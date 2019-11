Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 6.11.2019

Suosikki: 5 Il Duce Boko on mennyt syksyn kisoissa mukavasti keulajuoksuilla. Vastassa on nyt huomattavasti enemmän rutiinia omaavia, mutta keulat sujuvasti hakiessaan Conrad Lugauerin valmennettava voi viedä avauskohdetta perille asti. Täyttä kuvaa sen kapasiteetista ei oikein ole saanut ja paljon pelattuna muillekin annetaan mahdollisuuksia.



Haastajat ja yllättäjät: Lähtö on kauttaaltaan kiharainen. 40 metristä tehtävä ei tunnu lähtökohtaisesti helpolta, mutta porukan mahdollinen harveneminen laukkojen muodossa voi muuttaa tilannetta nopeastikin. 15 Juan on profiloitunut pidempien matkojen menijäksi, mutta omaa kuitenkin kahden pakin hevosista parhaat mahdollisuudet. 4 He Is In on osoittanut hyvää virettä, mutta nelosrata voi tuoda pörhäkälle 3-vuotiaalle ongelmiakin. Mantorpin voitto tuli keulasta varmaan tyyliin. Veijo Heiskaselle siirtynyt 6 Grace Occagnes otti vuoden toistaiseksi ainoan voittonsa johtavan rinnalta ja voi startin onnistuessa yltää ylös. Örebrossa 2. ulkoa 800 metrin kirillä voittanut 3 Zeus Dipa laukkasi viime kerralla kuudennelta sijalta loppukaarteen alussa. Balanssiongelman takia päätöskierroksen alussa Hampurissa ravinsa kadottanut 2 Setauket, hyvin laukkansa Solvallassa paikannut 1 Heavy Duty ja kelpo kirit syksyn kisoissa esittänyt 8 Ingemar Palema ovat myös mahdollisia. 12 Bullyoung teki lokakuun starteissa asialliset suoritukset takajoukoista, joten ei unohdeta sitäkään täysin. 13 Super War Horsen kunto on tuskin pitkän tauon jäljiltä vielä lähellekään huippua, 14 Pacific Facelle matka on normaalisti liian lyhyt. Kapasiteettinsa puolesta kumpikin pystyy menestymään.



Juoksunkulku: Paalun kuviot ovat kysymyksiä täynnä, sillä Grace Occagnes'lla ei ole kokemusta Ruotsin volttilähdöstä. Il Duce Boko hakenee kuitenkin avauspuolikkaan aikana kärkipaikan. Välipaalun hevoset tyytyvät nätteihin reissuihin, joten 40 metristä tullaan aikaisin eteenpäin.



Pelijakauma: Il Duce Boko (33%) on oikea suosikki, mutta voi nousta Rajah Silvion poisjäännin myötä liian selväksi sellaiseksi. Tasaisesta kisasta löytyy vähemmän pelatuistakin useampia edullisia.



Ranking: A) 5 B) 15, 4, 6, 3, 2, 1, 8, 12, 13, 14 C) 11, 9, 7