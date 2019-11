Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 20.11.2019

Suosikit: 4 On Track Piraten ei noussut lokakuun startissa takajoukoista, ja tasapaksun esityksen syyksi paljastui kurkunpäätulehdus. Hagmyrenissä teräsruuna hallitsi helppoa lähtöä keulapaikalta. Valmentajan mukaan hevonen tuntuu treeneissä paremmalta kuin aiemmin syksyllä, ja normaalisti voittosauma on tietysti hyvä. Täysin purjein siihen ei silti oikein tee mieli luottaa, sillä tarjolla lienee toista rataa ja juoksusta voi tulla jopa hieman hankalakin. 5 Chianti on saanut syksyllä rakentavia startteja, eikä oriin lähtönopeutta ole juurikaan käytetty. Toissa kerralla se kiri ulkoa aivan Dibaban rinnalle ja seurasi viimeksi 75:ssä asiallisesti sisältä. Alkuun täysillä panostaminen tuskin palkitsee tässäkään, joten Björn Goop pyrkinee vain kärjen lähettyville, josta 5-vuotias voisi lopussa kohota matsiin.



Haastajat ja yllättäjät: 3 Star Advisor Joli on lähdön avainhevonen, sillä kuskin halutessa ruuna nappaa hyvistä asemista keulapaikan haltuunsa. Viimeksi se ei päässyt kovassa avauksessa Angle Of Attackin edelle, pudotti lopulta 3. sisälle josta nappasi maksimisijoituksen. Valtaosan voitoistaan keulasta ottaneella ruunalla ajettaneen tässä mielipaikalta. Pari vähän pelattuakin vielä isompaan systeemiin. 10 Scellino Luis näytti viimeksi taustalla jo varsin virkeältä ja jatkanee nousujohteisesti. 8 Order To Fly laukkasi Eskilstunassa jo ennen lähtölinjaa, mutta osoitti sitä ennen varsin mukavaa virettä. Juoksupaikka jää taakse, muttei silti aivan mahdoton. 2 Snowstorm Hanover ei ole niin huono kuin tulosrivi antaa ymmärtää, mutta vajaan kymmenen pinnan peliosuus on suorituksiin peilaten kuitenkin yläkanttiin. 7 Ajlexes Cubano lähtee normaalisti kovaa, mutta kaikkien sisäpuolelta kiihdyttävien ohittaminen tuskin onnistuu. Viime starttien perusteella sen kunto on asiallinen, muttei aivan huipussaan.



Juoksunkulku: Star Advisor Joli tuskin missaa hyvältä paikalta keulaa ja siitä ajettaneen. On Track Piraten voi joutua viimeistään puolimatkassa toisen radan vetäjäksi, sillä Chiantilla haetaan todennäköisesti selkäjuoksua kärjen tuntumassa.



Pelijakauma: On Track Piraten (40%) on oikea suosikki, mutta eivät haastajat sitä ja Chiantia (30%) vastaan niin ulkona ole, kuin pinnoista voisi päätellä. Scellino Luis (3%) ja Order To Fly (4%) ansaitsisivat hieman lisää peliä.



Ranking: A) 4, 5 B) 3, 10, 8, 2, 7 C) 9, 6, 1