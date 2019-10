Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 2.10.2019 – jättipottikierros

Suosikit: 3 Zorro Kronoksen meno ei ole kaikkein sulavinta ainakaan vielä, mutta kapasiteettia 4-vuotialla tuntuisi olevan. Syyskuun voitot se otti keulasta hallitusti, Mantorpin kisassa sitä ennen tilaa ei tullut. Vielä tasavauhtiselle menijälle sopii varmasti parhaiten, kun vauhtia pääsee säätelemään itse, joten Ulf Ohlsson suuntaa verkkaisesti lähtevällä 4-vuotiaalla varmasti aikaisin eteenpäin. Suuri suosikkiasema ei kuitenkaan tunnu perustellulta. Myös 6 Pleasure For Cash on erittäin kyvykäs tapaus, mutta laukkoja tulee milloin missäkin kohtaa. Viimeksi ruuna oli 3. ulkoa vahvasti matkalla voittoa kohti kunnes laukkasi maalisuoralla. Bodenin ykkönen tuli kontrolloidusti johtavan rinnalta. Ravilla Robert Dunderin suojatti päässee edellä mainitun etupuolelle, eikä olisi sen jälkeen helppo kukistettava.



Haastajat ja yllättäjät: Liuta muitakin mielenkiintoisia löytyy. 10 Karissa Bo antoi viimeksi muille hurjasti eteen avauskierroksella, eikä saanut lopussa kunnolla tilaa. Rommen voitto tuli keulasta, Gävlen ylivoimaisesti 2. ulkoa. Korkealle tässäkin. 8 Get Lucky D.E. juoksi kuukausi sitten lähtölaukan jälkeen 4. ulkoa, josta ratkaisi helposti 12-vauhtisella kirikierroksella. Ruuna on ollut sen jälkeen kertaalleen poissa. Se jäänee alussa taka-alalle, muttei ole silti mahdoton. 4 Orongo on kelpo 3-vuotias. Bollnäsin voitto tuli johtavan takaa lyhyellä kirillä, mutta varsin hyvällä otteella. Se päässee alussa kärkiporukkaan ja on mahdollinen. 7 Klose jäi toissa kerralla keulasta Highspeed Dynamiten jyrän alle ja teki viimeksi 4. sisältä kohtalaisen suorituksen. Juoksun onnistuessa ei ulkona. 13 O.P.Rocin tämän vuoden voitot ovat tulleet keulapaikalta, joten asetelmat ovat sikäli hieman pulmalliset. Ei unohdeta silti kokonaan. 5 Banzai Merci on tehnyt mukavia suorituksia helpommissa lähdöissä ja voi saada kelpo avaajana hyvät asemat. Pelaamattomana isompaan systeemiin nousee 15 Captain Knas, joka on jättänyt hyvävireisen vaikutelman. Toissa kerralla se ratkaisi varmasti johtavan rinnalta ja kierteli viimeksi ulkoratoja pitkin mukavasti perille.



Juoksunkulku: Orongo, Banzai Merci ja Pleasure For Cash lähtevät keskeltä hyvin. Niistä viime mainitun voisi kuvitella olevan ravatessaan potentiaalinen keulahevonen. Zorro Kronos tulee aikaisessa vaiheessa eteenpäin.



Pelijakauma: Zorro Kronos (53%) on saanut liikaa kannatusta, samoin Klose (16%). Pleasure For Cash (11%), Karissa Bo (6%) ja Get Lucky D.E. (1%) ovat aliarvostetuimpia.



Ranking: A) 3, 6 B) 10, 8, 4, 7, 13, 5, 15, 9, 2, 14 C) 11, 1, 12