Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 30.10.2019

Suosikki: 2 Hope Of Joy aloitti Ulf Stenströmerin tallista kahdella varmalla keulavoitolla, mutta jäi Färjestadissa johtavan taakse voimissaan pussiin. Viimeksi lyhyesti alussa laukannut ori ei ollut parhaimmillaan ja tyytyi pienten terveysmurheiden takia sisältä vain tasaiseen suoritukseen. Vastus on sopivaa luokkaa ja normaalina voitto on liki. Pienen sairastelun jälkeen siihen ei kuitenkaan suurena suosikkina tee täysin mieli luottaa.



Haastajat ja yllättäjät: 1 Balto d'Huon kiri viimeksi 3. ulkoa loppusuoralla varmasti kärkeen napaten vuoden avausvoittonsa. Jenkkikärryt tällä kertaa peräänsä saava ruuna on hyvältä paikalta selvästi suosikin kovin vastustaja. Kupongille nousee myös 3 One Two Beat, jolle on jäänyt lokakuun starteissa johtavan takaa jossiteltavaakin. 5-vuotias voittaa harvoin, mutta kärjestä tai sen välittömästä läheisyydestä sillä on tällä kertaa mahdollisuudet korkealle. Myös 8 Djorkaeff Sisulla on edellytyksiä parhaana päivänään menestyä. Viimeksi sen tyyli ei tosin näyttänyt erityisen hyvältä ennen viimeisellä takasuoralla parijonossa tullutta laukkaa. Aiemmin ruuna kuitenkin väläytteli hyviäkin otteita. 9 Nicegift C.C. esiintyi Visbyssä johtavan takaa lähinnä tasaisesti ja tarvitsee vielä terävöitymistä riittääkseen aivan kärkeen. Tuulennopea 6 Charming Soldier jäi viime kerralla 2. ulos voimissaan pussiin. Voitto on kuitenkin tarkallakin reissulla tiukassa.



Juoksunkulku: Sisäradoilta avataan hyvin, mutta Charming Soldier voi kuitenkin napata ensimmäiset keulat. Johtopaikka on sen jälkeen tarjolla pelihevosista ensimmäiselle kysyjälle.



Pelijakauma: Hope Of Joyn (67%) suosikkiasema on sopivasta tehtävästä huolimatta aivan liian suuri. One Two Beat (8%) on edullisin merkki.



Ranking: A) 2, 1 B) 3, 8, 9, 6 C) 5, 10, 7, 4, 11