Ravivihje: Toto75 Jägersro 26.10.2019 – jättipottikierros

Suosikki: Voitosta voittoon kulkevan 2 Giant Shadow'n menestyskulku jatkunee tässäkin. Skellefteåssa tilanne näytti jossain vaiheessa takana jo vähän tukalalta, mutta lopulta ruuna kiersi vastustajansa hallittuun tyyliin. Lähtöasetelmat ovat tällä kertaa huomattavasti paremmat ja kuskin halutessa suursuosikki pitänee muut ulkopuolella heti startissa. Toki se ei tarvitse voittaakseen keulapaikkaa, kuten nähty on. Korkeilla prosenteillakin hyvä varma.



Haastajat ja yllättäjät: Suosikin takana lähtö on erittäin tasainen. 1 Damien Hanover laukkasi viimeksi lähtöön ja oli Färjestadissa johtavan rinnalla turhan meneväinen taipuen lopussa. Tasapainoisella esityksellä sillä on saumat kärkipäähän. 3 Muscle Lane ei pystynyt Solvallan haastavissa oloissa nousemaan 3. ulkoa voittoon asti viimeksi ja on ollut sittemmin kerran poissa. Kengittä Steen Juulin suojatti pystynee kuitenkin hyvistä asemista pitkälle. Keulasta kahdesti voittanut 5 Franklin Face pyrkii myös heti pelipaikoille ja voisi siinä onnistuessaan otella kärkipään sijoista. 9 Hurricane River hiipui Axevallan Breeders Crown -lähdössä hieman 2. ulkoa lopussa, mutta omaa tähän porukaan riittävän kapasiteetin. 4 Rapide Yoda voitti viimeksi keulasta oikein letkeällä otteella, mutta samalle paikalle ei ole nyt todennäköisesti asiaa. Sitkeästi johtavan rinnalta punnertanut 8 Eclipse Am on viimekertaista kovemmassa porukassa myös ulkoradalta tiukalla.



Juoksunkulku: Giant Shadow on osoittanut hyvää lähtönopeutta ja voi olla nopeasti keulassa. Jos suosikilla otetaan alku varman päälle, johtopaikasta kamppailevat Muscle Lane ja Franklin Face.



Pelijakauma: Giant Shadow (79%) on saanut hieman liikaa kannatusta, mutta vastustajista mikään hevonen ei erotu erityisen alipelattuna.



Ranking: A) 2 B) 1, 3, 5, 9, 4, 8 C) 10, 7, 12, 11, 6