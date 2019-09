Ravivihje: Toto75 Solvalla 28.9.2019

Suosikki: Bollnäsin pitkällä matkalla helpolla päässyt 4 Marrakesh on kierroksen suurin suosikki. Kyvykkään 4-vuotiaan eväät riittävät varmasti pronssidivisioonaan, mutta juoksusta ei välttämättä tule yhtä selväpiirteistä tällä kertaa. Keulasta voitto olisi taas liki, mutta muilta juoksupaikoilta homma menisi hankalammaksi. Ei varmaksi tällä kertaa.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Reverend Wine teki elokuun 75-starteissa 3. ulkoa vahvat suoritukset ja juoksupaikka tuskin jää kauemmas kärjestä tässäkään. Tarvittaessa se pystyy avaamaankin hyvin. Voittomatsiin. Kovasti sarjoissaan noussut 1 Falcon Am ei saanut viimeksi sisältä lopussa kunnon tiloja, Bergsåkerissa ruuna kesti kuolemanpaikan kunnialla. Hyvällä reissulla korkealle. Elämänsä kuntoon noussut 7 From The Mine ratkaisi viimeksi johtavan rinnaltakin hallitusti. Porukka on nyt kovempi, eikä samanlaisella reissulla voittoa ole todennäköisesti luvassa, mutta sopivalla selkäjuoksulla se on mahdollinen. 6 All Star taipui viimeksi toiselta ilman vetoapua, mutta valmentaja odottaa nyt parempaa suoritusta. Toissa kerralla sille päätössatasella taipunut 11 Track Angle on myös täysin mahdollinen menestyjä, mikäli juoksu jollain lailla juontuisi takarivistä. Solvallan kirin perusteella kunnossa ei ole vikaa. Kolme 75-voittoa neljään viimeiseen starttiin saalistanut 10 Royal Navy Neo ei tunnu takarivistä erityisen mehukkaalta pelihevoselta, sillä kavio-ongelmien takia se ei pysty valmentajan mukaan juoksemaan tällä kertaa kengittä. 3 Cobourg Hanover on eturivin nopeimpana yksi juoksun avainhevosista. Solängetissä ruuna oli virtava johtavan takana, eikä saanut mahdollisuutta lopussa. Emilia Leo on ehkä tällä kertaa kiinnostunut ajamaan keulasta, josta voittoon riittäminen on kuitenkin tiukassa, varsinkin jos olosuhteet ovat normaalia hitaammat.



Juoksunkulku: Falcon Am lähtee hyvin, mutta Cobourg Hanover päässee silti edelle alussa. Sillä saatetaan kokeilla keulasta. Jos siitä kuitenkin luovutaan, voi Marrakesh päästä johtoon.



Pelijakauma: Marrakesh (52%) on liian suuri suosikki. Falcon Am (5%) ja From The Mine (4%) ovat edullisimpia haastajia. Royal Navy Neo (9%) on yliarvostettu.



Ranking: A) 4 B) 2, 1, 7, 6, 11, 10, 3 C) 5, 8, 9, 12