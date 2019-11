Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solvalla 19.11.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 1, 3, 8, 7, 5

Toto64-2: 2, 9, 5

Toto64-3: 3, 6, 7

Toto64-4: 5, 9

Toto64-5: 5

Toto64-6: 2

Hinta: 9,00 €



Suuri

Toto64-1: 1, 3, 8, 7, 5

Toto64-2: 2, 9, 5

Toto64-3: 3, 6, 7

Toto64-4: 5, 9, 6, 3

Toto64-5: 5

Toto64-6: 2, 10, 8, 7

Hinta: 72,00 €



Solvallassa ei joka viikko kylmäverilähtöjä ajeta, mutta tänään sellainen harvinaisuus nähdään. Verners Lopp olisi ollut avoin myös suomenhevosille, mutta yhtäkään kotimaisen rodun edustajaa ei ilmoitettu 100 000 kruunun ykköspalkinnosta huolimatta.Lähdöstä löytyy systeemien tukipilari, suomalaisillekin hyvin tuttu. Norjalaisori vakuutti Gävlen tauoltapaluussaan ja lähtö on nyt helpompi, missä se on tottunut juoksemaan.Pienemmän systeemin toinen varma on päätöskohteen. Se on noussut kovaan iskuun ja saanut pahimpiin vastustajiin nähden huomattavasti paremman lähtöpaikan.Solvallan Toto64-kierroksen peliaika päättyy tuttuun tyyliin klo 20.30.vaihtoi kesällä jälleen kotitreeniin eikä taukokarstasta ollut tietoakaan Gävlen startissa. Ori sai unelmajuoksun kolmannessa-toisessa ulkona, josta tuli todella helposti loppukirissä ohi keulan Tangen Haapista. Lome Bragen olemus oli taas sellainen kuin se oriilla parhaimmillaan on ja startti alla se todennäköisesti parantaa entisestään. Illan lähtö on vieläpä helpompi kuin Gävlessä ja eikä norjalaisoriin varmistaminen tunnu mielekkäältä, vaikka prosentit lähentelevät kahdeksaakymmentä.on noussut viime starttien perusteella elämänsä kuntoon. Toissa kerralla Solvallassa tamma sai kolmannesta sisältä myöhään vapaata ja Mattias Djusen ajokki tuli loppusuoran ylivoimaista kyytiä. Hiemankin paremmilla tuureilla voitto olisi ollut jo silloin otettavissa. Viimeksi tulikin ansaittu täysosuma, kun kierros jäljellä johtavan rinnalle edennyt tamma marssi lopussa marginaalia helpompaan voittoon. Nyt lähtö on viimekertaista tasokkaampi, mutta joka tapauksessa Bear Victoryn kuuluisi olla nykukunnossaan selvempi suosikki ja se toimiikin pienemmän systeemin ideavarmana.palasi toissa kerralla pieneltä paussilta suoraan Breeders Crownin välierään. Kolmannessa sisällä matkannut ori jäi umpipussiin ja tilaa saadessaan Stefan Melanderin valmennettava olisi ainakin noussut taistelemaan finaalipaikoista Tae Kwon Deon voittamassa lähdössä. Viimeksi matkavauhti oli pahoin neljännessä ulkona juossutta Thrust Controlia vastaan ja neljättä sijaa korkeammalle oli sisäradan vetäessä lähes mahdoton nousta nousta, vaikka ori loppua lujaa latoikin. Carl Johan Jepsonin ajokki lähtee hyvin matkaan ja maili sopii jenkkihevoselle. Vastuksen puolesta illan tehtävä näyttää sopivalta ja Thrust Control on jäänyt seitsemän prosentin kannatuksella turhan vähälle huomiolle.palasi viimeksi yli puolen vuoden tauolta Bollnäsissa. Vire jäi hieman arvoitukseksi, sillä vastustaja väsyi eteen loppukurvissa vauhdin juuri kiihtyessä, Maharanih joutui jo neljännelle ja tamma laukkasi. Se lopetti vielä kulisseissa hyvin. Håkan Wallbergin ajokki vaikutti kevään voittostarttien perusteella luokkahevoselta ja hieman omintakeisella tyylillä ravaava Maharanih on jäänyt repalaisen tulosrivistönsä vuoksi nyt aivan liikaa suosikkikaksikkojavarjoon. Maharanih osaa lähteä todella kovaa matkaan ja se voi hyvinkin päästä keulapaikalle.