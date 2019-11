Ravivihje: Toto75 Solvalla 2.11.2019 – jättipottikierros

Suosikit: Voitosta voittoon kulkenut 12 Giant Shadow on entistä tiukemman tehtävän edessä piippuhyllyn paikalta tasokkaassa Klass I -finaalissa. Viime lauantain keulavoitto tuli vaivattomasti, mutta tässä ruuna saa laittaa jo parasta pöytään, mikäli eturivin kovimmat vastustajat onnistuvat. 5 Staro McMillan on vähintään edellisen veroinen menijä, mutta suoritusvarmuudessa on ollut läpi uran toivomisen varaa. Hampurissa 4-vuotias ei alkulaukan jälkeen noussut enää takaa, mutta voitti sitä ennen helposti kierrettyään puolimatkassa takaa keulaan. Johtopaikka lienee tällä kertaa varattu toiselle, mutta Steen Juul pyrkinee silti pitämään Giant Shadown takanaan alusta alkaen. Pelillisesti mielenkiintoisin on 4 That's Art, joka on ollut kahdesti ylivoimainen jättäen erittäin hyvän vaikutelman. Viimeksi Peter Untersteiner latasi suoraan keulaan ja pyrkii samaan tässäkin. Ei helppo ohitettava.



Haastajat ja yllättäjät: Kovan trion takaakin löytyy tasokkaita hevosia, mutta voiton suhteen tehtävä on edellä mainittujen onnistuessa vaativa. 6 Global Winner ratkaisi viime kerralla kolmen kilometrin kisan vaivattomasti 10,0-vauhtisella kirillään 3. ulkoa. 2 Dexter Brick oli Åbyssä keulasta hieman kesy lopussa, mutta esiintyi sitä ennen vakuuttavasti. Vahvoja kirejä takaa esittänyt 3 McGarret kohtaa entistä kovemman vastuksen, mutta voi silti ohittaa monet kirissä. Keulasta Global Winnerille viimeksi hävinneelle 9 Tsar Broddelle matka on lyhyttä sorttia, mutta reipasvauhtisessa kisassa sekin voisi nousta ylös. Axevallassa puolimatkassa johtavan rinnalle edennyt ja siitä hyvin puristanut 10 Sandsjöns Enzo on täysin pelaamattomaksi aika tasokas menijä.



Juoksunkulku: 1 Vincent Horse lähtee reippaasti, mutta keskeltä That's Art hakee siltä nopeasti kärkipaikan. Staro McMillan suuntaa avauskierroksella myös eteenpäin, mutta keulapaikka ei ehkä ole tarjolla.



Pelijakauma: That's Art (11%) on jäänyt liikaa muiden suosikkien varjoon. Global Winner (15%) on saanut liian suuren kannatuksen.



Ranking: A) 12, 5, 4 B) 6, 2, 3, 9, 10, 8, 7 C) 1, 11