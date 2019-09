Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto5 Hagmyren 22.9.2019

Ruotsin Toto5-vihje tehdään tänään Hagmyreniin. Rivin varmat löytyvät ensimmäisestä ja viimeisestä kohteesta.Kierroksen eniten pelatuin hevonen on neljännen kohteen. Tammaa on pelattu lähes 70 prosenttia ja se on epävarmalle aivan liikaa. Aloittelijoiden lähtö on vaikeasti ennakoitava ja se lyödäänkin läpi suuremmassa systeemissä, sillä yhtään varsinaista "tappoa" lähdöstä ei löydy.marssi toissa kerralla Bergsåkerin Toto75-lähdössä väkisin voittoon johtavan rinnalta. Viimeksi se oli Uumajassa samalta paikalta hyvä toinen. Suosikiksi pelattuei saanut mitään otetta Bergsåkerissa Empire Garbosta ja silti Buzzer Beater on pelattu lähes kaksi kertaa enemmän. Empire Garbon kuuluisi olla niukka suosikki, joten siitä leivotaan ensimmäinen varma.oli normaalia vaisumpi Östersundin starteissaaan, mutta Bodenissa kovaluokkainen ruuna palasi vihdoin tasollleen viime torstaina. Matkalla neljännessä ja viidennessä sisällä juossut ruuna sai vapaat kiriladut loppusuoran alussa lopettaen lujaa kolmanneksi. Vastaavanlaisena Spik Loke on sopivan näköisessä lähdössä koko matkan johtoa.ei ole vielä onnistunut urallaan voittamaan, mutta ketsuppipullo auennee lähiaikoina. Viimeksi se tuli neljännestä sisältä hyvin perille ja nyt ruuna kokee kovan kuskinparannuksenottaessa ohjat. Parhaimmassa tapauksessa se pääsee seuraamaan kirissä suosikkija nousee arkisen oloisessa lähdössä korkealle.