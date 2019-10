Ravivihje: Toto64 Solvalla 8.10.2019 - 141 959 euroa ekstraa

6 Milligan’s School kiri viimeksi kolmannesta ulkoa hyvin loppua Vincennesin UET Trotting Masterissa. Ulf Erikssonin ajokki teki hyvän kirin myös toissa kerralla Sundsvall Open Trotissa eikä hävinnyt kakkossijaakaan paljoakaan. Nyt vastus on viime startteja sopivampi ja Milligan’s Schoolia on pidetttävä suosikkina. 2 Zenit Brick palaa pitkältä tauolta, mutta Timo Nurmoksen suojatit tulevat aina kunnossa radoille ja ruuna on heti vaarallinen. 3 Montdore on vahva jyrä ja saa kyytiinsä nyt Örjan Kihlströmin. 4 Diamanten on luokaltaan kova laite, mutta vire on arvoitus. Voitokas ori lopetti viimeksi asiallisesti viidennestä ulkoa.

A) 6-2 B) 3-4 C) 5-1