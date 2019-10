Ravivihje: Toto75 Skellefteå 5.10.2019

Suosikki: Vahvaa jälkeä Robert Berghin valmennuksesta tehnyt 1 Macelleria on päätöskohteen selvä suosikki. Voittojen myötä sarjoissaan harpannut ruuna on ehdottomasti riittävä hevonen pronssitasollekin, mutta viime suoritus oli hieman normaalia nihkeämpi. Johtavan rinnalla päätöskierroksella juossut 5-vuotias tuli maalilinjalla ohitetuksi. Sisärataa se ei välttämättä pysty puolustamaan, mutta ulos heti nousemalla keulapaikka voi olla silti tarjolla ja voitto olisi siinä tapauksessa liki. Hieman ujolla kuskilla ei sitä tee mieli näillä prosenteilla luottaa varmaksi asti.



Haastajat ja yllättäjät: Varmistamiseen houkuttelee myös se, että suosikin epäonnistuessa 75-arvo ottaisi päätöskohteessa aimo harppauksen ylöspäin. 5 Kövras So Far voi ryöstää Macellerialta keulapaikan alussa ja olisi siinä tapauksessa mielenkiintoinen. Viimeksi sen askel lyheni johdossa melko lailla päätössatasella, mutta juostava matka on nyt eduksi. Ei tietysti keulan luovuttaminen tallikaverillekaan suurena yllätyksenä tässä tulisi. 9 Waikiki Silvio vuosi on sujunut voitoitta, mutta hyviä suorituksia ruuna on silti tehnyt. Viimeksi 4. sisältä päätöskierroksella ulos noussut 5-vuotias eteni loppusuoran alussa jo kärkeen, mutta tuli yhden ohittamaksi. Kahden hiitin kisassa viimeksi kelpo suoritukset tehneellä 7 Lexington Toomalla voisi olla edellytyksiä sotkea Berghin tallin kuvioita heti kiihdytyksessä. Raskaan reissun välttäessään se voisi kamppailla itsekin kärkisijoista. Toissa kerralla taustalla pysytellyt 3 Corroded jätti viimeksi paremman vaikutelman, mutta kiritilat eivät auenneet 4. sisältä. 12 Pascha Tilly ratkaisi Teivossa todella vankalla kirillä 3. ulkoa ja on sen perusteella huippukunnossa. Paikka on tosi vaativa, mutta peliprosentitkin tietysti sen mukaiset. 8 Orlando Trissille on jäänyt monesti jossiteltavaakin, mutta hyvän juoksun saaminen ulkoradalta on tiukassa. Kunto on kuitenkin erinomainen. Johtavan rinnalta viimeksi taipunut 6 Golden News voisi myös onnistuneemmalla reissulla omata pienen yllätyssauman. 4 Marciano on kärsinyt viime starteissa raviongelmista.



Juoksunkulku: Macelleria lähtee asiallisesti, mutta Kövras So Farin torjuminen on normaalisti hankalaa. Ulompaa Lexington Tooma pääsee liukkaasti matkaan. Jompi kumpi ensin mainituista keulassa.



Pelijakauma: Macelleria (60%) on saanut liikaa kannatusta. Vähemmän pelatuista löytyy useampia edullisia, joita on käsitelty yllä.



Ranking: A) 1 B) 5, 9, 7, 3, 12, 8, 6, 4 C) 10, 11, 2