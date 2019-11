Ravivihje: Toto75 Eskilstuna 9.11.2019

Suosikit: Klass II ratkaistaan kolmen kilometrin matkalla, josta valtaosalla ei ole aiempaa kokemusta. 6 Fighter Mearas on esiintynyt syksyn mittaan varsin tasapainoisesti, eikä pitkästä matkastakaan ole luultavasti enää sikäli haittaa. Lokakuun voitot tulivat keulajuoksuilla, toissa kerralla avauskurvin laukka tuli pienestä häiriöstä. Johtopaikka on mahdollinen ja siitä voitto olisi ulottuvilla. 1 Mellby Hoffa on aloittanut uransa mallikkaasti. Viimeksi 2. ulkoa johtavan rinnalle puolimatkassa vaihtanut ruuna ratkaisi lopussa varmasti, pari edellistä ykköstä tuli helposti keulapaikalta. Varsin rutinoimattomalle 3-vuotiaalle pitkä matka on tietysti aina lievä kysymysmerkki, mutta nähdyn perusteella ongelmia ei pitäisi olla.



Haastajat ja yllättäjät: Suosikkien takana pelillisesti kiehtovimmalta tuntuu 2 Kapten Kidd. Aikaisemmin 75-starteissa epäonnistuneella ruunalla ajettiin viimeksi ehkä korostetunkin varman päälle huonolta paikalta, mutta lopun 5-vuotias tuli kuitenkin hyvällä tyylillä. Pitkä matka sopinee hyvin kun alussa ei tarvitse stressata. Kykyjensä puolesta korkealle. Vähemmän pelatuista poimitaan mukaan myös 5 Tiger Journey, joka voi reippaana avaajana päästä sisäradalle. Ruuna on voittanut keulasta 2640 metrillä, joten taulusta huolimatta matkan pitäisi käydä. Patisteltavan sorttiselle menijälle kuskikin sopinee erinomaisesti. Dieselmäinen 8 Vicar on oikealla matkalla, mutta voi kuitenkin olla turhan tasavauhtinen tapaus tähän. Alussa taustalle jäävä ruuna joutuu kiertämään, eikä ole melko paljon pelattuna erityisen kiinnostava. Viime startissa 2. ulkoa päätöslenkin alussa kolmannelle lähtenyt 5-vuotias teki loppukurvissa pienen mutka ulospäin, mutta ratkaisi siitä selvittyään suoralla hallitusti. 10 Very Charming on ainoana osallistujana kokeillut kolmen kilometrin matkaa ja tekikin sen tyylillä Gävlessä. Puolimatkassa 4. ulkoa johtavan rinnalle kiertynyt ruuna oli lopulta ylivoimainen. Rima on nyt korkeammalla ja takakengät jalassa. 7 Cyrano de B. aloitti uusista käsistä helpolla keulavoitolla, mutta ulkoa tehtävä vaikuttaa nyt varsin vaativalta. Kovin aggressiivista taktiikkaa on tuskin luvassa.



Juoksunkulku: Mellby Hoffa on avannut muutaman kerran asiallisesti ja omaa pienet saumat keulan puolustamiseen Sundbyholmin hieman hankalalta ykkösradaltakin. Tiger Journey voi kuitenkin olla keskeltä nopeampi. Ulkopuolelta Fighter Mearas lähtee myös reippaasti ja voi olla kysymässä siltä keulaa.



Pelijakauma: Fighter Mearas (29%) ja Mellby Hoffa (37%) ovat myös melko tasaveroinen suosikkipari. Kapten Kidd (3%) ja Tiger Journey (3%) ovat jääneet kuitenkin liikaa niiden varjoon. Vicar (14%) tuntuu liikaa luotetulta.



Ranking: A) 6, 1 B) 2, 5, 8, 10, 7, 4, 9 C) 11, 12, 3