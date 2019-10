Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 9.10.2019 – jättipottikierros

Suosikit: Laukkoihin vuoden ensimmäiset starttinsa pilannut 4 Danilo Brick onnistui viimeksi ravaamaan koko matkan, mutta taipui yllättäen keulapaikalta kolmanneksi. 4-vuotiaan luokka on huomattavasti siinä nähtyä kovempi ja normaalina se ottelee tässä tiukasti voitosta. Vastus ei vaikuta kovin pahalta, joten annetaan Timo Nurmoksen suojatille vielä uusi mahdollisuus luottohevosena. Lähdön pelisuosikiksi on rastattu 9 Manuzio Hanover, joka on tehnyt aivan asiallisia suorituksia, muttei kuitenkaan ole esittänyt mitään, mikä oikeuttaisi selvään suosikkiasemaan tässä takarivistä. Mantorpissa jenkki oli 2. ulkoa toinen.



Haastajat ja yllättäjät: 5 Isco Bokolla olisi kykyjensä puolesta mahdollisuudet voittoonkin, mutta ruunan suoritukset ovat päättyneet järjestään laukkoihin eri syistä. Elokuun startissa erhe tuli loppukaarteessa kun ruuna oli siirtynyt johtavan rinnalta kärkeen. Viimeksi laukka tuli parijonossa toisessa kaarteessa. 2 Digital Class on esiintynyt vaihtelevasti ja ponkaisi viimeksi laukalle takana viimeisellä takasuoralla. Ei olisi tietysti ensimmäinen kerta kun Björn Goop saa tämäntyyppisen hevosen heräämään ”oikealla jalalla”. 1 MAS Capacity väsyi viime kerralla johtavan rinnalta ja laukkasi loppukaarteessa. Solvallan suorituskin jätti kysymysmerkkejä, sillä ruuna oli johtavan rinnalla erittäin paineissaan. Silläkin on kykyjä, mutta lyhyehkö starttiväli viime suoritukseen peilaten arveluttaa. 8 Father Of Sun aloitti uusista käsistä helpolla keulavoitolla, mutta vastuskin oli vaatimaton. Jos suunta on edelleen ylöspäin, ei kärkipään sija aivan mahdoton ole.



Juoksunkulku: Erityisen räväköitä avaajia eturivissä ei ole, ehkä kahden sisimmän radan hevoset ratkaisevat keulapaikan kohtalon alussa. Danilo Brick voi edetä kärkeen toisessa vaiheessa.



Pelijakauma: Manuzio Hanover (45%) on roimasti ylipelattu. Danilo Brick (20%) tuntuu vielä yrittämisen arvoiselta.



Ranking: A) 4 B) 9, 5, 2, 1, 8 C) 10, 7, 3, 6, 11, 12