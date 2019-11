Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: GS75 Axevalla 3.11.2019

Päivän pankki: 5 Angle Of Attack (Toto75-6, lähtö 9)

Päivän ideavarma: 7 Chilli Lane (Toto75-4, lähtö 7)

Päivän ideaveto: 5 Match Queen (Toto75-2, lähtö 5)

Päivän pommi: 6 J.S.Egon (Toto75-3, lähtö 6)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 5, 6, 8

Toto75-2: 3, 5

Toto75-3: 3, 9, 7, 6

Toto75-4: 7

Toto75-5: 2, 7, 1, 4

Toto75-6: 5

Toto75-7: 7, 3

Hinta: 19,20 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-03&track=Ax&race=4&pool=T75&selections=[5,6,8],[3,5],[3,9,7,6],[7],[2,7,1,4],[5],[7,3]&stake=0,05&price=9,6



Grand Slam 75-rivit rakennetaan Angle Of Attackin (T75-6) varaan, jolla on vyöllään kova kuntonäyttö viikon takaa Jägersron kultadivisioonasta ja sen perusteella Robert Berghin ajokki ei ole tässä porukassa yllätettävissä.Toinen tukipilari Chilli Lane (T75-4) on puolestaan peliosuuksissa mielekäs vastapeli pitkältä tauolta palaavalle suosikille ja Peter Untersteiner tähyää sillä ulkoakin kohti keulapaikkaa.Axevallaan pelatessa kannattaa huomioida radan poikkeuksellisen pitkä maalisuora, jolla on mittaa peräti 227 metriä. Keulahevoset eivät tilastollisesti juhli Axevallassa yhtä usein kuin monilla muilla radoilla.Sunnuntain sääennusteet povaavat Axevallaan epävakaista säätä, joten olosuhteetkin saattavat heittää oman yllätysmausteensa päivän GS75-riviin.on parantanut startti startilta otteitaan kesätauon jälkeen ja alkuvuodesta rahakkaan Pariisin kiertueen tehnyt ruuna on valmis palaamaan menestysputkeen. Viimeksi Jägersrossa hevonen kilpaili tasokkaassa kultadivisioonassa ja kipusi toisesta ulkoa maalisuoran mittaisella kirillä kakkoseksi, ohittaen ratkaisuhetkillä mm. Ringostarr Trebin ja Rajesh Facen. Matkavauhti toki suosi takahevosia, mutta 10,8-vauhtinen viimeinen 800 metriä oli parijonosta harvemmin syttyvälle ruunalle oikein mainio suoritus.Tauolta paluussaan Bodenissa 27.9. hevonen dominoi keulapaikalta suvereeniin tyyliin. Angle Of Attack on ottanut uran 18 voitosta peräti 15 keulasta, joten Robert Berghin taktiikka on varmasti suoraviivainen - keulaan ja kukat.Neljännen kohteen pelisuosikkipalaa starttiin peräti vuoden tauolta, eikä Axevallan ykkösrata ole mikään toivepaikka kiihdyttää. Suosikilla on siis kysymysmerkkejä ilmassa ja lähemmäs 50 prosentin peliosuus tuntuukin sen kohdalla reilusti liioitellulta.on esittänyt alku-urallaan kehityskelpoisia otteita ja yritetään Peter Untersteinerin suojattia varmaksi maltillisella peliosuudella. Viimeksi hevonen tuli viimeisen kilometrin johtavan takaa 13,6-vauhtia ja seuraili mukavasti neljänneksi. Heinäkuun lopun voitto Tingsrydissä oli vahva osoitus tamman kyvyistä. Se joutui spurttaamaan alkumatkasta kahdesti vastustajien kysellessä siltä keulapaikkaa, mutta siitäkin huolimatta se irtosi lopussa muista selvästi.Chilli Lane on ottanut uransa kaikki voitot vapaalta radalta, joten eiköhän Untersteiner jälleen hyödynnä tamman lähtönopeutta ulkoradasta huolimatta. Lähtö on tasoltaan melko heikko Amusingia lukuunottamatta, joten voittoon on hyvät mahdollisuudet.Monte-lähdön norjalaisvieras onon aamupäivän noin kymmenen pinnan peliosuudella reilusti alipelattu. Viimeksi Åbyssa tamma ei ehtinyt ajoissa nopeimpien matkaan, mutta oli kirivaiheessa omaa luokkaansa. Sitä edeltäneen Jarlsbergin startin se voitti toisesta ulkoa kymmenien metrien marginaalilla seuraaviin.2640 metrin juoksumatka ja Axevallan pitkä kirisuora puhuvat Helene Kollen vahvan ja vauhtikestävän ajokin puolesta, joten kyseessä on maistuva varmistusmerkki suursuosikki75-pelin toiseen kohteeseen.Brad De Veluwen poikajahtaa vielä uransa avausvoittoa, mutta pari viime esitystä ovat puhkuneet niin vahvaa nousukuntoa, että kuparisen rikkoutuminen on enää vain ajan kysymys. Axevallassa 8.10. se palasi parin kuukauden hengähdystauolta ja kiri neljännestä sisältä pirteästi toiseksi. Viime startissa se juoksi koko matkan johtavan ulkopuolella, väänsi niskalenkin keulahevosesta maalisuoran alussa, mutta tuli viimeisten kymmenien metrien aikana kahden ohittamaksi.Tällä kertaa lähtö on tasoltaan aikaisempia kovempi, mutta parin suosikin kilpailuvire saattaa olla vielä vähän hakusessa kilpailutauon jäljiltä ja niiden takana lähtö on melko avoin. Kolmella prosentilla J.S.Egon on kelpo haku GS75-kupongeille.