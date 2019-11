Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Mantorp 4.11.2019 – 104 104 euroa ekstraa

Päivän varma: 7 Fredric Palema (Toto64-1, lähtö 4)

Päivän varma: 3 Smokey Herman (Toto64-3, lähtö 6)

Päivän ideaveto: 11 Timetobelucky (Toto64-4, lähtö 7)

Päivän ideaveto: 4 Golden Guard (Toto64-5, lähtö 8)

Päivän pommi: 12 Pelas Ethos (Toto64-6, lähtö 9)

Toto64-1 Avauskohteessa suosikit erottuvat selvästi. 7 Fredric Palema on kohonnut elämänsä iskuun ja on sopivassa lähdössä vaikeasti lyötävissä. Viimeksi Pär Hedbergin valmentama ruuna hurjasteli täydellä matkalla avauskierroksen 11,4-vauhtia, mutta voitti silti lähes leikitellen. Mikael J Andersson tähtää ajokillaan jälleen keulapaikalle, mutta nykykunnossaan se pystyy voittamaan lähdön johtavan rinnaltakin. 5 Dallas Brick on luokkahevosen maineessa ja kerää jatkuvasti paljon peliä, vaikka viimeisin onnistuminen on niinkin kaukaa kuin huhtikuulta. Ruuna on esiintynyt vain tasaisesti kaikissa kolmessa tauon jälkeisessä startissa, viimeksi sen vetoköysi katkesi selvästi johtaneen Fredric Paleman takaa. Ulf Ohlssonin ajokki avaa ensin keulaan, mutta ei olisi ihme jos sillä tällä kertaa tyydyttäisiin suosiolla suosikin selkään. 12 Ingo on kilpaillut kolmesti kesätauon jälkeen ja on selvästi nousuvireinen. Åbyssa 9.10. se jäi porukan keskelle vaille kiriväyliä ja viimeksi Halmstadissa se kiri napakasti kolmanneksi. Lähtöpaikka antaa nyt kuitenkin suosikeille liikaa etumatkaa. Ranking: A) 7 B) 5,12,3,9 C) 4,6,1,11,2,8,10 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 7 Suuri: 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-04&track=Mp



Toto64-2 Hanna Lähdekorven tallin 6 Fiona Journey on tasaisen kakkoskohteen niukka ykköshevonen. Viimeksi Åbyssa se avasi keulaan ja johti lähtöä, kunnes laukkasi aivan yllättäen 800 metriä ennen maalia. Taukoa edeltäneessä Färjestadin startissa se tuli johtavan takaa kovien Royal T.N.:n ja Imola Bokon imussa maaliin. Lähtö on nyt tasoltaan oikein sopiva ja auton takaa tulisesti kiihdyttävä tamma johtaa lähtöä pitkään. 4 Bahama Breeze otti uransa avausvoiton Mantorpissa 12.8. ylivoimaiseen tyyliin juostuaan kolmannessa ulkona ja hyvän päivän sattuessa se on tässä vaikeasti pysäytettävissä. Rattailla Kevin Oscarsson omaa ylivoimaisen kokemuksen tähän nuorten ohjastajien lähtöön. 11 Camana ja 3 Kajsa Marke ovat pystyviä, mutta epävarmoja kilpailijoita. Ensin mainittu palaa starttiin kahdeksan kuukauden tauolta, mutta valmentaja Oskar Svanberg kehuu lahjakkaan tamman treeniotteita, eikä voittokaan saa yllättää juoksunkulun suosiessa. Ranking: A) 6,4 B) 11,3,7 C) 9,5,10,8,12,1,2 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6, 4 Suuri: 6, 4, 11, 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-04&track=Mp



