Ravivihje: Toto75 Eskilstuna 10.11.2019

Suosikki: 1 Cactus on pystyvä, mutta todella epävarma. Viimeisin onnistuminen on yli vuoden takaa kolmivuotissyksyltä, kun tamma paikkasi vahvasti alun laukkansa ja nousi vielä ykköseksi. Tämän vuoden starteissa epäonnistumiset ovat seuranneet toisiaan. Bergsåkerissa se juuttui pitkäksi aikaa kolmannelle radalle ja juoksu oli sen myötä taputeltu. Viimeksi Bollnäsissä se johti lähtöä pitkään, mutta laukkasi viimeisellä takasuoralla yllättäen. Örjan Kihlströmin ajokki on todella nopea kiihtymään, joten ravilla se johtaa tätäkin lähtöä pitkään.

Haastajat: Timo Nurmoksen tallin 12 Bugatti Brick on luokaltaan aivan hirmuinen laite, mutta sen kohdalla kysymysmerkkejä on ilmassa rutkasti. Hevonen palaa starttiin 16 kuukauden mittaiselta kilpailutauolta, eikä mailin takamatka ja sisäradan lähtöpaikka olisi normaalioloissakaan mitään juhlanaiheita. Jorma Kontion taktiikkakin on ennakkoon kysymysmerkki, suoraan tauolta passiivisempi taktiikka lienee kuitenkin todennäköisempi vaihtoehto ja maililla sellainen taktiikka on voiton suhteen melko toivoton. Ennen huiliaan hevonen voitti muutamaan otteeseen mm. Double Exposuren, joten kyvyt riittävät tähän lähtöön aivan kevyesti.

13 Vanessa F.B. kulki viimeksi laukan jälkeen viimeiset 2000 metriä 1.13-kyytiä, joten kunto on mallillaan. Tällä kertaa mailin matka ja voltin kakkosrata eivät erityisesti suosi Markus Pihlströmin tammaa, joten pystyvä tamma jää lähinnä kärkkymään suosikkien epäonnea. 10 Global Wireless ja 2 Xanthis Delicious eivät olleet parhaimmillaan viimeksi, mutta juoksujen onnistuessa molempien kyvyt riittävät voittoon. Global Wirelessin suurimmat urotyöt ovat tulleet keulapaikalta, jonne ei tällä kertaa ole asiaa. Xanthis Delicious puolestaan juoksee taas ilman kaikkia kenkiä, mikä tuntuisi tuovan pienen lisäpykälän Fredrik Wallinin tamman menoon.

Juoksunkulku: Cactus on voltista todella nopea ja pitää sisäradalta johtopaikan. Örjan Kihlström pitänee matkavauhdin tasaisen reippaana läpi matkan.

Pelijakauma: Keulassa paremmin viihtyvän Global Wirelessin pinnat ovat liian korkeat. Vanessa F.B. on todella maistuva parin pinnan haku.

Ranking: A) 1 B) 12,13,10,2,14 C) 3,6,7,5,9,11,4