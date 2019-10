Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Mantorp 7.10.2019 – 133 724 euroa ekstraa

Päivän varma: 5 Elrond (Lähtö 9, T64-6)

Päivän ideavarma: 3 Zola Key (Lähtö 8, T64-5)

Päivän ideaveto: 11 Velegance (Lähtö 7, T64-4)

Päivän ideaveto: 6 Final Dream (Lähtö 6, T64-3)

Päivän pommi: 11 Countdown Fougett (Lähtö 4, T64-1)

Toto64-1 Toto64-pelin avaa ympäripyöreä 2640 metrin koitos. 7 Devs Dragon on parhaimmillaan riittävä hevonen tällaiseen lähtöön ja napakkana lähtijänä pyrkii kohti keulapaikkaa. Jepson on hyvä vahvistus rattaille. 6 Mr Magnifique ei ole tällä kaudella onnistunut vielä voittamaan, mutta tällä kertaa sopivassa lähdössä tolppakin olisi otettavissa. Viimeksi ruunalle jäi kolmannesta sisältä reilusti jossiteltavaa, kun kiriluukkua ei löytynyt. Juoksupaikan löytyessä yksi vahva voitontavoittelija. 2 Ufo Del Rio on mennyt hyvin ja lähtökohdat ovat suotuisat. 4 Hickomisschampagne ei ole kovin luotettava suorittaja, mutta nopea kiihdyttäjä saa varmasti hyvän juoksun. Åbyn toissakerran voitto irtosi keulasta. Todellinen pankinräjäyttäjä voisi olla 11 Countdown Fogett, joka on tauon jäljiltä esittänyt pirteitä loppuvetoja ja ylivauhdin jälkeen voisi lyhyellä kirillä yllättää koko porukan. Peliosuus on kahden pinnassa, maistuva merkki rivin jatkoksi. Ranking: A) 7,6,2 B) 4,12,3,5,11 C) 9,8,10,1 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 7, 6, 2, 4, 12, 3, 5, 11 Suuri: 7, 6, 2, 4, 12, 3, 5, 11, 9, 8 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-07&track=Mp



Toto64-2 Toisen kohteen selvä pelipohja on huippulahjakas 3 Xet Diablo. Uran avauksessa Halmstadissa se paineli keulasta maisemiin Peter Untersteinerin vain istuskellessa kyydissä. Kaksi seuraavaa starttia tuhraantui toivottomiin alkulaukkoihin, mutta ruuna paikkasi ne niin valtavilla juoksuilla, että kyseessä on poikkeuksellinen kyky sarjoihinsa. Viimeisimmässä startissa Vaggerydissa se taas ravasi ja nujersi päätöspuolikkaan mittaisella kirillä keulassa juosseen Wolf Of Wallstreetin vastarinnan. Epävarmuuden takia ei kuitenkaan mikään luotettava pelipohja. Haastajista 10 King Of Everything ei ollut viimeksi tasollaan, mutta pystyy paljon parempaan. 1 Patch Wibb ei hyödy ykkösradasta, eikä ole aivan suosikkien veroinen menijä, mutta kärkkyy ensimmäisenä niiden epäonnea. Ranking: A) 3 B) 10,1,6 C) 8,5,4,9,7 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3, 10, 1 Suuri: 3, 10, 1 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-07&track=Mp



