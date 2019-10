Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 16.10.2019

Suosikit: 3-vuotislähtö on kerännyt auton taakse useampia mielenkiintoisia nousukkaita. Vihjesysteemit rakennetaan kuitenkin vain kahden hevosen varaan. Komearaaminen 6 Dominic Wibb ratkaisi Jägersrossa johtavan rinnalta 13,4-lopetuksella varmasti. Viimeksi puolimatkassa 2. ulkoa pykälää edemmäs vaihtanut ruuna meni loppukurvissa toisohjaiseksi, mutta oli suoralla omaa luokkaansa. Kuukauden paussi on varmasti kovien starttien jälkeen tehnyt hyvää, ja kun lähtönopeuttakin tuntuisi olevan, on Bold Eaglen poika ykkösmerkki. 8 Don Fanucci Zet väläytteli myös nopeutta torjuttuaan viimeksi kilpakumppaninsa reippaassa kiihdytyksessä. Lopussa ori irrotteli vielä johtopaikalta 09,8-vauhtisen puolikkaan väljällä otteella. Kaikki muutkin voitot ovat peräisin keulasta. Toissa kerralla suoritus 3. ulkoa oli tasaisempi, mutta viime esitys oli kokonaisuudessaan aiempia parempi, joten ei Hard Livinin poika ehkä johtopaikkaa tarvitse osallistuakseen matsiin.



Haastajat ja yllättäjät: Kelpo hevosia on muitakin. 9 Mellby Hoffa on tehnyt vahvaa jälkeä ja voittanut suurimmaksi osaksi helposti. Solvallan ykköset ovat tulleet keulasta, Gävlessä ruuna ratkaisi toiselta ilman vetoapua. Jorma Kontion ajokki joutunee nyt yrittämään edellisten kukistamista takaa, joka ei vaikuta helpolta tehtävältä. 2 Gazoline Mearasin taulu on puhdas, mutta viime suoritus oli kummallinen. Ruuna menetti johtopaikan takasuoralla, mutta punnersi lopussa ulkokautta takaisin kärkeen. Senkin täysosumat ovat pääosin keulapaikalta, jonne lähtönopeus voi riittää tässäkin. Edellä mainittuihin verrattuna se ei kuitenkaan ole jättänyt luokkamenijän vaikutelmaa ja vastuskin on ollut tuntuvasti tämänkertaista kevyempi. Yllättäjien tehtävä ei ole kadehdittava. 10 Kick The Dust Ås putosi johtavan rinnalta viimeksi hieman lopussa, mutta kiri Kalmarissa 2. ulkoa viimeiset 700 metriä terävästi 11,0-kyytiä. 7 Grevin Sisun paukut eivät Kriteriumin karsinnassa riittäneet 5. ulkoa päätyyn asti, viimeksi ruuna kulki takana juosten. Myös 11 Arnie Express on esiintynyt edukseen ja hallitsi viimeksi keulasta 11,5-lopetuksella. Tehtävä on nyt vaikea.



Juoksunkulku: Gazoline Mearas, Dominic Wibb ja Don Fanucci Zet ovat osoittaneet lähtönopeutta. Keskimmäinen ei ole ehkä vastustajille toivehevonen ulkopuolelle, joten Kevin Oscarssonin ajokki voi olla ravatessaan keulassa.



Pelijakauma: Gazoline Mearas (24%) on aivan liikaa pelattu. Dominic Wibbin (21%) kuuluu olla suosikki ja lopulta näin lieneekin, Don Fanucci Zet (16%) voi jäädä sen sijaan edullisemmaksi.



Ranking: A) 6, 8 B) 9, 2, 10, 7, 11, 3 C) 1, 5, 12, 4