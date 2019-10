Ravivihje: Toto75 Åby 12.10.2019

Suosikit: Monten Ruotsin mestaruudessa ykkösmerkiksi nostetaan Bergsåkerissa vahvan suorituksen tehnyt 1 Donners Am. Solvallassa sillä ajettiin passiivisesti tätä kisaa silmällä pitäen. Kaikki montélähtönsä tähän asti voittanut ruuna ei ole alussa aivan nopeimpia, mutta hankkinee kuitenkin kelpo asemat. Pelisuosikiksi luotettu 9 Ladyofthelake jäänee sen sijaan alussa aivan taakse. Se on tehnyt vahvaa jälkeä tämän vuoden montélähdöissä ja nousee tässäkin matsiin. Jägersrossa alun kolmantena jonossa juossut 9-vuotias nousi toiselle radalle päätöslenkillä ja ratkaisi helposti. Solvallan ykkönen tuli niin ikään johtavan ulkopuolelta. 10 Star Advisor Jolin paras ase on lähtönopeus ja Emilia Leo pyrkii sillä ulkoakin tosissaan keulaan. Jos alku ei muodostu liian hintavaksi, voittokin on mahdollinen.



Haastajat ja yllättäjät: Vuoden takainen mestari 4 Order To Fly on vielä tämän vuoden montélähdöissä voitoitta, mutta vahvan oriin kunto vaikuttaa nyt nousujohteiselta. Viime kisassa se painui johtavan rinnalta kärkeen viimeisellä takasuoralla ja otti helpon voiton. Yllättäjistä mukaan isolle lapulle mahtuu nopea 5 Emmett Brown, joka kiritti Färjestadissa johtavan takaa Star Advisor Jolia hyvin loppusuoralla. Juoksupaikka löytynee nytkin kärkiryhmästä. 8 Flashing Boko on ollut Färjestadin keulavoiton jälkeen vaisumpi parissa viime startissa. 2 Polycrates Face on ottanut helppojakin voittoja, mutta kohtaa nyt selvästi kovemman vastuksen. 3 Bonnies Celebrity ei pysynyt viimeksi toiselta radalta Star Advisor Jolin ja Emmett Brownin kyydissä lopussa.



Juoksunkulku: Bonnies Celebrity, Emmett Brown ja Flashing Boko avaavat hyvin, mutta uloimpaa Star Advisor Joli voi kuitenkin painua lopulta kärkeen. Donners Am tai Ladyofthelake etenee toisen radan vetäjäksi.



Pelijakauma: Donners Am (16%) on jäänyt liikaa muiden suosikkien varjoon. Polycrates Face (10%) on yliarvostettu, Emmett Brown (2%) on jäänyt turhan vähälle huomiolle.



Ranking: A) 1, 9, 10 B) 4, 5, 8, 2, 3 C) 7, 6