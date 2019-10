Ravivihje: Toto75 Solvalla 27.10.2019

Suosikki: Timo Nurmoksen tallin 4 Inti Boko on avauskohteen perusmerkki, vaikka ruunan suoritusvarmuus onkin ollut tällä kaudella hakusessa. Vuoden ainoa kunnon onnistuminen tuli Jägersron 21.8. Derby-karsinnassa, jossa Björn Goopin ajokki voitti keulapaikalta helppoon tyyliin. Viimeksi Axevallassa se palasi 1,5kk tauolta lähtölaukkaan päättyneen Derby-finaaliin jälkeen ja jäi huonolta lähtöpaikalta statistin rooliin passiivisen ajotaktiikan jälkeen.

Tällä kertaa Carl Johan Jepsonilla on taktisesti selkeät sävelet, sillä starttinopea ruuna pääsee hallitsemaan joukkoa keulapaikalle. Taustavoimien mukaan hevonen kilpailee nyt kengät jalassa, mikä on pieni miinus. Lähtökohdat pahimpiin haastajiin nähden ovat kuitenkin niin edulliset, että kyseessä on selvä pelipohja Toto75-pelin avauskohteeseen.

Haastajat ja yllättäjät: 11 Forfantone Am kävi viimeksi tunnustamassa Face Time Bourbonin värejä Vermon UET Grand Prixissa, mutta suoritti itsekin hyvällä tasolla. Kenneth Haugstadin ajokki matkasi neljännessä ulkona, josta 10,2-vauhtinen päätöstuhat kantoi neljänneksi. Näistä asemista suosikin lyöminen on tuskainen tehtävä, mutta sen epäonnistuessa voittoon on tässä porukassa hyvät saumat. 1 Pinto Bob on kehittynyt hurjasti nelivuotiskauden aikana ja juoksun onnistuessa pystyy voittamaan tämänkin lähdön. Viimeksi Axevallassa se jäi Torbjörn Janssonin ajamana sisäradan lähtöpaikalta vaille kiritiloja, mutta tallipäällikkö Robert Berghiltä saattaa löytyä hieman röyhkeämmät otteet luukun löytymiseen. 10 Roofie omaa myrkyllisen loppusuoran spurtin, joten Solvallan pitkä maalisuora antaa oikealla juoksunkululla mahdollisuuden. 2 Lexington Tooma saapuu pohjoisesta mittaamaan tasonsa ikätovereita vastaan ja nopea kiihdyttäjä saa nappijuoksun ykkössuosikin vanavedessä. Suuremmalle kupongille nostetaan vielä 8 Smokin Joe, joka tarvitsee hirmutuurit juoksunkulun suhteen, mutta vireen puolesta se pystyisi taistelemaan jopa lähdön voitosta.

Juoksunkulku: Inti Boko pokkaa keulat Lexington Toomalta. Pinto Bob kiertää johtavan rinnalle, jos se löytää ulos sisäradalta. Jos näin ei käy, suosikki saa tehdä keulassa täysin mieleisensä juoksun.

Pelijakauma: Smokin Joe (2%) ansaitsisi muutaman pinnan lisää. Suosikkien osalta oikein pelattu lähtö.

Ranking: A) 4 B) 11,1,10,8,2 C) 3,6,5,7,9