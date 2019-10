Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: GS75 Hampuri 13.10.2019 – 249 084 euroa ekstraa

Päivän varma: 7 Goldy Stardust (T75-3, lähtö 6)

Päivän varma: 6 Newport Beach (T75-5, lähtö 8)

Päivän ideavarma: 2 Dats So Cool (T75-6, lähtö 9)

Päivän ideaveto: 4 Shabani B.R. (T75-2, lähtö 5)

Päivän ideaveto: 6 Zarenne Fas (T75-7, lähtö 10)

Toto75-1 Avauskohteessa suurimman peliosuuden kerää 6 Generaal Bianco ja ihan syystäkin. Ruuna taisteli viimeksi johtavan rinnalta kakkoseksi Rajesh Facen takana ja Charlottenlundissa edelle jäin vain Slide So Easy, joten vastus on nyt merkittävästi kevyempi kuin viime starteissa. Peter Untersteinerin ajokille taitaa taas olla tarjolla paikka johtohevosen ulkopuolella, mutta ruuna on vahvoilla siitäkin. 5 Tsunami Diamant suorastaan lensi maalisuoraa Berliinissä ajetussa Breeders Crown-finaalissa ja kiri aivan voittaneen Orlando Jetin tuntumaan. Sopivalla selkäjuoksulla parin vuoden takainen Derby-sankari on taistelussa kärkisijoista. Nostetaan kupongille vielä sisäradan parhaat paikat miehittävät 3 Halva Von Haithabu ja 1 Cash Hanover, joka tulee positiivisin odotuksin starttiin. Taustavoimien mukaan Berliinin startti vei virettä tauon jäljiltä oikeaan suuntaan ja hevosella on tarkoitus ajaa nyt ilman kaikkia kenkiä. Ranking: A) 6,5 B) 1,3 C) 2,4,7,8 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 6, 5, 3, 1 Suuri: 6, 5, 3, 1 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-13&track=Hb



Toto75-2 5 Quick Winner oli viimeksi toisesta ulkoa tasainen kolmas, mutta huomioitavaa on, että ruuna kilpaili tuolloin kengät jalassa ja tällä kertaa ne on tarkoitus jälleen riisua. Toissa startissa samalla balanssilla irtosi helppo voitto toisesta ulkoa. Michael Nimczykin ajokki ei ole nirso juoksupaikan suhteen, joten se on selvä ykkösmerkki toiseen kohteeseen.

4 Shabani BR tulee pitkältä tauolta, mutta paineli koelähdössä niin pontevalla tyylillä, että se on heti tässäkin huomioitava. 7 Ibracadabra tsemppasi viimeksi hyvin johtavan ulkopuolelta ja taustajoukot ovat luottavaisia kilpailun alla. Tavoitteena on satsata alkuun ja tähdätä selkäjuoksuun. 3 San Pardo juoksi viimeksi kuraisissa olosuhteissa 4.sisällä ja nousi loppukaarteessa johtavan rinnalle, josta tavoitti lopussa keulahevosen. Ulf Ohlsson voi löytää vielä extravaihteen ruunan menoon. Ranking: A) 5,4 B) 7,3,10,2,11 C) 6,1,8,9 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 5, 4 Suuri: 5, 4, 7, 3, 10 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-13&track=Hb



Toto75-3 7 Goldy Stardust esitti viimeksi tulisen kirin tammojen Breeders Crown-finaalissa, eikä sen perusteella taida kohdata parempaansa tässä porukassa. Michael Nimczykin ajokki matkasi kolmannessa ulkona, josta lopetti aivan voittaneen Alegra B:n tuntumaan. Starttia edelsi kahden kuukauden tauko ja taustavoimien mukaan startti vei tammaa edelleen eteenpäin. Prosentit ovat katossa, mutta niin on voiton todennäköisyyskin. Varma. Ranking: A) 7 B) 3,5,1,4 C) 6,2 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 7 Suuri: 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-13&track=Hb



Toto75-4 5 That´s Art oli viimeksi Åbyssa murskaava, mutta lähtökin oli aika heikkotasoinen. Otteissa oli kuitenkin huomattavaa parannusta edellisiin, joten ansaittu suosikkiasema, vaikka vastus nyt kovenee. Peter Untersteinerin ajokki on todennäköisin keulahevonen lähtöön. 9 Volare Gar on voitokas ruuna ja kilpailee tällä kertaa ensimmäistä kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä. Takarivin lähtöpaikka on miinus reippaalle avaajalle, mutta juoksun onnistuessa Michael Nimczykin ajokki on jälleen vahva voitontavoittelija. 1 Crown Wood voitti viimeksi helposti ja kunto on oikein mallillaan. Valmentajan mukaan hevosella tähdätään selkäjuoksuun suosikin takana Ranking: A) 5,9,1 B) 8,12,6,3,2 C) 10,4,7,11 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 5, 9, 1 Suuri: 5, 9, 1, 8, 12, 6 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-13&track=Hb



