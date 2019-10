Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Gävle 24.10.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 8, 3, 2, 5, 1, 7

Toto64-2: 7

Toto64-3: 1

Toto64-4: 4, 2, 10, 14, 8

Toto64-5: 10, 8, 9

Toto64-6: 3

Hinta: 9,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-24&track=Gä&race=4&pool=T64&selections=[8,3,2,5,1,7],[7],[1],[4,2,10,14,8],[10,8,9],[3]&stake=0,1&price=9



Suuri

Toto64-1: 8, 3, 2, 5, 1, 7

Toto64-2: 7

Toto64-3: 1, 2, 3

Toto64-4: 4, 2, 10, 14, 8

Toto64-5: 10, 8, 9, 6, 7, 11, 12, 4

Toto64-6: 3

Hinta: 72,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-24&track=Gä&race=4&pool=T64&selections=[8,3,2,5,1,7],[7],[1,2,3],[4,2,10,14,8],[10,8,9,6,7,11,12,4],[3]&stake=0,1&price=72

Kylmäveriset ovat pääosassa Gävlen Toto64-kierroksella, sillä neljä kohdetta ajetaan tupsujalkojen voimin.Niistä löytyy myös systeemien varmat. Avoimessa lähdössä (T64-6) suursuosikkituskin parempaansa kohtaa, mutta toinen varma onkin hieman elävämpi. Kylmäveritammojen kohtaamisessa (Toto64-2) viime starteissa huippukuntoa esittänytsaa 20 metriä etumatkaa pahimpiin vastustajiin ja vain noin kymmenen prosenttia pelattuna siitä leivotaan ideavarma.4-vuotiaiden kylmäverilähdössä (T64-3) nähdään Norjan oma ”parvelanretu”, huippulupaus. Orin peliprosentit lähentelevät yhdeksääkymmentä ja se varmistetaan suuremmassa systeemissä. Nordsjö Odin on toki näytöiltään lähes eri planeetalta kuin muut lähdön osallistujat, mutta ori on monta kertaa näyttänyt varsinkin alussa epävarmalta. Ykkösrata ei varmasti ole se kaikista toivotuin lähtöpaikka, se voi lisätä laukkariskiä ja herkällä maililla ei paranisi laukkailla.voitti viimeksi ensimmäistä kertaa sitten kevään Elitkampenin, vaikka on tehnyt sen jälkeenkin jatkuvasti hyviä juoksuja. Björn Karlssonin ajokki sai vetää keulassa haluamaansa vauhtia ja hallitsi leikittelevän kevyesti. Sitä ennen ori laukkasi Vixuksen voittamassa Skellefteån T75-lähdössä loppusuoralla ykkös- tai kakkosijan. Jääkiekkoilijaveljesten Daniel ja Henrik Sedinin omistamaa Tangen Haapia suosii tämän päivän lähdössä oikeastaan kaikki. Kolmosradalta se ampuu keulaan ja kovimmista haastajista huippulupaavaei voi olla pitkältä tauolta millään parhaimmillaan ja tauolta palaa myös. Tangen Haapin pitäisi olla enemmän pelattu kuin alustavat 50 prosenttia ja ori kelpaa varmaksi.Norjalaisvierastuntuu olevan viime starttien perusteella elämänsä vedossa. Toissa kerralla se voitti Birissä johtavan rinnalta ja varsinkin viime Bjerken startti teki vaikutuksen. Tamma virui jättihienon näköisenä pussissa johtavan takana kirien ärhäkästi vapaat kiritilat saadessaan. Mine meni uudet ennätysnumeronsa 23,4aly, mutta tuona päivänä se olisi taatusti mennyt huomattavasti kovempaakin. Erlend Rennesvikin ajokki on pystynyt kukistamaan samalta viivalta lähdettyäänkin 40 metrin takamatkalta lähtevät kotimaan toverinsajaja saa nyt niihin nähden 20 metrin edun. Jos vielä juoksuradan kiemurat onnistuu, niin Mine voi täräyttää hyvinkin nopeasti jopa keulaan asti. Se on jäänyt pelimielessä liikaa pitkän pakin hevosten varjoon ja 11 prosenttia pelattuna maistuva ideavarma. Suosikki Brenne Blissi on luokaltaan lähdön paras hevonen, mutta ravinsa ei ole kahteen viime starttiin vakuuttanut, joten siihen on suhtauduttava pienellä varauksella.teki viimeksi hyvän startin reilun parin kuukauden paussilta. Se avasi ja lopetti kymppivauhtia taistellen hyvin perille asti. Startti vei varmastikin eteenpäin ja 3-vuotiaana E3-finaaleissa totosijoja napannut ruuna on veteraanien täyttämässä lähdössä vielä tuore tapaus. Ja se pelkästään positiivisena asiana, monella vastustajalla parasta ennen päivämäärä on umpeutunut ajat sitten. Voltin kakkosrata voi aiheuttaa Van Kronokselle ylimääräistä laukkariskiä, mutta sen selvittäessään Oskar Kylin-Blomin suojatti pystyy olemaan korkealla eikä saisi olla vain seitsemän prosenttia pelattu.on pilannut viime starteissaan monesti laukkoihin, mutta kunto on kiviaitaa. Toissa kerralla se jyskytteli vahvasti neljännestä ulkoa pitkän kirin päätteeksi kolmanneksi. Viimeksi ruuna ei saanut alussa millään pykälää silmään ja laukkasikin ensimmäisellä takasuoralla jääden muista. Sen jälkeen ruuna aloitti vauhdikkaan takaa-ajon, mutta laukkasi häiriötilanteessa uudestaan viimeisellä takasuoralla oltuaan tekemässä vahvaa nousua. Rikard N Skoglundin suojatti on vahva jässikkä ja stayer-matka on iso etu. Nopeuttakin siltä löytyy, viimeksi ruuna esitti 22-vauhtisen 400 metrin pätkän ottaessaan laukan jälkeen porukan kiinni. Neljä prosenttia pelattuna Höstbo Elis kannattaa mahduttaa lapulle, mikäli varmistaa suosikkipelasi viimeksi lähes viiden kuukauden tauolta positiivisella esityksellä. Tamma kiri porukan perältä hyvin eikä hävinnyt kuin mitan verran keulan, jota on pelattu paljon enemmän. Startti vei varmasti eteenpäin ja nyt kuski ainakin aavistuksen paranee, kun Rikard N Skoglund ottaa valmentajansa jälkeen ohjat. Optimitilanteessa se pääsee seuraamaan kirissä isoa suosikkia, jonka kohdalla pitää huomioida, että se on yli tuplannut voittosummansa kahteen viime starttiin ja lähdöt kovenevat kaiken aikaa. Toki Bon Ego on ollut vakuuttava, mutta yli 40 prosentin kannatus on turhan suuri. Quebec C.D. on revityslähdössä kiinnostava merkki vain yksiprosenttisena.