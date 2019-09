Ravivihje: Toto64 Mantorp 23.9.2019 - 103 782 euroa ekstraa

5 Mister Lee saa niukan ykkösvihjeen 4-vuotislähdössä. Björn Goopin ajokki lähtee lujaa ja on suosikki pääsemään keulaan. Ruuna on vielä kovin epävarman oloinen ja lähes 40 prosentin kannatus on turhan paljon. 1 Bravo Revansch tsemppasi viimeksi asiallisesti johtavan rinnalta. Kakkossijoihin päättyneissä starteissa oli osin huonoa tuuriakin matkassa, kun tiukat marginaalit eivät kääntyneet eduksi. Aivan niin voitontahdoton Bravo Revansch ei ole mitä tulosrivistö antaa ymmärtää. 4 Inspector Gadget on vahva jyrä, jonka luokka riittää pitkälle. Ruunan meneminen vaikuttaa vielä kovin epävarmalta eikä laukka saa yllättää. 3 Goodwill Pellinin uran avausvoitto roikkuu ilmassa. Viimeksi se hävisi toisesta ulkoa niukasti. Toissa kerralla tamma lopetti aivan porukan hänniltä lujaa kolmanneksi. 2 Icarus Boko ei ole suuremmin loistanut, mutta tehnyt jatkuvasti asiallisia juoksuja ja kamppailee nytkin nappipaikaltaan totosijoista. 10 Go Around on voittanut urallaan koviakin hevosia ja kolmen prosentin kannatus on Jorma Kontion ajokille turhan vähän.

A) 5-1-4-3 B) 2-10 C) 7-8-12-6-9-11