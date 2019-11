Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Färjestad 18.11.2019 – 89 307euroa ekstraa

Päivän varma: 11 Blissful Ignorance (Toto64-2, lähtö 5)

Päivän ideaveto: 2 Merkulov (Toto64-3, lähtö 6)

Päivän pommi: 5 Gal Gadot Racing (Toto64-5, lähtö 8)

Toto64-1 Avauskohteessa 4 Rocky Tilly on selvä perushevonen. Jörgen Westholmin valmennettavalla on vyöllään vahvat kuntonäytöt, eikä viimeisin startti Solvallan 75-finaaleissa tahrannut sen kilpeä, vaikka sijoitus vaatimattomaksi jäikin. Hevonen joutui peruuttelemaan alussa viimeiseksi, eikä 11,7-vauhtinen viimeinen 700 metriä riittänyt kahdeksatta sijaa korkeammalle. Kaksi edellistä starttia se voitti keulasta ja etenkin Solvallassa 8.10. se osoitti upeaa kilpailupäätä kontrattuaan uudelleen kärkeen tultuaan jo loppukaarteessa ohitetuksi. Rikard N Skoglund tähtää ajokillaan keulaan ja on siitä todella liki voittoa. Suosikin ykköshaastaja ja varmistusmerkki suurempaan systeemiin on väkivahva 7 Hobby de L'iton, joka on pitkän paussin jälkeen nakutellut kolme kertaa vahvasti totosijoille. Årjangissa 6.10. se karkasi helpossa lähdössä johtavan rinnalta todella vakuuttavaan tyyliin ja viimeksi Halmstadissa edelle jäi vain kova kaksikko Eldorado Mearas – Illuminati. 2640 metrin juoksumatka sopii vahvalle oriille ja peliosuus on jäänyt tässä turhan paljon suosikin varjoon. Ranking: A) 4 B) 7,6,5 C) 3,2,8,1 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4 Suuri: 4, 7



Toto64-2 11 Blissful Ignorance on juossut viime ajat hurjatasoisissa ikäluokkalähdöissä ja ollut lähellä pärjäämistä niissäkin. Solvallassa 17.9. se jäi voimissaan pussiin tammakriteriumin karsinnassa ja Örebrossa 16.8. se taisteli johtavan rinnalta tiukasti E3 Consolationin voitosta. Lähtöpaikka on haastava mailille, mutta juoksunkuluista voi tulla oppilaslähdöille tyypillisen levoton, mikä pelaisi suoraan Mats E Djusen ajokin pussiin. Haastajista 1 Glimra Guld ja 4 Ekebys Ia taistelevat alussa keulapaikasta ja ovat suosikin ykköshaastajat. Glimra Guld avasi toissakerran voitossaan voltista terävästi ja veti mailin lähtöä alusta loppuun. 6 Robloxia ja 9 Souzy ovat pystyviä, mutta epävarmoja, eikä mailin juoksumatka suosi nyt niitä. Ranking: A) 11 B) 1,4,6,9,8,2 C) 10,12,3,7,5 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 11 Suuri: 11



Toto64-3 2 Merkulov on syttynyt Erlend Rennesvikin valmennuksesta hyvään syysvireeseen ja pystyy nappipaikalta taas menestymään. Viimeksi Bjerkessä hevonen paiskasi loppukurvissa kolmannen kautta keulaan ja tuli lopussa yhden ohittamaksi. Sitä edeltänyt voitto irtosi neljännestä ulkoa terävällä loppuvedolla. 7 Dansken palasi viimeksi parin kuukauden tauolta todella kovalla esityksellä. Hevonen laukkasi pahoin starttiin, teki väkevän nousun totosijakamppailuun mukaan, mutta laukkasi kolmannen sijan juuri ennen maalia. Ravilla Ole Johan Östren valmennettava on tässä todella vaikeasti pysäytettävissä. 4 Jinx'em ampuu lujaa auton takaa matkaan ja ottaa lähdön komentoonsa. Viimeksi Färjestadissa hevonen oli keulasta suosikkina hieman pehmeä kakkonen, mutta toissakerralla Axevallassa veto kesti samalta paikalta maaliin asti. 10 Digital Ocean jäi Örebrossa voimissaan pussiin johtavan taakse, mutta startti varmasti rakensi kilpailukuntoa oikeaan suuntaan pitkän tauon jälkeen. 6 Smekerund Bazinga on ottanut kaksi tolppaa putkeen kevyemmissä lähdöissä, mutta juoksunkulun suosiessa ja suosikkien epäonnistuessa voitto on tässäkin mahdollinen. Axevallan voitto irtosi tyylikkäästi johtohevosen rinnalta. Ranking: A) 2,7 B) 4,10,6,9,1 C) 11,8,12,5 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2, 7, 4, 10 Suuri: 2, 7, 4, 10, 6



