaalleen pois, joten runsaan puolentoista kuukauden huililta Caesar Spiniin on suhtauduttava pienellä varauksella. 5 Marcel P. voitti lokakuussa kaksi kertaa ja se on kova meriitti tähän porukkaan, mutta molemmilla kerroilla ruuna sai vetää haluamaansa vauhtia ja voitti suuremmin vakuuttamatta. Kuskikin heikkenee nyt huomattavasti valmentajan ajaessa itse. 4 Kadway Tanks tuli koelähdössään hyvällä tyylillä 16,5-vauhtia päätöskierroksen ja jos suosikkeja varmistelee, niin Johan Untersteinerin ajokkia kannattaa harkita lapuille vain kuusi prosenttia pelattuna. A) 6-9 B) 5-4-1 C) 8-7-2-3 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 6, 9 Suuri: 6, 9 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-21&track=Åb



Toto64-4 Kuten jo hienosta statistiikasta voi päätellä, 9 Jackson Avery on todella lahjakas 4-vuotias. Toissa kerran uran ainoalla Ruotsin vierailullaan ruuna paiskasi Färjestadissa alle kymppivauhtisella kirillään kolmannesta ulkoa omille teilleen. Viime startti oli Norjan Derbykarsinta, jossa se jäi ensimmäistä kertaa urallaan ulos totosta. Erlend Rennesvik haki alkumatkasta kovalla spurtilla Norjan kenties parhaalta 4-vuotiaalta Max Bradylta keulat ja luovutti ne sille uudelleen pois. Lopussa ankkuriköysi venyi keulaan nähden ja Jackson Avery karsiutui niukasti finaalista. Nyt se palaa runsaan kolmen kuukauden huililta, mutta niin vakuuttava ruuna on ollut, että sitä on pidettävä suosikkina. 3 Gaya de Pervenche on kovaluokkainen 3-vuotias tamma, joka tulee vielä nousemaan sarjoissaan pitkälle. Viime startti toi kysymysmerkkejä, sillä Conrad Lugauerin ajokki kävi raivokkaan kuumana jo ennen lähtöä eikä ravaamisesta tullut mitään. 6 M.T. Nordic Spirit voitti viimeksi johtavan takaa open stretchia pitkin ja tulisena starttarina se voi nytkin saada samanlaisen juoksun. Tanskalainen 12 Cadillac Shadow on voittanut pitkän taukonsa jälkeen keulasta kevyesti molemmat starttinsa. Nyt vastus kovenee ja lähtöpaikka on paha, mutta 50 voittoprosentilla kilpailevaa hevosta ei uskalla jättää poiskaan lapuilta. 4 O.M.Escobarille kyyti oli viimeksi liian kylmää Dominic Wibbin voittamassa Klass II-lähdössä. Nyt vastus ei ole aivan niin kova ja Thomas Uhrbergin ajokki on suoritusvarmana menijänä totohevosia. 8 Ivory Di Quattro voisi paremmalta paikalta olla erittäinkin kiinnostava pelihevonen. Toissa kerralla sillä prässättiin rajusti toisella puolikkaalla keulahevosta ja ori tuli varsin rehellisesti maaliin. Lapulle vielä takarivin pelaamattomaksi jääneet 10 Siberian Justice ja 11 Zaira Del Ronco. Jälkimmäinen laukkasi viimeksi hyvin todennäköisesti voittonsa vähän ennen maalia ja toissa kerralla tuli takajoukoista hyvin maaliin. A) 9-3-6 B) 12-4-8-11-10 C) 1-7-2-5 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 9, 3, 6 Suuri: 9, 3, 6, 12, 4, 8, 11, 10 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-21&track=Åb



Toto64-5 4 Princess S.W. on päässyt kilpailemaan valitettavan katkonaisesti, mutta tehnyt sen tuloksekkaasti. Uran laukattomista juoksuista tamman statistiikka on 8 7-1-0. Peter Untersteinerin ajokki on voittanut tyylikkäästi kaksi viime starttiaan T75-sarjoissa. On kuitenkin muistettava, että niistä tuli tiliä 225 000 kruunua eli Princess S.W. lähes tuplasi voittosummansa ja sarjat ovat nousseet kertaheitolla. Se ei ole myöskään varmin suorittaja ja varsinkin toissa kerralla laukka oli todella lähellä moneen otteeseen. 7 Rafale d’Inverne jäi viimeksi Princess S.W:n taakse toiseen sisälle täysin pussiin ja siihen nähden alustavat prosentit 76 vs 3 eivät tunnu oikeilta. 8 Hickomisschampagne oli mukana samassa lähdössä kahden edellämainitun kanssa ja se vasta hurjan juoksun tekikin. Tamma jäi kolmannelle roikkumaan, ajoi vauhdilla johtavan rinnalle ja sitä paikkaa vielä puolustettiin hurjassa tempossa. Hickomisschampagne taisteli esimerkillisesti loppuun kestäen kolmanneksi. 10 Shutter Island voitti toissa kerralla johtavan rinnalta helposti ja viimeksi kiri voittoon toisesta sisältä T75-sarjassa. Claes Svenssonin ajokki lähtee niin kovaa matkaan voltista, että se voi päästä hakemaan alkumatkasta ainakin välikeulat ja saanee namureissun, jollaisella voittokulun jatkuminen ei tulisi yllätyksenä. A) 4 B) 7-8-10 C) 9-1-5-6-11-2 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4, 7, 8, 10 Suuri: 4, 7, 8, 10 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-21&track=Åb



