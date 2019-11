Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Örebro 1.11.2019 - 92 228 euroa ekstraa

Toto64-1 4 Chapter N.Deo pääsee vaivojensa takia kilpailemaan harvakseltaan, mutta tekee sen aina tehokkaasti. Viimeksi tamma oli kaukana parhaastaan. Se ei lähtenytkään niin kuin normaalisti ja nappijuoksusta huolimatta voitti vain hienon juoksupäänsä ja heikon vastuksen ansiosta. Se oli vain yksi startti ja jos Chapter N.Deo on yhtään parempi, niin se murskaa muut alleen menipä juoksu miten tahansa. Nyt lähtö on vielä kevyempi kuin viimeksi ja todennäköisesti heikkotasoisin koko tamman uralla. Daniel Redén ei tule ajelemaan treenattavallaan terveisiä ja Chapter N.Deon tappiolla on vaikea spekuloida. 5 Lady Zappa lähtee lujaa ja on todennäköinen keula. Se hävisi suosikille selvästi Eskilstunassa, vaikka tämä ei ollut parhaimmillaan. Voitto yllättäisi nytkin. A) 4 B) 5 C) 3-1-6-2 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4 Suuri: 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-01&track=Ör



Toto64-2 Toinen kohde on hyvätasoinen 3-vuotislähtö. 7 Don’t Be Weak avasi uransa vakuuttavalla tavalla. Ruuna pääsi etenemään kolmannesta ulkoa suuremmin kiertelemättä ja irtosi hienolla tyylillä voittoon 13,5-vauhtisen päätöskierroksen päätteeksi. Tulos 15,3ake on kovaa valuuttaa uran ensimmäiseen kilpailuun ja Rikard N Skoglundin ajokille tuntui jäävän vielä varaa. Todennäköisesti startti vei entisestään eteenpäin. Peräti kaksitoista kertaa Baltian radoilla voittanut 8 Magistras teki hyvän debyytin Ruotsissa ja Jevgeni Ivanovin treenistä. Se veti keulassa tasaisen reipasta ja tappeli 12-lopetuksessa hyvin lahjakkaan oloista Champ Lanea vastaan. Liettuassa syntynyt ori onkin suosikin kovin haastaja. Pienenä yksityiskohtana mainittakoon, että Magistraksen isä Gigolo Hörda kilpaili aikoinaan pitkään Suomessa ja meni muun muassa Lieksan rataennätyksen. 5 Don’t Be A Loser tuli toissa kerralla hyvin perille pitkän kirin päätteeksi ja meni kovan ajan. Viimeksi sillä yritettiin kiertää johtavan rinnalle, mutta sinne oria ei päästetty ja laukka viimeisellä takasuoralla pilasi pelin lopullisesti. Suosikin tallikaveri on jäänyt alustavasti kolmen prosentin kannatuksella aivan liian vähälle huomiolle. Pelihaluja toki laskee ettei nyt kyytiin hyppäävä valmentajansa Björn Röcklinger ole se kaikista etevin narumies. 2 Made Of Stars sai viimeksi nappijuoksun toisessa ulkona ja irtosi rintamasta ajamatta voittoon. Jörgen Westholmin treenattava pystyy petraamaan ennätystään roppakaupalla. 1 Lansky näyttää ulkoisesti siltä, että joku päivä se kulkee vielä kovaa. Viimeksi se ei vitossijasta huolimatta hävinnyt hirveästi keulasta voittajallekaan. Voitto tulisi pienenä yllätyksenä, mutta ori on ravivarmuudellaan ja nappipaikaltaan kenties lähdön todennäköisin totohevonen. Paljon peliä keränneen 4 Global Agencyn pitää parantaa voittaakseen. A) 7-8 B) 5-2-1-4-6-10-9-11-12 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 7, 8, 5 Suuri: 7, 8, 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-01&track=Ör



