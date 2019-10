Ravivihje: Toto75 Romme 19.10.2019 – jättipottikierros

Suosikit: Alin 75-sarja ajetaan pikamatkalla ja eturivissä on useampia liukkaita avaajia. Vauhtia siis riittänee. 9 Fighter Mearas voitti viimeksi keulasta leikiten ja kärkkyy tällä kertaa muiden vauhdinpitoa. Luonteeltaan Ulf Ohlssonin ajokki ei ole kaikkein tasaisin, mutta pelittäessään sillä on hyvät saumat nousta voittoon tässäkin. 6 Bordeaux Doc teki positiivisen suorituksen toissa kerralla Derbyn karsinnassa ja sooloili viimeksi keulasta selvään voittoon. Åke Lindblom ei ole ujoimmasta päästä kuskeja mitä kiihdytyksiin tulee, mutta jos alku ei aivan hurjaksi mene, on 4-vuotiaalla edellytykset kamppailla voitosta.



Haastajat ja yllättäjät: Pelimielessä lähdön kiinnostavampiin kuuluu 3 Brake Cooling, joka on tehnyt kelpo suoritukset kovissa lähdöissä. Viimeksi Aetos Kronoksen voittamassa Kriteriumin karsinnassa se venyi 2. ulkoa neljänneksi. Jorma Kontio voi päästä pudottamaan nopean oriin kiihdytyksessä hyviin asemiin, eikä voittokaan olisi sen myötä yllätys. Nopea 1 Easy Cash on useimmiten eturivistä napannut keulat. Kriterium-karsinnassa johtavan rinnalta tuli kuitenkin väsy aikaisin ja vire on sen myötä kysymysmerkki. Sillä on myös paikka viikon kuluttua sunnuntaina ajettaviin Breeders Crownin välieriin, joten ehkä se näkyy taktiikassa? 2 Choco Lane esiintyi alkulaukan jälkeen asiallisesti Kriteriumin karsinnassa, mutta viimeksi ori sai parijonossa kurakelissä tarpeekseen jo päätöspuolikkaan alussa. Jos kaikki on kunnossa, kengittä nyt taas menevä 3-vuotias pystyy pitkälle. Alkurevittelyyn se ei osallistu. 5 Digital Summit väänsi toissa kerralla voiton johtavan rinnalta ja kiri viimeksi 3. ulkoa lopun alle 12-vauhtia. Sekin hyötyisi muiden vauhdinpidosta. 12 Reven Dejavu on ollut voitoissaan vakuuttava, mutta paikka on vähän rutiinia omaavalle ruunalle haasteellinen. Revityksissä voi huomioida myös johtavan tuntumasta viimeksi voittaneen 11 Erik K:n.



Juoksunkulku: Easy Cash on normaalisti eturivistä vaikea ohitettava alussa, mutta Bordeaux Doc ja 7 Chiptime voivat heittää tiukan haasteen. Myös Brake Cooling ja 4 Angel From Above pääsevät hyvin liikkeelle, mutta niille kelpaa hyvä selkä.



Pelijakauma: Erittäin tasaisessa lähdössä Brake Cooling (5%) on kaikkein edullisin tapaus. Fighter Mearas (17%) ja Bordeaux Doc (16%) voisivat myös olla hieman enemmän pelattuja.



Ranking: A) 9, 6 B) 3, 1, 2, 5, 12, 11 C) 4, 10, 7, 8