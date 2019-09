Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Solvalla 29.9.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 4

Toto75-2: 14

Toto75-3: 2, 7

Toto75-4: 2, 4, 5, 9, 1, 10

Toto75-5: 1, 5, 10, 2, 7, 8

Toto75-6: 5

Toto75-7: 13, 10, 14

Suuri

Toto75-1: 1, 4

Toto75-2: 14

Toto75-3: 2, 7, 3, 1

Toto75-4: 2, 4, 5, 9, 1, 10, 11, 3, 12, 6, 7, 8

Toto75-5: 1, 5, 10, 2, 7, 8

Toto75-6: 5

Toto75-7: 13, 10, 14

Solvallan sunnuntain huipputasokkaan Toto75-kierroksen huipentavat Kriteriumit.on iso suosikki voittamaan varsinaisen Kriteriumin. Tammojen puolella on tasaisempaa eikä yksikään ole ollut ylitse muiden. Yhtään varsinaista statistia lähdöstä löydy ja suuremmassa systeemissä lähtö lyödäänkin läpi.Aetos Kronoksen lisäksi systeemien toisena tukipilarina toimii viimeksi hirmukirin esittänyt, joka juoksee toisen kohteen oppilaslähdössä.on näyttänyt koko kesän jäätävältä ja hallinnoinut 3-vuotisikäluokkaa voittamalla sekä mailin että täyden matkan E3-finaalit. Kriterium-karsinnassa ori jäi hieman painamaan naruille vetäen kierroksen 10,9-vauhtia, mutta irtosi silti leikittelevän kevyeen voittoon. Jerry Riordanin valmennettava lähtee lujaa ja päässee keulaan saaden heti edun kovimpiin haastajiinnähden. Aetos Kronos on ollut niin hyvä, että se olisi suosikki voittamaan menipä juoksu miten tahansa ja alle 60 prosentin peliosuus on jopa liian vähän.Saksalaisruunaon kohonnut hirmuiskuun. Gävlen startin ruuna voitti keulasta leikittelevän kevyesti. Viimeksi sillä ajettiin passiivisesti porukan hännillä ja vapaille kiriladuille käännettäessä vasta 300 metriä ennen maalia, U.R.Amazing tykitti aivan hurjasti loppua ja oli ehtiä voittoonkin asti. Oppilaslähdössä juoksunkulku tuskin tulee kovin maltilliseksi menemään ja takaparienkin hevoset tulevat saamaan reilun mahdollisuuden. Toisin kuin lähes kaikilla muilla lähdön osallistujilla, ruunalla paranee vielä kuski Emilia Leon hypätessä rattaille valmentajan jälkeen. Jostain syystä U.R.Amazing ei ole edes suosikki ja siitä leivotaankin ideavarma vain 14 prosentin kannatuksella.Kolme starttia Timo Nurmoksen valmennuksesta tehnytjäi Bergsåkerissa kaikki voimat tallella pussin neljänteen sisälle. Viimeksi juoksu onnistui täydellisesti ja Jorma Kontion ajokki kiri toisesta ulkoa omaa vauhtiaan voittoon. Lähdön suosikkion ollut toki hyvä, mutta sen voitontahto on jäänyt hieman kysymysmerkiksi, joten lähes kaksi kertaa vähemmän pelattu Une Etoile Gar jää pienemmän systeemin varmaksi.sai toissa kerralla Bergsåkerissa myöhään tilat kirien tulisesti loppumetrit. Viimeksi tamma jäi ulkoradoille roikkumaan alussa ja se pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle vasta 500 metrin juoksun jälkeen. Keycard tappeli vaikeaksi mennen juoksun jälkeen hyvin toiseksi. Jos Emilia Leon ajokin juoksu onnistuu tänään yhtään paremmin, niin se on vaarallinen vastus kaikille lähdön hevosista. Systeemeissä otetaan kantaa rastaamalla vain takamatkan kolmikko& 14 Keycard.