Toto64-3 10 Rob Dyrdek saa niukan ykkösvihjeen. Örebrossa ruuna jäi voittovoimissaan pussiin toiseen ulos. Viimeksi se ei riittänyt kovatasoisessa T75-lähdössä, mutta tuskin siinä olisi riittänyt muutkaan tämän lähdön hevoset. Nyt vastus on sopivan näköinen ja Rickard Svanstedtin ajokki nousee korkealle. 11 Zinco Jet ei ole niin huono ollut kahteen viimeiseen kuin sijoitukset antavat ymmärtää. Solvallassa se jäi taivaltamaan pitkällä matkalla toiselle ilman vetoapua ja se oli liikaa. Viimeksi se jäi Hampurissa ainakin hieman voimia tallella pussiin neljänteen sisälle. Kesällä Eugen Pylvänäisen Muistoajossa vain Graceful Swampille hävinnyt ori pystyy luokkansa puolesta pärjäämään kevyesti tässä lähdössä. Yli 40 prosentin kannatus on silti liian paljon. 12 Athos Race on todella kyvykäs, mutta laukkaherkkä ja tauko aiheuttaa lisää kysymysmerkkejä. 6 M.T. Knight Rider lopetti toissa kerralla kolmannesta sisältä lujaa voittoon. Viimeksi tehtävä oli vaikea viidennestä ulkoa ja nelossija oli positiivinen suoritus. Kajsa Frickin ajokki saanee tarvitsemansa hyvän juoksun. 3 Zolo Sensation & 7 Guiseppe Boko keräävät paljon peliä. Molempien pitäisi saada jostain yksi pykälä lisää voittaakseenn. 9 Colonello on tehnyt nousukuntoiset esitykset pariin viime starttiin ja ruuna on jäänyt liian vähälle huomiolle. A) 10-11 B) 12-6-7-3-9 C) 1-4-8-5-2 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 10 Suuri: 10, 11, 12, 6, 7, 3, 9 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-01&track=Ör



Toto64-4 7 Love In Vain palasi hyvässä kunnossa pieneltä paussilta. Sillä kierrettiin kolmannesta ulkoa johtavan rinnalle kierros jäljellä ja lopussa ruuna karkasi omille teilleen. Åke Lindblomin suojatti on vahva jyrä ja sillä todennäköisesti ajetaan nytkin eteenpäin. 4 Mint Sånna on voittanut varmoin ottein kaksi viimeistä starttiaan keulapaikalta. Ruuna lähtee todella kovaa matkaan ja päässee nytkin piikkiin. Vastus kovenee viime startteihin nähden. 3 Bikila kiersi viimeksi ensimmäisellä takasuoralla johtavan rinnalle, josta purjehti lopussa ylivoimavoittoon. Marcus Hultmanin suojatti pystyy vastaavanlaisena pärjäämään myös nyt. 2 Saphir d’Inverne & 6 Digital Ocean palaavat pitkiltä tauolta ja voitto olisi vielä yllätys, vaikka luokkansa puolesta olisivat siihen kykeneväisiä. A) 7-4 B) 3-2-6-11-9-1 C) 10-8-12 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7, 4, 3 Suuri: 7, 4, 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-01&track=Ör



Toto64-5 6 Domino Brick on luokaltaan tähän lähtöön ylivoimainen laite, mutta kahden viime startin laukat laittavat varmistusten tielle. Se on molemmilla kerroilla laukannut ensimmäiseen kurviin ja viimeksi ruuna näytti jo ennen lähtöä epävarmalta. Kaksi hylkystarttia saattavat näkyä myös varovaisena ajotaktiikkana. 10 Star’s Fighter sai viimeksi Solvallassa myöhään kiritilaa johtavan takaa eikä ehtinyt kuin neljänneksi. Aiemmin tilaa saadessaan ruuna olisi ollut todennäköisesti toinen. Volttilähtö on arvoitus, sillä viimeksi Star’s Fighter on lähtenyt voltista yli vuosi sitten. Takarivi auttanee ravilla lähtemisessä ja voitokas ruuna on luokaltaan lähdön parhaimmistoa. Kuskikin paranee Ulf Ohlssonin ottaessa ohjat. 5 O.M.Easton tuli viimeksi paljon voimia tallella maaliin juostuaan matkalla hännillä sisärataa. Sitä ennen Solvallassa ruuna kamppaili toisesta ulkoa lopulta sitkeästi toiseksi, vaikka näytti antautuvan jo pahemminkin. Kuski paranee paljon Rikard Skoglundin hypätessä rattaille. 2 Global Upset kiri toissa kerralla lujaa saadessaan loppusuoran alussa kiritilat kolmannesta sisältä. Viimeksi se oli loppukurvissa todella kaukana kärjestä, mutta kiri hitaassa lopetuksessa toivottomista asemista vielä niukkaan voittoon. Vastus kovenee nyt viime startteihin nähden. A) 6 B) 10-5-2 C) 4-3-9-7-1-8-12-11 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6, 10, 5, 2 Suuri: 6, 10, 5, 2 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-01&track=Ör