Toto75-5 6 Newport Beach vaikuttaa tähän matalaan sarjaan muita luokkaa kovemmalta ja luotetaan vähäisestä kokemuksesta huolimatta varmaksi. Viimeksi ori karkasi johtavan rinnalta murskavoittoon pitkästä kilpailutauosta huolimatta ja otteet parantunevat startti alla entisestään. Rob T.Vlieger nostaa ennakkokommenteissa 3 Junior Kiten päivän parhaaksi voittosaumakseen ja ruuna onkin varmamme ykköshaastaja. Uran debyytissä voitto irtosi toisesta ulkoa helppoon tyyliin. 8 Floris Van Egmont kerää paljon peliä, mutta tuntuu reippaasti ylipelatulta vaikealta lähtöpaikalta. 9 Anio CK voitti Hampurissa 18.8. johtavan takaa, mutta ei ole hevosena suosikkien veroinen. Ranking: A) 6 B) 3,8,4,9,5,1 C) 10,2,7 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 6 Suuri: 6 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-13&track=Hb



Toto75-6 Deutschland Cupissa kisataan yli 20 000 euron ykköspalkinnosta. 2 Dats So Cool on viime starttien perusteella aivan hillittömässä kilpailuvireessä ja nappipaikalta nopea kiihdyttäjää pystyy kontrolloimaan juoksun jokaista metriä. Valmentajan mukaan tähän starttiin on tähdätty jo pitkään, joten maltillisella peliosuudellaan se on todella maistuva varma Toto75-kupongeille. Voitokas 4 Free Bird kerää paljon peliä, mutta tasaisena kiihdyttäjänä juoksunkulussa on omat epävarmuutensa. Viimeksi ori kilpaili uransa kovimmassa lähdössä ja kiri toisesta ulkoa hyvin neljänneksi. 8 Captain Simcoe on arvottu heikolle lähtöradalle, mutta terävällä kiihdyttäjälle tuskin alussa peruutellaan. Hevonen ei ollut aivan parhaimmillaan Solvallassa, mutta nyt startti alla otteet voivat olla jo astetta terävämmät.

11 Undigious Diamant ja 12 Laurel Park ovat lahjakkaita hevosia, mutta lähtöpaikat vievät tässä kohtaa suurimmat toiveet. Ranking: A) 2 B) 4,8,11,12,7 C) 6,9,5,3,1,10 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 2 Suuri: 2 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-13&track=Hb



Toto75-7 Päivän päälähdöstä ei mielenkiintoa puutu, etenkin kun lähtörata-arvonta ei suosinut ennakkoon kovimpia. Nostetaan rankingin kärkeen 11 Staro McMillan, jonka voittosumma ei toistaiseksi tee kyvyille minkäänlaista oikeutta. Hevonen oli kauden päätähtäimessä eli Derby-karsinnassa aivan liian paineissaan ja joutui sanomaan maalisuoralla hyvästit finaalipaikoille. Viimeksi voitto irtosi iltaraveissa leikitellen. Juoksunkulku on kysymysmerkki haastavalta lähtöpaikalta, mutta eiköhän Ken Ecce aktiivisella taktiikalla ole liikenteessä. 13 Seismic Wave avasi viimeksi Ruotsin uran rutiinivoitolla, mutta nyt sen luokkaa todella testataan. Peliosuus on turhan korkea surkea lähtöpaikka huomioiden. 1 Inspector Bros voitti viimeksi Saksan Breeders Crownin keulapaikalta ja nappipaikalta se tähtää jälleen joukon johtajaksi. Lähdön pelillisesti kiinnostavin merkki on 6 Zarenne Fas, joka ei tunnu saavan voittoa tauluun, vaikka vireen puolesta sen todella ansaitsisi. Kymmenen prosentin paikkeilla pyörivä peliosuus on liian vähän. Ranking A) 11,13 B) 6,1,9,2,4,8,5,14 C) 3,7,10,12 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 11, 13, 6, 1, 9 Suuri: 11, 13, 6, 1, 9, 2, 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-13&track=Hb



