Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 13.11.2019 – jättipottikierros

Ideavarma: Myös toinen kohde yritetään ratkaista rohkeasti. 5 Total Recall osoitti viime startissa vahvaa virettä kirimällä kaukaa 6. ulkoa kolmanneksi. Se omaa hyvän lähtönopeuden, jota tosin ei ole usein päässyt käyttämään, mutta nyt siihen on paikka. Kärjestä tai sen läheisyydestä voitto ei yllättäisi millään lailla. Peliosuus jäänee kuitenkin herkullisen matalaksi.



Suosikit: 6 Vine Vision on suosikeista vahvemmilla. Se sai parin laukkastartin jälkeen juosta viimeksi parijonossa ja esitti 3. ulkoa oikein vankan 10,6-vauhtisen lopetuksen. Gävlen kisassa se laukkasi viimeisellä takasuoralla oltuaan siirtymässä johtavan ulkopuolelta kärkeen, Solvallassa samalta juoksupaikalta loppusuoran laukka vei kehnomman sijoituksen. Vaativampikin juoksu käy ja ravilla ruuna on voittomatsissa. 1 Ribaude on kelpo menijä, mutta ykkösrata tietää sille ongelmia. Verkkainen lähtijä teki syyskuussa Färjestadissa johtavan rinnalta kelpo suorituksen, mutta on huilannut sen jälkeen ja vire on arvoitus. Alustava peliosuus tuntuu hurjan korkealta.



Haastajat ja yllättäjät: Carl Johan Jepsonin rattailleen saava 2 Yieldson on tehnyt asiallisia suorituksia. Ruuna avaa suhteellisen hyvin, joten juoksupaikka löytynee suhteellisen läheltä kärkeä ja menestyminen on sitä myöten mahdollista. Muiden mahdollisuudet tuntuvat melko pieniltä voiton suhteen. 3 I'll Fixit osoitti kelpo virettä aiemmin syksyllä, mutta yhden poisjäännin myötä starttiväli on nyt venynyt. Örebrossa keulasta voittanut 7 Pecorino teki sen jälkeen 75-lähdössäkin mukiinmenevän suorituksen 4. ulkoa, mutta viimeksi eväät loppuivat pahoin johtopaikalta. 11 One Two Beat on tauluaan paremmassa iskussa, mutta asetelmat ovat harvoin voittavalle ruunalle vaativat.



Juoksunkulku: Ribaude avaa verkkaisesti, joten Yieldson pääsee heti sisäradalle. Ulompaa sen haastavat 4 Sean Banan ja Total Recall, ehkä myös Pecorino pyrkii heti pelipaikoille. Yieldson tai Total Recall keulassa, Vine Vision kiertää puolimatkassa johtavan rinnalle.



Pelijakauma: Vine Vision (45%) on nousemassa jo liian isoksi suosikiksi. Ribaude (30%) on vielä ylipelattu. Total Recall (6%) on aivan liian unohdettu.



Ranking: A) 5, 6 B) 1, 2, 3, 7, 11 C) 4, 10, 8, 9