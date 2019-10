Ravivihje: Toto64 Gävle 10.10.2019 – 111 313 euroa ekstraa

10 Very Charming jäi toissa kerralla umpipussiin kolmanteen sisälle. Viimeksi se kiri neljännestä ulkoa hyvin kolmanneksi tämänkertaista kovemmassa lähdössä. 3140 metrin matka sopii ja ruuna saa niukan ykkösvihjeen. 13 Ornstein teki viimeksikin hurjan juoksun. Se jäi jo lähes tuttuun tapaansa alussa kolmannelle roikkumaan, pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle reilu kierros juostuna ja hävisi vain selässään vaanineelle. Pitkä matka on Per Linderothin suojatille todella iso plussa ja todennäköisesti ruunalla ajetaan taas aggressiivisesti. 1 Let It Be Me Tooma on nousuvireessä. Toissa kerralla se tuli takajoukoista13,1-vauhtia viimeisen kierroksen ja kiri hyvin myös Solvallassa viime sunnuntaina. 4 Worrywart on todella luokkaisa tapaus, mutta tällä kaudella on vastustanut huolella ja taulu on risuaitaa. Kyvyt riittävät kevyesti pärjäämiseen, mutta ruuna on nyt iso arvoitus. 3 Krut Knut kiri toissa kerralla neljännestä ulkoa viimeisen kierroksen 14,8-vauhtia ja hävisi ainoastaan piikkiselkä-asetelmalle. Viimeksi ruuna voitti keulasta leikittelevän kevyesti. 9 Bear Beautiful voitti Visbyssa komealla tyylillä johtavan rinnalta. Sen jälkeen tamma joutui jäämään yhdestä startista pois. Solvallan viime kisassaan sillä ajettiin aggressiivisesti johtavan rinnalle, Bear Beatiful siirtyi keulaan viimeisellä takasuoralla ja viimeiset 100 metriä olivat ymmärrettävästikin vaikeita. Todennäköisesti tamma parantaa saatuaan startin alle pikkuhuililta ja yisradalta on tiedossa hyvä reissu.

A) 10-13 B) 1-4-3-9 C) 5-2-12-11-7-6-8