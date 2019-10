Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: GS75 Örebro 20.10.2019

Päivän varma: 1 Valley Brodde (T75-1, lähtö 4)

Päivän varma: 1 Cruise (T75-4, lähtö 7)

Päivän ideaveto: 7 Ies Elisabet (T75-5, lähtö 8)

Päivän ideaveto: 9 Condior (T75-2, lähtö 5)

Päivän ideaveto: 5 All Star (T75-7, lähtö 10)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 1

Toto75-2: 9, 1, 2

Toto75-3: 1, 5, 7

Toto75-4: 1

Toto75-5: 8, 7

Toto75-6: 8, 4, 5

Toto75-7: 6, 9, 5

Hinta: 16,20 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-20&track=Ör&race=4&pool=T75&selections=[1],[9,1,2],[1,5,7],[1],[8,7],[8,4,5],[6,9]&stake=0,05&price=5,4



Suuri

Toto75-1: 1

Toto75-2: 9, 1, 2

Toto75-3: 1, 5, 7, 9, 8

Toto75-4: 1

Toto75-5: 8, 7

Toto75-6: 8, 4, 5, 12

Toto75-7: 6, 9, 5, 8, 3

Hinta: 60,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-20&track=Ör&race=4&pool=T75&selections=[1],[9,1,2],[1,5,7,9,8],[1],[8,7],[8,4,5,12],[6,9,5,8,3]&stake=0,05&price=30

