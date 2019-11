Ravivihje: Toto64 Umåker 8.11.2019 - 85 419 euroa ekstraa

13 Tangen Haap sai viimeksi tiukkaa prässiä avauspuolikkaalla ja muutama sata metriä paineltiin pitkälle alle 1.20-vauhteja. Näillä keleillä tuollaiset avaukset alkavat jo maksaa ja lopussa Lome Brage tuli ohi. Sedinin veljesten omistaman Tangen Haap on hyvin todennäköinen voittaja sopivan näköisessä porukassa. Se kelpaa pienempään systeemiin varmaksi, mutta isompaan otetaan yksi kaveri mukaan. 15 Art Kjarvald on jäänyt kolmella prosentillaan kummallisen vähälle huomiolle. Viime startissaan sekä keulassa juossut Art Kvarjald että Tangen Haap laukkasivat voittokamppailusta lähes samaan aikaan ja se kuva ainakin jäi, että Art Kvarvald olisi ollut maalissa edellä. Tuon kisan jälkeen Magnus A Djusen ajokki jäi kerran pois, joten se tuo tietysti kysymysmerkkejä, mutta joka tapauksessa Art Kjarvaldin pitäisi olla huomattavasti enemmän pelattu. 8 B.W.Sture on juossut paljon avoimia lähtöjä ja pääsee nyt lähtemään 20 metriä isokenkäisten edeltä. Skellefteån toissa startissa se sai myöhään kiritiloja ja sen kisan voi unohtaa. Viimeksi se voitti helpon porukan leikittelevän kevyesti. 2 Hvalstad Odin on tehnyt nyt kolme starttia valmentajavelho Öystein Tjomslandin treenistä, tuloksena kaksi voittoa ja kakkossija. Mitään niin erikoista ruuna ei ole kuitenkaan esittänyt, että se maistuisi kohtuullisen paljon pelattuna ja voitto olisi ainakin pieni yllätys. Mainittakoon, että Hvalstad Odin muistuttaa ulkomuodoltaan ja ravityyliltään hämmentävän paljon ravikuningas Costelloa. 6 Don Viking on kenties luokaltaan paalun paras, mutta jotain ruunasta on puuttunut pariin viime starttiin. 14 Myr Faksen on hurja kiritykki, mutta juoksun pitäisi onnistua sataprosenttisesti eikä ori ollut viimeksi parhaimmilaan. 7 Lex Peidei ei ole voittanut aikoihin, mutta sellainen roikkuu ilmassa. Kahdessa viime startissa se on hävinnyt vain Tangen Haapille ja Järvsöodinille. Jos lähtöön yhtään laittaa laajempaa rastitusta, niin Lex Peidei kannattaa mahduttaa mukaan vain yksiprosenttisena ja sijapeliin se voi olla megakohde.

A) 13 B) 8-15-2-6 C) 14-7-1-9-4-5-10-3-11-12