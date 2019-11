Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Örebro 14.11.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 7, 2

Toto64-2: 11

Toto64-3: 3, 2, 11, 4, 5, 1

Toto64-4: 9, 5, 8, 3

Toto64-5: 3

Toto64-6: 2, 9

Hinta: 9,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-14&track=Ör&race=4&pool=T64&selections=[7,2],[11],[3,2,11,4,5,1],[9,5,8,3],[3],[2,9]&stake=0,1&price=9,6



Suuri

Toto64-1: 7, 2

Toto64-2: 11, 8, 3, 1, 12, 6

Toto64-3: 3, 2, 11, 4, 5, 1, 9, 7, 8

Toto64-4: 9, 5, 8, 3

Toto64-5: 3

Toto64-6: 2, 9

Hinta: 86,40 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-14&track=Ör&race=4&pool=T64&selections=[7,2],[11,8,3,1,12,6],[3,2,11,4,5,1,9,7,8],[9,5,8,3],[3],[2,9]&stake=0,1&price=86,4

PieniToto64-1: 7, 2Toto64-2: 11Toto64-3: 3, 2, 11, 4, 5, 1Toto64-4: 9, 5, 8, 3Toto64-5: 3Toto64-6: 2, 9Hinta: 9,60 €SuuriToto64-1: 7, 2Toto64-2: 11, 8, 3, 1, 12, 6Toto64-3: 3, 2, 11, 4, 5, 1, 9, 7, 8Toto64-4: 9, 5, 8, 3Toto64-5: 3Toto64-6: 2, 9Hinta: 86,40 €