Toto64-6 4-vuotiaiden tammojen 15 hevosen ryhmälähdössä parhaat hevoset ovat miehittäneet, tässä tapauksessa naisittaneet, pahimmat mahdolliset lähtöpaikat. Luokkaero on kuitenkin niin kova, että olisi iso yllätys mikäli voitto karkaa suosikkinelikon ulkopuolelle. 8 Västerbo Jolene teki rankan juoksun toissa kerralla Solvallassa. Tamma kiri viidennestä ulkoa pitkällä kirillä ilman vetoapua lähes voittoon asti. Viimeisen kierroksen Kajsa Frickin ajokki tuli 11,6-vauhtia. Viimeksi sillä kierrettiin kierros jäljellä keulaan, josta Västerbo Jolene hallitsi vaivatta perille asti. Se pääsee lähtemään eturivistä ja saa edun pahimpiin vastustajiin nähden, sillä todennäköisesti tie on auki keulaan asti. Reilun kuuden viikon starttiväli tuo pieniä kysymysmerkkejä. 14 Lipstick Tooma lopetti viimeksi Åbyssa hyvin open stretchia pitkin ja tuli voimia tallella maaliin. Sitä ennen tamma lopetti 11,3-vauhtia viimeiset 400 metriä ja ehti voittoon, vaikka oli vielä loppukurvissa todella kaukana kärjestä. Nyt kyytiin hyppää taas sen startin ajanut Anders Eriksson ja se on iso plussa. 12 Flavienne Lascaux sai viimeksi T75-sarjassa myöhään kiritilaa kolmannesta ulkoa lopettaen hyvin neljänneksi. Jorma Kontion ajama ja Pirjetta Laakson valmenta tamma on luokkahevonen ja se kirii lopussa korkealle, vaikka paikka onkin pahin mahdollinen. 15 Beware on tammaksi harvinaisen rehti hevonen. Viimeksi se lähes tuplasi voittosummansa Diamondstoet-karsintalähdön voiton myötä, joten lähdöt kovenivat kertaheitolla. Elias Stranbergin ajokki on kuitenkin niin tiukka kiritamma ettei sitä uskalla lapulta jättää poiskaan. 5 Listas Tinge Ling johtaa suosikkinelikon jälkeistä haastajalaumaa. Jos siltä riisuttaisiin kengät niin kovan kuskinparannuksen kokeva tamma pystyisi pikkutuureilla jättiyllätykseen. A) 8-14 B) 12-15 C) 5-9-6-13-10-11-2-1-7-3 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 8, 14, 12, 15 Suuri: 8, 14, 12, 15 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-01&track=Ör



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4

Toto64-2: 7, 8, 5

Toto64-3: 10

Toto64-4: 7, 4, 3

Toto64-5: 6, 10, 5, 2

Toto64-6: 8, 14, 12, 15

Hinta: 14,40 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-01&track=Ör&race=4&pool=T64&selections=[4],[7,8,5],[10],[7,4,3],[6,10,5,2],[8,14,12,15]&stake=0,1&price=14,4



Suuri

Toto64-1: 4

Toto64-2: 7, 8, 5

Toto64-3: 10, 11, 12, 6, 7, 3, 9

Toto64-4: 7, 4, 3

Toto64-5: 6, 10, 5, 2

Toto64-6: 8, 14, 12, 15

Hinta: 100,80 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-11-01&track=Ör&race=4&pool=T64&selections=[4],[7,8,5],[10,11,12,6,7,3,9],[7,4,3],[6,10,5,2],[8,14,12,15]&stake=0,1&price=100,8