Toto64-4 5 Tättman on terävä kiihdyttäjä ja ottanee neljännen kohteen komentoonsa. Färjestadissa 14.10. hevonen ampui takamatkan juoksuradalta ensimmäisellä takasuoralla keulaan asti, eikä paikasta sen jälkeen luopunut. Färjestadin 9.9. voitto irtosi niin ikään keulasta. 6 Goetmals Joe on kohonnut hyvään syysvireeseen ja pystyy jälleen menestymään. Viimeksi Färjestadissa hevonen juoksi keulassa ja näytti voittajalta aivan kalkkiviivoille asti, mutta vastustajan terävä loppuveto yllätti sen aivan maalilinjalla. Sitä edeltäneessä startissa voitto tuli johtavan takaa. 9 Vikens Brummer ei ole hetkeen voittanut, mutta kunto on kohdillaan. Åbyssa 17.10. se seurasi toiseksi kovan Il Duce Bokon takana ja viimeksi Solvallassa irtosi hopeaa johtavan takaa. 11 G.R.J.'s Wolverine oli viimeksi vahva johtavan rinnalta ja sitä edeltäneessä Eskilstunan kisassa kiersi porukan hänniltä kakkoseksi. Takarivistä Micael Stjernströmin ajokki on juoksunkulun armoilla, mutta reissun onnistuessa voittokin on napattavissa. Ranking: A) 5,6 B) 9,11 C) 10,3,8,1,13,4,7,14,15,2,12 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5, 6, 9, 11 Suuri: 5, 6, 9, 11



Toto64-5 Viidennen kohteen suosikit tulevat Anna Forssellin valmennustallista. 6 Modern Love tekee jatkuvasti vahvaa työtä, vaikka voitot puuttuvatkin taulusta. Färjestadissa tamma kiri viimeiset 800 metriä 12,1-vauhtia kolmatta ilman selkää ja tuli aivan lopussa selässä kirineen ohittamaksi. 9 Restless on niin ikään jäätävässä vireessä ja startin onnistuessa voltin nelosradalta osallistuu varmasti voittokamppailuun mukaan. Mantorpissa tamma leiskautti takajoukoista 11,7-vauhtisen 800 metrin kirin ja voitti keulassa juosseen 11 Easy Creationin. Viimeksi Kim Erikssonin ajokki oli kirimässä totosijakamppailuun mukaan, mutta laukkasi maalisuoran alussa mahdollisuutensa. 11 Easy Creation on ensiaskelilla todella räväkkä ja edennee takamatkasta huolimatta nopeasti keulapaikalle asti. Färjestadissa tamma juoksi keulassa, josta oli lopussa vähän pehmeä. Sitä ennen Solvallassa sen kiri jäi vaisuksi toisesta ulkoa. Aamupäivän peliosuus on rajusti yläkantissa, mutta tullee päivän mittaan laskemaan. Kiinnostavia yllätysmerkkejä lähtöön ovat norjalaisvieras 8 Galaxy W., 10 Taste Of Honey ja paalun 5 Gal Gadot Racing ja 1 Infinite Knight. Ranking: A) 6,9,11 B) 8,10,5,1 C) 2,4,13,12,14,3,7 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6, 9, 11 Suuri: 6, 9, 11, 8, 10, 5, 1



Toto64-6 3 Expensive River on luokaltaan kovaa 75-tasoa, mutta viimeisissä meno ei ole maistunut. Nyt hevonen palaa viiden viikon kilpailutauolta ja huumorin löytyessä se pystyy voittamaan lähdön johtavan rinnaltakin. Axevallassa 6.9. ruuna palasi puolen vuoden tauolta ja voitti keulasta aivan pystyyn. Nopealla avaajalla tähdätään jälleen kohti kärkipaikkaa. 1 Joyride Cane tulee starttiin positiivisin odotuksin ja sopivalla juoksulla Rikard N Skoglundin ajokki pystyy pärjäämään. Färjestadissa heinäkuun lopulla se nyrkkeili johtavan rinnalta vahvasti kolmanneksi. 6 Jefferson Dotcom pystyy tuliseen alkukiihdytykseen ja voi ulkoakin osallistua lähdön keulakamppailuun. Viimeksi Åbyssa hevonen joutui peruuttelemaan alussa hännille, josta lopetteli maalisuoraa hyvällä tyylillä ja osoitti kunnon olevan kohdillaan. Örebrossa se oli mukana kovassa pronssidivisioonan karsinnassa, jossa kamppaili johtavan takaa neljänneksi. 8 Vikens Fingerprint on kovaluokkainen tamma, mutta ulkoradalta juoksunkulusta tulee väkisinkin tukala. Halmstadissa 21.10. se voitti johtavan takaa selvällä marginaalilla. Ranking: A) 3,1 B) 6,8,5 C) 4,2,7

IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 3, 1 Suuri: 3, 1, 6, 8