Örebron Toto64-kierros ei vaikuta ennakkoon helpolta pelipähkinältä. Monessa lähdössä erottuu selkeästi muutama hevonen, mutta varmaehdokkaat ovat kortilla.Vihjesysteemeissä tehdään kova kannanotto ja päivän pankille(T64-5) lyödään vastavarma.on kovassa iskussa eikä se ole luokaltaan yhtään suosikkia huonompi hevonen. Mister Donaldin kannatus on lähes 75 prosentilla karannut käsistä ja Tabasco C.D. on vain neljällä prosentilla kiehtova varmahaku. Pinnat tulevat todennäköisesti huomattavasti tasoittumaan päivän aikana, mutta Tabasco C.D. jäänee silti liian vähän pelatuksi.Illan herkkupala on tasollisesti T64-pelin päätöskohde, joka on lähes T75-tasoa. Siinä jätetään epäsuomalaisittain Petri Salmelan ja Timo Nurmoksen paljon pelatutjakokonaan pois lapulta. Kohde koitetaan selvittää kahdella merkillä,jaSuurimmat setelit ovat jaossa vähärahaisten 3-vuotiaiden tammojen E3-bonuksessa, jossa voittaja palkitaan 60 000 kruunulla. Lähtö on todella kiharaisen oloinen ja se selvitetään suuremmassa systeemissä yhdellä merkillä, K-merkillä.Toto64-kierroksen peliaika päättyy tuttuun tyyliin klo 20.30.on kohonnut hirmuiskuun ja viime kertojen sijoitukset eivät kerro täyttä kuvaa iskukyvystä. Syyskuun Solvallan startissaan ori jäi voittovoimissa pussiin johtavan taakse. Toissa kerralla Åbyssa se haastoi toisesta ulkoa ihan tosissaan voittomatsiin keulan kovaa Franklin Facea. Viimeksi se osallistui Brother Billin voittamaan Breeder’s Crownin välierään. Paikkaa parijonosta ei löytynyt ja kuski joutui pakittamaan todella kauaksi kärjestä. Tabasco C.D. eteni jatkossa sisärataa pitkin ja kiritilat aukenivat kunnolla vasta reilut 200 metriä ennen maalia. Ori tykitti lujaa, mutta kärkipään sijoitusten suhteen juna oli jo mennyt. Jos juoksunkulussa olisi ollut vähänkin tuuria, niin Torbjörn Jansson ajokki olisi hyvin todennäköisesti selvittänyt tiensä kivikovaan finaaliin.kuuluu toki ollakin suosikki keulapsyykillä, mutta alustavat pinnat 73% vs 4 % ovat suorastaan pilkkaa Tabasco C.D:ta kohtaan. Todennäköisesti prosentit tulevat päivän aikana tasoittumaan huomattavasti, mutta silti Tabasco C.D. jäänee reilusti alipelatuksi ja se jätetään rivin tukipilariksi. Oriin prosentit kuuluisivat olla lähempänä kahtakymmentä kuin kymmentä.ei ole ollut tuuria viime juoksuissaan. Toissa kerralla se sai kolmannesta sisältä vapaat väylät vasta loppusuoran alussa eikä ehtinyt kovasta lopetuksesta huolimatta kuin kolmanneksi. Viimeksikin tamma sai myöhään kiritilat sisäratareissun päätteeksi ja sellainen kuva jäi, että hieman aiemmin vapaaksi päästessään se olisi voittanut huomattavasti tämänkertaista kovemman lähdön. Pienessä lähdössä takamatka on pelkkä hidaste ja B.W.Empressin kuuluisi olla sopivassa sakissa suosikki. Carl-Philip Lindblom on oppilaslähtöön asiallinen kuski ja B.W.Empressin viime voitto tuli juuri Carl-Philipin ohjastamana. Lähdön selvä suosikkiomaa niin monta kysymysmerkkiä, että se otetaan systeemiin ainoastaan pitkin hampain. Kuskinsa Emeli Eriksson on voittanut 49 startista vain kerran ja on arvoitus uskalletaanko tammalle laittaa volttilähtöön jenkkikärryt, joilla se on viime starttinsa juossut.olisi ollut hyvin liki voittoa toissa kerralla Rommessa, mutta kuski uinahti loppukurvissa eikä kääntänyt ulos ja tamma jäi jättihienon näköisenä umpipussiin. Solvallan viime startissa kiritilat aukenivat neljännestä sisältä reilut 250 metriä ennen maalia ja Serenity Face kiri loppusuoraa aivan omia vauhtejaan kolmanneksi. Lähtö näyttää siltä, että Oskar J Anderssonin ajokilla on hyvä sauma saada unelmareissu johtavantakana ja sellaisella Serenity Face kehittää kovan spurtin, jonka edessä 40 metrin pakin kovanaamatkin ovat helisemässä. Niistä suosikkion vähintään pieni arvoitus viime kertaisen romahduksen ja kuuden viikon tauon myötä.palaa puolestaan yli yhdeksän kuukauden tauolta. Serenity Facea on alustavasti pelattu vain neljä prosenttia ja vaikka sen pinnat tulevatkin todennäköisesti nousemaan huomattavan paljon, niin silti se on kiinnostava pelihevonen. Lähtö koitetaan selvittää kahdella merkillä, Serenity Facella ja U.B.Coolilla.veti viimeksi Jägersron T75-lähdössä keulassa reipasta ja tuli lopussa niukasti ohitetuksi Cobbys Olifantin toimesta. Syyskuisessa Åbyn startissa ori haastoi hyvin kovaa Pinto Bobia. Ad Hocin voitto roikkuu ilmassa ja nyt aiempaa hivenen helpommassa lähdössä sellainen olisi otettavissa. Monipuolinen hevonen pystyy tulemaan monenlaisilla juoksunkuluilla ja sillä voidaan ajaa johtavan rinnallekin, jos vauhti keulapäässä yhtään rauhoittuu. Kymmenen prosentin kannatus on Torbjörn Janssonin ajokille aivan liian vähän ja kohde koitetaan selvittää kahdella merkillä, Ad Hocilla ja rautaisessa iskussa olevalla. Muista paljon pelatuistaei ole ollut parhaimmillaan,ei tahdo onnistua millään jakärsii piippuhyllyn paikasta.on kovassa iskussa ja ansaitsisi jo voiton. Toissa kerralla ruuna runnoi toisesta ulkoa pitkän kirin päätteeksi rehellisesti maaliin asti. Viimeksi juoksunkulku oli lähes identtinen. Colonellolla lähdettiin toisesta ulkoa kierros jäljellä reissuun, se pyyhkäisi viimeisellä takasuoralla keulaan asti ja lopussa ainoastaan nappijuoksun saanut Zinco Jet tuli ohi. Colonellolta oli siihen starttiin ensimmäistä kertaa urallaan kengät pois ja jos ruuna juoksee tänäänkin avojaloin, niin kasiradasta huolimatta Juhani Partasen ajokki kannattaa ottaa nopeasti systeemeihin mukaan. Colonello on suorittanut hyvin myös kengät jalassa, joten nekään eivät olisi este menestykselle. Suosikkikaksikkoovat toki kovia vastuksia, mutta molemmilla on huomattava epäonnistumisriski laukkojen muodossa.Vähärahaisten 3-vuotiaiden tammojen lähdössä suosikkikaksikkoovat keränneet alustavasti yli 70 % lähdön merkeistä, vaikka ensin mainittu palaa pitkältä tauolta ja jälkimmäinen ei ollut viimeksi yhtään askelillaan eikä muutenkaan ole mitään järin erikoista esittänyt. Kohde näyttää todella ympäripyöreältä ja pommiksi voisi nostaa muutaman muunkin.on ylläriehdokkaista kuitenkin se kaikista kiehtovin. Kajsa Frickin ajama ja treenaama tamma on parantanut kaiken aikaa. Rättvikin voittostartissaan se sai johtavan takaa kiritilat loppusuoran alussa ja lähti samassa omille teilleen. Seuraavassakin startissa Quite A Barbara lopetti kolmannesta sisältä hyvin, mutta kovassa lopetuksessa oli vaikea nousta neljättä sijaa korkeammalle. Solvallan viime startti oli kaiketi uran paras. Tamma aloitti kirinsä kaukaa takaa viidennestä ulkoa 800 metriä ennen maalia ja se tuli oikein rehellisesti päätyyn asti tullen kärkirintamassa maaliin. Vastus ei ainakaan kovene siihen starttiin nähden ja vain kolme prosenttia pelattu Quite A Barbara pystyy nousemaan nytkin korkealle.