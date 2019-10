Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Kalmar 25.10.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3, 4, 6

Toto64-2: 2, 6, 3

Toto64-3: 9

Toto64-4: 10

Toto64-5: 10, 5, 4

Toto64-6: 2, 5, 1, 3

Hinta: 10,80 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-25&track=Kx&race=4&pool=T64&selections=[3,4,6],[2,6,3],[9],[10],[10,5,4],[2,5,1,3]&stake=0,1&price=10,8



Suuri

Toto64-1: 3, 4, 6

Toto64-2: 2, 6, 3

Toto64-3: 9

Toto64-4: 3, 10, 4, 2, 9

Toto64-5: 10, 5, 4, 7

Toto64-6: 2, 5, 1, 3

Hinta: 72,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-25&track=Kx&race=4&pool=T64&selections=[3,4,6],[2,6,3],[9],[3,10,4,2,9],[10,5,4,7],[2,5,1,3]&stake=0,1&price=72

PieniToto64-1: 3, 4, 6Toto64-2: 2, 6, 3Toto64-3: 9Toto64-4: 10Toto64-5: 10, 5, 4Toto64-6: 2, 5, 1, 3Hinta: 10,80 €SuuriToto64-1: 3, 4, 6Toto64-2: 2, 6, 3Toto64-3: 9Toto64-4: 3, 10, 4, 2, 9Toto64-5: 10, 5, 4, 7Toto64-6: 2, 5, 1, 3Hinta: 72,00 €

Perjantain Toto64-kierros juostaan Kalmarissa. Peliaika päättyy klo 20.30.Kierroksen ylivoimaisesti pelatuin hevonen on neljännen kohteen Ottens Filosof. Vaikka sen yli 70 prosenttia olevat pinnat tulevat todennäköisesti iltaa kohti laskemaan, niin lähtöön otetaan kantaa pienemmässä systeemissä vastavarmalla. Barista Oak ei ole luokaltaan yhtään huonompi hevonen ja se on alustavasti vain 12 prosenttia pelattuna maistuva tapaus. Suurempaan systeemiin lähtöön lyödään enemmänkin merkkejä.Illan tasokkain lähtö on päätöskohteena ajettava 4-vuotismaili, jossa monella osallistujalla voittosumma ei kohtaa vielä lainkaan kykyjen kanssa.on aloittanut uransa lupaavasti. Se meni jo kahteen ensimmäiseen starttiinsa Tingsrydin mailin radalla 14-tuloksia. Toissa kerralla Axevallassa ruunalla heitettiin kolmannesta ulkoa reissuun toisen kierroksen alussa ja O.M.Gogentle leiskautti hetkessä omille teilleen voittaen pystyyn. Viimeisen takasuoran se viiletti alle 12-vauhteja, joten kyytiäkin löytyy. Viimeksi Kent Knutssonin ajokki tuli kolmannesta ulkoa asiallisesti 13,5-vauhtia viimeiset 700 metriä, mutta tehtävä oli tukala kiihtyvässä vauhdissa ja kovassa porukassa. Vastus on tällä kertaa todella arkinen ja Suomessakin astuneen Guybon pojan kuuluu olla tässä tehtävässä liki voittoa. Alustavat 41 prosenttia on O.M.Gogentlelle liian vähän.ajettiin toissa kerralla aggressiivisesti johtavan rinnalle ja prässättiin johtavaa. Viimeiset sata metriä olivat vaikeita, mutta niin ne olisivat olleet muillekin tämän lähdön osallistujille sillä juoksunkululla. Viimeksi Joakim Lövgrenin valmennettava juoksi kuudennessa ulkona, käänteli kiriin loppukurvissa ja tykitti hurjasti loppua ehtien toivottomista asemista vielä toiseksi. Viimeiset 400 metriä Global Whitecapel luukutti 09,8-vauhtia ja loppusuoran vielä lujempaa. Tällä kertaa Bernardo Grasson ohjastama tamma on jäänyt kuudella prosentillaan jopa hämmentävän vähälle huomiolle.huilasi kesän ja palasi syyskuun alussa kaviourille Axevallassa. Ruuna oli huomattavasti seitsemättä sijaansa parempi. Se haparoi alussa jääden kauas kärjestä kuudenteen ulos, josta tuli pitkällä kirillä positiivisesti maaliin asti, vaikka ihan loppumetrit olivat vaikeita. Eikä mikään ihme, sillä kirikierroksen ensimmäiset 600 metriä se kulki alle 12-vauhtia. Nyt starttiväliä on taas kertynyt, mutta taitava Christoffer Eriksson ei tuo hevosia huonona radoille. Suosikkion toki kova vastus, mutta sen kohdalla laukka ei tulisi lainkaan yllätyksenä eikä muutenkaan Ottens Filosofin ja Barista Oakin pinnaero kuuluisi olla 70 vs 12. Barista Oak toimiikin pienemmän systeemin tukipilarina.on tehnyt viime starteissaan hyviä esityksiä. Toissa kerralla ori tappeli hyvin johtavan rinnalta kovavauhtisessa juoksussa. Viimeksi se pääsi takamatkasta huolimatta ensimmäisen kierroksen aikana johtavan taakse, josta tuli kovavauhtisessa lopetuksessa hyvin perille asti. Keulan Bankrobber jäi ohittamatta, mutta se olisikin tähän lähtöön suursuosikki. Etukäteen kovin vastusvoitti viimeksi vastaavanlaisen tehtävän, mutta nyt sen kyytiin hyppää taas sen valmentaja, joka ei ole saanut ruunasta yhtä hyvin irti. Silti Devs Dragonia on pelattu lähes kaksi kertaa enemmän kuin Delanteroa, vaikka sitä voisi pitää suosikkinakin takarivistä huolimatta.pilasi viimeksi ensimmäisen kurvin laukkaan. Sitä ennen tamma kiri viidennestä sisältä pirteästi 11,5-vauhtia viimeiset 400 metriä. Kunnossa ei siis ole vikaa ja mielenkiintoisen Bonfire Ladysta tekee sen kokema kuskinvaihdos. Vaikkei William Ekberg ole narumiehistä kovimpia, niin silti kuskinparannus on todella iso verrattuna viime startit ajaneeseen kuskiin. Ekberg on kerran aiemmin ajanut Bonfire Ladya ja siitä startista on peräisin myös tamman ainoa voitto. Kyseisessä startissa toiseksi tuli tämän lähdön suursuosikki, joka toki oli laukannut alkumatkasta. Joka tapauksessa vain prosentin pelattuna Bonfire Lady mahdutetaan lapulle.