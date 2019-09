Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 25.9.2019 – jättipottikierros

Suosikki: Hetken aikaa huilannut 9 Charrua Forlan on päässyt erittäin sopivaan lähtöön ja vuoden avausvoitto on liki. Toissa kerralla ruuna väänsi hyvin johtavan rinnalta, mutta viimeksi sama juoksupaikka oli liikaa. Mailin voltti ei tietysti takaa ole otollisin tehtävä, mutta lähtö on normaalia pienempi ja vastustajat pääosin monta pykälää kehnompia. Kun haastajien kuntopuolikaan ei ole ollut kovin lupaava, jää suosikki varmaksi.



Haastajat ja yllättäjät: 4 Yieldson olisi täydessä iskussa kova vastustaja, mutta viime perjantain startti jätti kosolti kysymysmerkkejä. 5-vuotias oli erittäin paineissaan ja antautui johtavan rinnalta hyvissä ajoin. Toki startti alla ruuna voi esiintyä tasapainoisemmin, mutta starttiväli on taipuminen huomioiden erittäin lyhyt. 7 Tito C.A:n pyörä ei ole lähtenyt pyörimään vielä ollenkaan Ruotsin maaperällä ja viime aikoina se on esiintynyt vaatimattomasti varsinkin lopussa. Se jäänee heti startissa suosikin taakse, joten tehtävä ei ole helppo. Jos se alkaisi suorittaa kuten taustajoukot ovat odottaneet, ei voittokaan tässä olisi mahdottomuus. 6 Jeepster oli viimeksi 2. sisältä lopussa pehmeä, mutta tämänkertainen tehtävä on periaatteessa tammalle sopivampi. Hyviin asemiin päästessään se ei ole ulkona totokuvioista. 1 Son Of Triton ei ole voittajatyyppiä, mutta suotuisan juoksun ruuna kuitenkin ykkösradalta saanee. Lyhyessä voltissa se on selvä etu.



Juoksunkulku: Paaluhevoset 3 Gustavo Bokoa lukuun ottamatta pystyvät avaamaan kohtalaisesti, ehkä Yieldson voisi yrittää keulaan. Jeepster lähtee takaa hyvin, myös Charrua Forlan pyrkii heti eteenpäin.



Pelijakauma: Charrua Forlanin (58%) pinnat ovat jotakuinkin kohdallaan.



Ranking: A) 9 B) 4, 7, 6, 1 C) 2, 3, 11, 8, 10