Toto64-3 Kolmannessa kohteen suosikin ja vihjesysteemien varman paineet saa kantaakseen 3 Smokey Herman. Ville Karhulahden ohjastaman ruunan kilpailuhuumori on keulajuoksulla parhaimmillaan ja tällä kertaa se pääsee dominoimaan lähtöä mielipaikalleen. Maanantai-illan lähtökin on tasoltaan oikein sopiva ja ohjastaja saanee säädellä matkavauhdin täysin mieleisekseen. Viimeisin voitto Axevallassa tuli juuri keulapaikalta. 7 Cantona Mearas leiskautti viimeksi voittoisan kirin aivan porukan hänniltä ja tälläkin kertaa tasainen avaaja jää ulkoradan lähtöpaikalta takajoukkoihin matkavauhdin armoille. Jos suosikkia varmistelee, niin Stefan Perssonin ajokki on ensimmäinen varmistusmerkki kupongille. 1 Duke Of Mearas on asiallisessa vireessä, mutta Linda Sedströmin ajokki ei tasaisena avaajana hyödy sisäradan lähtöpaikastaan. Viimeksi se jäi kolmanteen ulos vaille kiritiloja ja sitä ennen Rommessa se lopetti takajoukoista terävästi kolmanneksi. 4 Supreme Court kokee nyt mielenkiintoisen ohjastajavaihdoksen Kim Erikssonin hypätessä kärryille ja terävä avaaja voi napata alussa paikan suosikin takaa, mistä se pystyy ottelemaan ainakin totosijasta. Voitto olisi Mantorpin vaisun esityksen jälkeen kuitenkin yllätys. Ranking: A) 3 B) 7,1,4 C) 5,9,8,6,2 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3 Suuri: 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-04&track=Mp



Toto64-4 Neljäs kohde on heikkotasoinen ja ympäripyöreä lähtö. 15 Anna Baffel on kilpaillut kolmasti pitkän tauon jälkeen ja kunto tuntuisi olevan noususuhdanteinen. Mantorpissa se oli keulasta asiallinen kakkonen vain Shutter Islandille häviten ja viimeksi lähtö pilaantui laukkaan jo avauspuolikkaan aikana. Jos selät yhtään vetävät kirivaiheessa, on Kim Erikssonin ajokki varmasti mukana voittokamppailussa. Hitaasti kiihdyttävä 8 Staro Mojito joutuu alussa tukaliin asemiin, mutta pystyy kirikierroksella parantelemaan asemiaan. Esklistunassa 30.9. se kiri hyvin toiseksi Mister Selfien tuntumaan. 4 Oki Doki Boy otti ylivoimaisen voiton ennen taukoaan, mutta se kilpailee nyt kengät jalassa, eikä suoraan tauolta ole kovin kiinnostava. 1 Mionetto T.P. hakee starttien myötä vielä kuntoaan pitkän tauon jälkeen, mutta kyvyt riittäisivät tämän lähdön voittoon. Pelillisesti kiinnostavin merkki on 11 Timetobelucky, joka on viimeisissään urakoinut johtavan rinnalla ja tullut rehellisesti maaliin asti. Ruuna pystyy tässä lähdössä voittoon asti, kunhan Kenneth Gorskin ajolinjat vain luonnistuvat. Ranking: A) – B) 15,8,4,1,11,13,14,5,9,2,7 C) 3,6,10,12 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 15, 8, 4, 1, 11 Suuri: 15, 8, 4, 1, 11, 13, 14, 5, 9, 2, 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-04&track=Mp



