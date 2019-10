Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 23.10.2019

Suosikki: Lähtöpaikat tasoittavat kovasti toista kohdetta. 9 Radagastin kiri ei vielä suoraan tauolta Rommessa oikein irronnut 3. ulkoa, mutta viimeksi ruuna näytti parijonon hänniltä jo selvästi paremmalta lopetellen juosten neljänneksi. Jos kirivoimainen menijä pääsee tässä viimekertaista parempiin asemiin, pystyisi se tasaisen lähdön korkkaamaankin lopussa. Ruuna on ollut aiemmilla kausillakin juuri näihin aikoihin huippukunnossa. Kokeillaan ideavarmana!



Haastajat ja yllättäjät: Lähes vuoden tauolta uusista käsistä palannut 8 Hakon von Haithabu esiintyi Färjestadissa 3. sisältä melko tasaisesti, mutta startti alla ja ilman kenkiä parempaa lienee luvassa. Komeaa jälkeä vuosi sitten tehnyt ruuna joutunee kuitenkin tekemään hieman töitä, jos mielii ulkoa heti eteenpäin. 11 Västerbo Highscore on monista kilpakumppaneista poiketen osoittanut erinomaista kuntoa, sillä Gävlessä ruuna kiri parijonosta alle 10-vauhdilla voittoon. Bergsåkerissa se ajautui lopussa pussiin. Ilman etukenkiäkin tällä kertaa menevä ruuna voi suotuisalla juoksulla nousta matsiin. 12 Breidabliks Cognac punnersi viimeksi 3. ulkoa niukkaan voittoon. Sekin voi parantaa ja nousta takaa korkealle. Harvatahtiselle 10 Mister Nikylle juostava matka ei tunnu edulta. Tauko sen sijaan on voinut tehdä hyvää, sillä viime starteissa ruunan ravi oli normaaliakin vaikeamman näköistä. Ei kuitenkaan pelillisesti kiinnostava. 5 One Two Beatin juoksu meni viimeksi pieleen laukanneen keulahevosen takana, mutta ruuna sai kuitenkin startin alle. Se pyrkii tässä sisäradalle, eikä totosija ole mahdoton. 2 Global Thunderin viime suoritukset ovat olleet vaisuja. Vaggerydissä se tosin jäi johtavan rinnalle ja oli ollut sitä ennen kerran poissa. Parempaa voisi siis olla odotettavissa ja sisäradalta totoon on mahdollisuuksia. 6 Dino Dollar vastasi viimeksi keulasta perille asti, mutta mantereella voiton uusiminen on tiukassa. Örebrossa pirteästi takaa kirinyt 4 Djorkaeff Sisu ei näyttänyt viimeksi kovin hyvältä ja on huilannut hetken.



Juoksunkulku: Global Thunder lähtee hyvin, ulompaa alkuun satsaavat One Two Beat ja Dino Dollar. Hakon von Haithabu etenee kyselemään keuloja avauskierroksen kuluessa, ja paljon on alkuvauhdista kiinni, onko johtopaikka tarjolla sille.



Pelijakauma: Radagastin (10%) peliosuus tulee vielä nousemaan, mutta varaakin on. Mister Niky (22%) tuntuu selvästi ylipelatulta.



Ranking: A) 9 B) 8, 11, 12, 10, 5, 2, 6, 4 C) 7, 3