Toto64-6 4 Rapide Yoda & 6 Mellby Guard ovat esittäneet huippukuntoa viime starteissaan ja hienotasoisen päätöskohteen rastittaminen on aloitettava Untersteinerien kaksikosta. 5 Harbour Eightysix hakee jo kauden yhdeksättä voittoon. Norjalaisruuna avaa lujaa ja saanee loistoreissun. Nyt vastus on aiempaa kovempi, mutta Eirik Hömtoitin ajokki on silti perushevosia. 7 J.H. Responsilla voisi olla pikkutuureilla kaksi voittoa alla, jolloin se olisi paljon enemmän pelattu. Toissa kerralla se tuli keulasta niukasti ohitetuksi open stretchia pitkin takaansa hyökänneen toimesta. Viimeksi ruuna sai kolmannesta sisältä liian myöhään vapaat kiritilat voittoa ajatellen. Robert Bergh ajanee tapansa mukaan vahvalla ruunalla eteenpäin. Lapulle vielä 9 Chili Jordan, joka kiri viimeksi takajoukoista aivan hurjasti loppusuoraa. A) 4-6-5 B) 7-10-9-1-3 C) 8-11-2-12 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4, 6, 5, 7, 9 Suuri: 4, 6, 5, 7, 9 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-21&track=Åb



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4

Toto64-2: 1

Toto64-3: 6, 9

Toto64-4: 9, 3, 6

Toto64-5: 4, 7, 8, 10

Toto64-6: 4, 6, 5, 7, 9

Hinta: 12,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-21&track=Åb&race=4&pool=T64&selections=[4],[1],[6,9],[9,3,6],[4,7,8,10],[4,6,5,7,9]&stake=0,1&price=12



Suuri

Toto64-1: 4, 5, 1, 2

Toto64-2: 1

Toto64-3: 6, 9

Toto64-4: 9, 3, 6, 12, 4, 8, 11, 10

Toto64-5: 4, 7, 8, 10

Toto64-6: 4, 6, 5, 7, 9

Hinta: 128,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-21&track=Åb&race=4&pool=T64&selections=[4,5,1,2],[1],[6,9],[9,3,6,12,4,8,11,10],[4,7,8,10],[4,6,5,7,9]&stake=0,1&price=128

Färjestadin maanantain Toto64-kierroksella neljä oikein veikanneet jäivät voitto-osuudetta, joten se tiesi jackpotia tälle illalle Åbyyn. Ekstrarahaa onkin tarjolla lähes 110 000 euroa.Norjasta saapuu kova joukkue Åbyyn ja vuonomaan edustajilla onkin hyvä voittosauma neljässä eri T64-kohteessa. Vihjesysteemeissäkin luotetaan norjalaisvaljakkoon. Toisen kohteenon varsin lupaavan oloinen 3-vuotias ja alle 20 prosenttia pelattuna se on kiehtova ideavarmahaku tasaisessa lähdössä.T64-pelin selvästi eniten pelatuin hevonen(T64-5) varmistetaan jo pienemmässä systeemissä ja kyseisestä lähdöstä löytyykin pari maistuvaa ideahevosta.Jackpot-kierroksen peliaika päättyy tuttuun tyyliin klo 20.30.jäi lokakuisessa Bjerken startissaan hienon oloisena umpipussiin johtavan taakse. Sen jälkeen ori voitti tyylikkään kirin päätteeksi takajoukoista, vaikka matkavauhti oli kävelyä, eikä takaa olisi pitänyt ehtiä kärkeen. Päätöskierroksen norjalaislupaus kulki 14,4-vauhtia. Viimeksi se laukkasi voimissaan kolmannesta sisältä loppukurvissa. Welcome Malcomin olemus on sellainen, että voittosumma ei tee vielä mitään oikeutta lähdön ainoan 3-vuotiaan kyvyille. Kuskikin paranee Eirik Höitomtin ottaessa ohjat ja ori pystyy pudottamaan ennätystään reilusti. Welcome Malcom ei ole alustavasti edes lähtönsä suosikki ja 18 prosenttia pelattuna se on maistuva varmahaku.on tehnyt lupaavat juoksut molemmissa starteissaan kesätaukonsa jälkeen. Toissa kerralla se kiri kolmannesta sisältä alle 10-vauhtia viimeiset 400 metriä eikä hävinnyt kuin Beluga Westille. Viimeksi tammalle luovutettiin keulat tämän lähdön suursuosikille, jonka taakse Rafale D’Inverne jäi hienon näköisenä umpipussiin. Princess S.W. on pelattu alustavasti lähes 80 prosenttia, joka on liikaa epävarmalle suorittajalle. Todennäköisesti pinnat tulevat tasoittumaan reilusti iltaa kohden, mutta Rafale d’Inverne jäänee silti alipelatuksi.on huippuiskussa vaikkei se tulosrivistöstä täysin välitykään. Tamma on kärsinyt jo pidemmän aikaa epäonnesta ja onnistuminen roikkuu ilmassa. Toissa kerralla se sai myöhään vapaata neljännestä sisältä. Viimeksi sillä käännettiin viimeiseltä sijalta kiriin vasta 300 metriä ennen maalia, jonka jälkeen Mats Nilssonin ajokki lepatti hurjaa vauhtia loppusuoraa, mutta neljättä sijaa korkeammalle oli mahdoton ehtiä. Lähtö on nyt varsin hyvätasoinen ja Chili Jordanilla on takarivi, mutta ei se saisi olla vain yhden prosentin hevonen.