Toto64-3 Kolmannessa kohteessa kiihdytys on merkittävässä roolissa lopputuloksen kannalta. 4 Evertonin suosikkiasema on ansaittu, mutta päälle 60 prosentin peliosuus liioiteltua. Viimeksi Åbyssa hevonen piti sisäradalta keulat, mutta voitti lopulta aika nihkeästi ja lähtökään ei ollut mikään järin tasokas. Tällä kertaa vastassa on muutama kova vastustaja. 6 Final Dream on marinoitunut viime ajat kovissa 75-tason lähdöissä ja ollut lähellä menestystä sielläkin. Viimeksi ruuna kiri rehdisti ulkoratoja pitkin perille ja sitä ennen istui pari kertaa keulahevosen takana pussissa. Nyt Linda Sedströmin ajokilla on sauma jopa keulaan asti. 1 Southwind Hydro kisaillut kovissa 5-vuotislähdöissä, eikä ole ihan parhaille riittänyt. Nyt lähtö on helpompi. Neljäs kova on 8 Pablo Andover, joka kärsii kuskin heikennyksen ja paikkakin on mailille pahin mahdollinen. Hevosella on kuitenkin parhaana päivänään myrkyllinen kiri ja ylivauhdin sattuessa ei ihan ulkona voitostakaan. Ranking: A) 4,6 B) 1,8 C) 10,3,2,7,5,9 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4, 6 Suuri: 4, 6, 1, 8 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-07&track=Mp



Toto64-4 Neljännen kohteen peliosuudet menivät uusjakoon suursuosikki Nanetta Hillin poisjäännin myötä. 11 Velegance palasi viimeksi parin kuukauden starttitauolta niin väkevässä kunnossa, että se on kilpasiskoilleen erittäin vaikeasti lyötävissä. Hevonen paikkasi pahan lähtölaukan 12-vauhtisella päätöskilometrillä ja nousi päätöspuolikkaalla hänniltä totosijakamppailuun melko ajamattomaan tyyliin. Ravin maistuessa voitto on todella lähellä. 8 Zingy Kronos täräytti viimeksi Solvallassa startista keulaan, eikä sen jälkeen paikasta luopunut. Nopea avaaja tähdännee ulkoradan paikasta huolimatta kohti keulapaikkaa ja sen saadessaan pystyy haastamaan suosikin. 7 Absurd voitti viimeksi toisesta ulkoa, mutta nyt juoksun saaminen on tiukemmassa. Kunto riittää voittomatsiin asti. Kupongille vielä 4 I Am Rapida, joka viimeksi esitti hänniltä hyvän kirin ja sen perusteella vire voisi olla noususuunnassa. Ranking: A) 11 B) 8,7,4 C) 3,2,10,1,6,9 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 11 Suuri: 11, 8, 7, 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-07&track=Mp



Toto64-5 Kolmevuotiaiden Sikta mot stjärnorna -kilpailun finaalissa suosikin paineet saa kantaakseen ja vihjesysteemin varmaksi jää 3 Zola Key. Björn Goopin valmennettavan luokka on saattanut jäädä pelikansalta hieman tutkan alle, sillä se on joutunut ikäluokan kovimmissa lähdöissä antautumaan voiton suhteen Aeton Kronosin, Global Adventuren ja Belkerin kaltaisille menijöille. Tällä kertaa vastus on huomattavasti kevyempi ja keulapaikka häämöttää. Tämän kilpailun karsinnan 23.9. hevonen voitti aivan naureskellen keulapaikalta. Haastajista 2 Guzz Mearas ja 10 Admiral As ovat huippukykyjä nekin, mutta keulassa juoksevan suosikin lyöminen vaatisi tähän kohtaan uran parasta esitystä. Ranking: A) 3 B) 2,10,7 C) 6,1,4,9,8,11 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 3 Suuri: 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-07&track=Mp



Toto64-6 5 Elrond on lähellä päättää rivin suomalaisjuhliin. Timo Nurmokselta kesällä aloittanut ruuna ei ole uudessa kotimaassaan vielä huonoa juoksua tehnyt, vaikka voittotehtailu on hetkeksi tyrehtynyt. Viimeksi hevonen teki pitkän rehdin kirin ilman vetoapua ja hävisi vain keulassa juosseelle Tiger Journeylle. Vastus on nyt sopiva ja keulajuoksu on tarjolla. Varma. Ranking: A) 5 B) 10,7,4,11,2 C) 8,9,1,3,12,6 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 5 Suuri: 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-10-07&track=Mp