Raviviikon huipentava Grand Slam 75-kierros on tasoltaan oikein hieno. Päivän päälähtö on kaksivuotiaiden Svampen, jossa viivalla on jälleen monta lupausta mittelemässä yli 40 000 euron pääpalkinnosta. Suurkilpailun lisäksi rivi pitää sisällään myös kolme 75-divisioonakarsintaa Solvallan marraskuun alun finaaleihin.Svampen on ollut viime vuosina melko värikäs ja yllätysherkkä kilpailu, jossa pelisuosikki on voittanut lähdön viimeksi vuonna 2014. Tällä kertaa suosikinviitan saa kantaakseen kolmen startin jälkeen vielä tappioton. Daniel Wäjersternin suojatti vaikuttaakin tässä kohtaa hieman muita valmiimmalta tapaukselta, mutta ulkoradan lähtöpaikalta juoksunkulusta voi tulla haastava. Keulapaikkakaan tuskin irtoaa ilman vastustajien epäonnea, siitä pitävät huolen sisäpuolelta kiihdyttävätjaSääennusteet povaavat Örebroon epävakaista ja vesisadetta ainakin aamupäiväksi, mutta kilpailujen aikaan pitäisi poutaantua. Örebron radan maalisuoralla on pituutta 175 metriä ja normaaleissa oloissa rata on hieman keskimääräistä enemmän keulahevosia suosiva baana.Muistutetaan vielä Grand Slam-jackpotista, joka takaa yhdelle ainoalle täysosumalle 1,5 miljoonan euron takuupotin. Peliaika umpeutuu neljännen lähdön startatessa noin klo 16.tuntuu löytäneen parin vuoden korpivaelluksen jälkeen taas uutta ruutia otteisiinsa siirryttyään Daniel Redenin valmennukseen. Aikanaan ikäluokkalähdöissäkin väläytellyt ruuna avasi uusista käsistä Rommessa 11.10., jossa mailin matkasta ja takarivistä huolimatta ohitteli vastustajiaan päätöskierroksella kuin leikitellen. Örjan Kihlströmin ajokki kellotti päätöstuhannen 11,9-vauhtia märissä ja raskaissa olosuhteissa oikein lennokkaaseen tyyliin.Hevonen tuli tuohon starttiin suoraan treenistä ja ilman mitään kummempia valmisteluja, joten taustavoimat odottavat startin vieneen ruunan kilpailuvirettä selvästi eteenpäin. Örebron ykkösrata ei ole mikään toivepaikka kiihdyttää, mutta Valley Brodden starttinopeus saattaa silti riittää sisäradan puolustamiseen ja sen verran napakasti se autoa kuitenkin seuraa, että pussitusriskillä ei ole tässä kohtaa tarvetta spekuloida. Hevosen peliosuus on odotetusti korkea, ehkä muutaman prosentin liiankin korkea, mutta noin 65-prosenttisena voittajana se on asiallinen, usein osuva varma Grand Slam-rivien kärkeen.Björn Goopin tallinosoitti viimeistään Åbyn 28.8. startissa olevansa hieman normaalia lahjakkaampi tapaus. Siellä ruuna matkusti toisessa ulkoparissa ja sen jälkeen keulaan siirtyneen Ultion Facen takana, josta spurttasi ylivoimaiseen voittoon keulahevosen laukattua. Sen jälkeen vuorossa oli Solvallan 17.9. Kriterium-karsinta, joka oli alusta loppuun epäonnistumisten sävyttämä. Ensin hevonen joutui peruuttelemaan ulkoradan lähtöpaikalta koko joukon hännille, josta spurttasi loppukaarteessa jo taisteluun finaalipaikoista, mutta maalisuoran laukka sinetöi epäonnistumisen.Viimeisimmässä startissaan Cruise oli keulasta aivan ponneton, mutta taustavoimien mukaan kengitys ja rataolosuhteet selittävät oudon heikkoa suorittamista. Tällä kertaa tarkoitus on palata Åbyn ja Solvallan starteissa nähtyyn optimibalanssiin, ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryt perässä, jolla suoritustaso tuntuisi kohenevan selvästi. Ruuna kiihtyy auton takaa hyvin, eikä keulajuoksukaan ole poissuljettu mahdollisuus.kolmevuotiskausi olisi voinut tuottaa hieman suuremmatkin ansiot, mutta rahakkaissa E3-lähdöissä sattuneet laukat ja juoksunkulku Kriteriumin karsinnassa jättivät taustavoimille kosolti jossiteltavaa. Näistä viimeisimmässä Carl Johan Jepsonin ajokki peruutteli alussa porukan hännille, josta lopetti maalisuoralla porukan kovinta kyytiä kolmanneksi ja voimia tuntui jääneen vielä varastoonkin. Viimeksi Oaks Consolationissa se haastoi keulassa juosseen Ghostintheshellin tiukasti, mutta jäi maalikamerassa hopealle.Örebron lähdössä ulkoradan lähtöpaikka asettaa tietysti omat kysymysmerkkinsä. Aktiivisella taktiikalla juoksupaikka voisi kuitenkin löytyä yllättävänkin maukkaista iskuasemista, sillä ulkopuolelta starttaava pelisuosikkituskin sekään lähtee alussa peruuttelemaan hännille ja voisi tarjota toisella radalla parhaan mahdollisen selän Emilia Leon ajokille. Juoksun yhtään onnistuessa Ies Elisabet on vahva voittajakandidaatti lähtöön ja sen peliosuus kuuluisikin olla lähempänä kahtakymmentä, kuin kymmentä prosenttia.teki uransa toistaiseksi parhaan esityksen viimeksi Solvallassa ja sen perusteella kolmivuotias on kehittynyt starttien myötä oikeaan suuntaan. Peter G Normanin ajokki joutui spurttailemaan muutamaan otteeseen jo alkumatkasta, mutta rutisti lopussa vahvasti toiseksi vain suurlahjakkuus Hail Marylle häviten. Se ohitti maalisuoralla selityksittä tässä lähdössä selväksi pelisuosikiksi kohonneenjoten siihen nähden aamupäivän erot näiden kahden peliosuuksissa ovat erikoisen suuret. Hevosen lähtöpaikkakin mahdollistaa nyt monenlaiset taktiikat, sillä edestä lähtevätjaovat molemmat nopeita startista.Lähdön pelisuosikit vaikuttavat reippaasti ylipelatuilta. Edellä mainittu 4 Mister Donald ei ole vielä esittänyt sellaisia otteita, että päälle 40 prosentin peliosuus olisi perusteltua.on todella lahjakas, mutta taustavoimat epäilevät sen olevan vielä treenitauon jäljiltä tukkoinen ja tarvitsevan startin alle, mikä saattaa näkyä Örjan Kihlströmin ajotaktiikassakin. Vihjesysteemeissä ohitetaankin tässä kohtaa eniten pelatut ja nostetaan haastajat suosikkien ohitse kupongille.GS75-rivin päättävä pronssidivisioonan karsinta on oikein tasokas kilpailu. Nostetaan pelihevoseksi, jolla jäi viimeksi runsaasti jossiteltavaa Solvallan 75-lähdössä. Peter G Normanin ajokki juoksi toisessa ulkona, johon jäi menestyjän näköisenä vaille kiritilaa. Bergsåkerissa 24.8. se spurttasi kolmannesta ulkoa todella ilmavasti 75-voittoon.Radan salliessa hevoselta riisutaan jälleen takakengät, mikä on sen optimibalanssi ja edellä mainitut voitot ovat tulleet juuri kyseisellä kengityksellä. Voitto näin kovassa lähdössä vaatii tietysti nappionnistumisen juoksunkulun suhteen, mutta peliosuuden keikkuessa viiden prosentin tienoilla se on maistuva merkki 75-rivin päätökseen.