Ravivihje: Toto64 Bollnäs 3.10.2019 - 90 402 euroa ekstraa

Neljäs kohde on tasoltaan varsin heikko ja hevosten keskinäinen puntarointi on haasteellista. 12 Winnie The Poohilla voisi olla kaksikin voittoa putkessa. Toissa kerralla sillä yritettiin kiriä yliovelastikin ulkoratojen sijasta sisärataa ja ruuna jäi voittovoimissaan pussiin johtavan taakse. Viimeiset 400 metriä Lukas Svedinin ajokki kiri tuolloin 11,9-vauhtia. Viimeksi Winnie The Pooh sai tehdä keulassa täysin oman juoksunsa ja voittikin helpolla tyylillä. Paikka on karu, mutta näin helpossa porukassa ruuna on kärkimatsissa, menipä juoksu miten tahansa. 10 Picasso Tribut avasi Rikard N Skoglundin treenistä voittamalla keulasta pistelähdön asiallisella tyylillä. Viimeksi ruuna ei edes yrittänyt ravata voltin kakkoselta. Autolähtö suosii ja luokaltaan Picasso Tribut on lähdön eliittiä. 15 Paymeback Rivner voitti toissa kerralla heikkotasoisen lähdön johtavan rinnalta. Viimeksi se joutui pakittamaan kolmannesta ulkoa väsyvän takana hännille, josta tamma esitti vapaat ladut saadessaan terävän loppuvedon. 13 Loreen on tehnyt kahdessa viime startissaan hyvät loppuvedot. Yli puolentoista kuukauden tauko laskee pelihaluja. 8 Miss Kimbee on juossut Solvallan kovatasoisia lähtöjä. Tamma aloittaa nyt Tomas Petterssonilta. 5 Mr Gaga pystyy pärjäämään mikäli vain ravaa.

A) – B) 12-10-15-13 C) 8-5-11-6-1-14-3-9-4-7