Ravivihje: Toto75 Bjerke 16.11.2019

Suosikit: Kultadivisioonassa peli on keskittynyt kahdelle hevoselle. 7 Pastore Bob on hevosena lähdön paras, mutta ulkoa tehtävä ei ole aivan yksinkertainen kun kovin vastustajakin lähtee rivakasti. Eskilstunassa ruuna latoi 5. ulkoa viimeiset 700 metriä 09,2-vauhtia, joten kunto pitää. Keväällä Norjassa ajovitsan puuttuminen teki sen kiihdytyksestä normaalia nihkeämmän, mutta ehkä valmentajalla on tällä kertaa uusia ratkaisuja? 1 Gigant Invalleyn taktiikka sisäradalta on selvä: johtaa alusta loppuun. Syksyn voitot ovat tulleet keulapaikalta, mutta kyseessä on kuitenkin vähän arkinen hevonen. Ilman suurempaa revitystä voitto on toki taas mahdollinen.



Haastajat ja yllättäjät: Muusta joukosta ei oikein löydy potentiaalisia haastajia. 5 Cash Okay olisi huippuiskussa edellisen veroinen, mutta poisjäänti alla ja huonommalla juoksulla suosikkien kukistaminen ei ole helppoa. Åby Stora Prisissä se ei riittänyt takaa, mutta niputti Norjan parhaimmiston sen jälkeen Bjerkessä. Viimeksi sillä tyydyttiin parijonosta lyhyeen kiriin. 9 Always On Time voisi venyä totomatsiin, jos onnistuu pääsemään Gigant Invalleyn takaa hyviin asemiin. Åbyssä se tuli ohitetuksi keulasta viime metreillä ja nappasi viimeksi 2. sisältä maksimisijan. 12 Deep Sea Dream hankki viikko sitten Eskilstunassa johtavan takaa loppusuoran alussa jo otteen Milligan's Schoolista, muttei jaksanut puristaa aivan perille asti. Paikka on nyt kivinen, mutta sopivilla väylillä kärkipään sijoitus ei ole mahdoton. Käpylä GP:ssä vieraillut ja kelpo kirin sisältä tehnyt 3 Catherine's Chevy oli viimeksi matkalla virkeän näköinen, mutta lopussa puhtia ei enää oikein ollut. Hyvää juoksua kärkkyvä 2 Rafolo oli viimeksi johtavan takaa asiallinen kehnon edellisen esityksen jälkeen.



Juoksunkulku: Gigant Invalley ja Pastore Bob ratkaisevat keulapaikan kohtalon. Etu on sisempää starttaavalla.



Pelijakauma: Pastore Bob (41%) ja Gigant Invalley (46%) ovat tasainen pari. Cash Okay (4%) voisi erottua hieman enemmän muista haastajista.



Norjan pelijakauma: Pastore Bob (43%), Gigant Invalley (42%), Always On Time (4%).



Ranking: A) 7, 1 B) 5, 9, 12, 3, 2 C) 11, 6, 8, 10, 4