Toto64-5 3 Rackham on aloittanut kilpauransa voitokkaasti ja on ansaittu pelisuosikki jälleen. Jägersrossa se oli johtopaikalta aivan pitelemätön ja Åbyssakin keulavoitto tuli varmasti, vaikka marginaali vastustajiin vähän kaventuikin. Tällä kertaa lähtö on toistaiseksi uran tasokkain ja ensimmäinen autolähtökin tuo mukanaan omat kysymysmerkkinsä. Aamupäivän päälle lähes 60 prosentin peliosuus on reippaasti liikaa. 6 Piteraq on esittänyt alku-urallaan niin ikään lahjakkaita otteita ja reippaalla kiihdyttäjällä tähdättäneen keulaan tai suosikin selkään. Viimeksi Åbyssa se matkasi johtavan takana, josta lopetti open-stretchiä pitkin toiseksi. Uran toistaiseksi ainoa voitto tuli Halmstadissa johtavan rinnalta ylivoimaiseen tyyliin. 2 Prince Palema ei ole Ruotsissa vielä kahden joukosta erehtynyt ja ruunan moottorista voi löytyä edelleen lisäpykäliä. Viimeksi se lopetti kolmannesta sisältä terävästi toiseksi. Pelillisesti kiinnostavin yllätysmerkki on 4 Golden Guard, joka on tahkonnut kovia lähtöjä ja omaa hyvän rutiinin haastajiinsa nähden. Mantorpissa 23.9. se seurasi ylivoimaista Zola Keyta parhaiten ja jätti taakseen muun muassa lahjakkaan Click Baitin. Ranking: A) 3,6 B) 2,4,8 C) 10,9,5,7,1 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 3, 6, 2, 4 Suuri: 3, 6, 2, 4, 8 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-04&track=Mp



Toto64-6 Päätöskohteen niukka suosikki on alussa keulaan tähtäävä 4 Concrete Dee. Roger Walmannin valmennettava on joutunut kahdessa viimeisessään tyytymään hopeaan, mutta edelle on jäänyt vain Divinen ja Seismic Waven kaltaisia jyriä. Tällä kertaa vastus on hieman kevyempi. 1 S.G.Charpentierin onnistumisesta on jo aikaa, mutta nappipaikalta se on jälleen huomioitava. Timo Nurmoksen valmennettavakin on tottunut juoksemaan kovemmissa lähdöissä, joten sopivassa porukassa voitto ei saa yllättää. Hevonen on ottanut uransa kahdeksasta voitosta viisi keulapaikalta, joten Ulf Ohlsson yrittää varmasti puolustaa kiihdytyksessä sisärataansa. 2 Sato on luokkahevonen ja hyvältä lähtöradalta vaarallinen. Viimeksi se matkasi toisessa ulkona ja haastoi johtavan takana matkannutta 7 Earthquake Neoa loppusuoralla, mutta jäi toiseksi. Päätöskohteessa jättiyllätyksen voisi järjestää 12 Pelas Ethos, joka kilpailee aivan kanuunakunnossa, mutta lähtötuurit eivät totisesti ole sen puolella. Mikäli suosikit sortuvat alussa ylivauhtiin, voi Petter Karlssonin ajokki yllättää lopussa koko porukan. Ranking: A) 4,1 B) 2,7,12,9,8 C) 3,5,6,10,11 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4, 1, 2, 7, 12 Suuri: 4, 1, 2, 7, 12 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-04&track=Mp



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 7

Toto64-2: 6, 4

Toto64-3: 3

Toto64-4: 15, 8, 4, 1, 11

Toto64-5: 3, 6, 2, 4

Toto64-6: 4, 1, 2, 7, 12

Hinta: 20,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-04&track=Mp&race=4&pool=T64&selections=[7],[6,4],[3],[15,8,4,1,11],[3,6,2,4],[4,1,2,7,12]&stake=0,1&price=20



Suuri

Toto64-1: 7

Toto64-2: 6, 4, 11, 3

Toto64-3: 3

Toto64-4: 15, 8, 4, 1, 11, 13, 14, 5, 9, 2, 7

Toto64-5: 3, 6, 2, 4, 8

Toto64-6: 4, 1, 2, 7, 12

Hinta: 110,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-04&track=Mp&race=4&pool=T64&selections=[7],[6,4,11,3],[3],[15,8,4,1,11,13,14,5,9,2,7],[3,6,2,4,8],[4,1,2,7,12]&stake=0,1&price=110

