Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Umåker 18.10.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 11

Toto64-2: 4, 8, 3, 11

Toto64-3: 6, 12, 1, 10

Toto64-4: 5, 9

Toto64-5: 2, 9, 4, 12

Toto64-6: 11

Hinta: 12,80 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-18&track=Um&race=4&pool=T64&selections=[11],[4,8,3,11],[6,12,1,10],[5,9],[2,9,4,12],[11]&stake=0,1&price=12,8



Suuri

Toto64-1: 11, 2, 4, 10, 9

Toto64-2: 4, 8, 3, 11

Toto64-3: 6, 12, 1, 10

Toto64-4: 5, 9

Toto64-5: 2, 9, 4, 12

Toto64-6: 11

Hinta: 64,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-18&track=Um&race=4&pool=T64&selections=[11,2,4,10,9],[4,8,3,11],[6,12,1,10],[5,9],[2,9,4,12],[11]&stake=0,1&price=64

Umåkerin Toto64-kierroksen tähtinä tuikkivat Samu Sundqvistin laittelemat ja Mika Forssin kuskaamat Dante Godiva (Toto64-1) ja Selmer I.H. (Toto64-6). Molemmat ovat jättisuosikkeja lähtöihinsä ja syystäkin.Dante Godiva on kierroksen eniten pelatuin pelatuin hevonen yli 70 prosentin peliosuudella, mutta se varmistetaan pienemmässä systeemissä. Ensi viikon Breeders Crownin karsinnat saattavat näkyä ajotaktiikassa. Selmer I.H. kelpaa puolestaan mainiosti varmaksi.5-vuotiskausi ei ole taatusti sujunut niin kuin taustajoukot olisivat toivoneet. Ruuna on pilannut monta kertaa laukkoihin, kuten toissa kerrallakin Sölängetin kultadivarissa, jossa Selmer I.H. laukkasi yllättäen keulasta loppukurviin menettäen totosijan. Viimeksi laukka ei ollut missään vaiheessa lähelläkään ja Selmer I.H. punnersi johtavan rinnalta varmaan voittoon, vaikka tälläkin kertaa pahimmat vastuksetjapääsivät yrittämään ohitusta huomattavasti parempien juoksujen jälkeen. Sarjamääritys suosii vahvasti 40 metrin takamatkalaisia ja voittaja tulee hyvin todennäköisesti sieltä. Selmer I.H. on ylivoimaisesti lähdön paras hevonen ja nyt vielä kuski paranee viime starttiin nähden Mika Forssin hypätessä kyytiin.oli hyvä syyskuun starteissaan. Bodenissa se lopetti lujaa neljännestä sisältä ja olisi todennäköisesti voittanut aiemmin tilaa saadessaan. Seuraavassa startissa Hagmyrenissa se voittikin keulasta haukotellen. Viimeksi Spik Loke olisi voinut puristaa paremminkin johtavan rinnalta, mutta siihen starttiin on reagoitu liikaa ja jo kauden yhdeksättä voittoaan hakevan ruunan peliprosentit ovat alustavasti varsin maltilliset 16. Jimmy Jonssonin ajokki saattaa ideatilanteessa päästä hakemaan keulat alkuvaiheessa ja sen kuuluisi olla lähdön niukka suosikki. Nyt sellaiseksi on pelattu, jolla heikkenee kuski Erik Adielssonin jälkeen oleellisesti.oli hyvä Bodenin kahden hiitin kisassa. Karsinnassa se haastoi johtavan takaa ihan tosissaan Lexington Toomaa, joka olisi jättisuosikki tähän lähtöön. Finaalissa se tuli rehdisti perille viidennestä ulkoa pitkän kirin päätteeksi ollen neljäs. Viimeksi ruuna oli tasapaksumpi viidennestä ulkoa, mutta tuli kuitenkin asiallisesti perille asti. Se startti ajettiin kengät jalassa ja jos tänään kengät riisutaan pois, niin Kabanoss on todella maistuva merkki vain seitsemällä prosentilla. Nyt se saa vielä vahvistuksena rattailleen ajotietokoneen nimeltä Mika Forss.pärjää aina ravatesaan ja nyt ruuna hakee jo kauden kymmenettä totosijaansa. Viimeksi se tuli hyvin perille neljännestä ulkoa ja hävisi voitonkin vain niukasti. Vahvalta ruunalta löytyy myös nopeuttakin, syyskuun Solängetin startissaan Robert Dunderin suojatti lopetti 12-vauhtia. Vastus näyttää nyt Hamilkar Bokolle varsin sopivalta ja pahimmista vastustajistajapalaavat vielä pitkiltä tauoilta. Suosikkion toki kova, mutta sillekin voi tulla mutkia matkaan jos ei pääse keulaan. Hamilkar Bokon kuuluisi olla kakkossuosikki ja 11 prosenttia pelattuna ihan maistuva rasti.