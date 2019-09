Ravivihje: Toto75 Färjestad 21.9.2019

Suosikki: Rivin päättävän kultadivisioonan selvä pelipohja on 1 Perfect Spirit. Daniel Redenin valmennettavaa lykästi rata-arvonnassa ja keulavoitto on lähellä. Toissa kerralla Visbyssä se voitti keulapaikalta parastaan antamatta ja viimeksi Solvallan tasokkaassa Jubileumspokalenissa se joutui pakittelemaan alussa hännille, minkä jälkeen tehtävä oli toivoton kärkisijojen suhteen. Tällä kertaa vastus on sopiva ja taktiikka ainakin paperilla suoraviivainen - keulaan ja kukat.

Haastajat ja yllättäjät: 10 Racing Mange muistetaan kesäkuun Kymi GP:stä, jossa Joakim Lövgrenin ajokki löi itsensä lopullisesti läpi suuren yleisön tietoisuuteen. Hevonen kiersi 10,5-vauhtisella avauskierroksella 700 metriä kolmatta rataa, kunnes paikka johtavan Next Directionin ulkopuolella irtosi. Siitä hevonen runnoi väsymättömästi selvään voittoon ohjastajan keskittyessä tuulettelemaan hyvissä ajoin ennen maalia. Taustavoimien mukaan kahden kuukauden tauosta huolimatta Färjestadiin tullaan ajamaan kunnolla kilpaa, mikä tekee hyvää sekä kilpailulle, että Racing Mangen voitonmahdollisuuksille.

7 Heart Of Steel säikäytti pelaajat viime kerran alkulaukallaan 80-prosenttisena suosikkina, mutta paikkasi laukan vahvasti ja niittasi lopussa varmaan voittoon. Toissakerralla ruuna kilpaili suosikin tapaan Jubileumspokalenissa, jossa seurasi kirissä voittanutta Who's Whota ja nousi 11-vauhtisella päätöskierroksella neljänneksi. Lähtöpaikka on hankala, mutta juoksun onnistuessa Johan Untersteinerin ajokki on vahva voitontavoittelija.

Suosikkikolmikon takanakin on mielenkiintoisia haastajia. 8 Baron Gift on kanuunakunnossa, mutta lähtöratatuuri on umpisurkea. 2 Reckless on väkivahva kilpailija, jolle toivematka olisi vielä kierros lisää. Lähtöpaikka on paras mahdollinen ja ylivauhdin sattuessa yksi mahdollisista. 4 Ferrari Sisu varustetaan nyt ensimmäistä kertaa jenkkikärryillä ja taustavoimat toivovat siitä lisää lähtönopeutta. Mainetta ja mammonaa kertyi rutkasti viime kerran Derby-hopealla, joten rima nousee nyt nopeasti.

Juoksunkulku: Färjestadin ykkösrata ei ole paras paikka kiihdyttää, mutta Perfect Spirit on silti todennäköisin keulahevonen. Heart Of Steel pystyisi heittämään haasteen, jos sillä satsataan alkuun, mutta täydellä matkalla taktiikka saattaa olla hillitympi. Ferrari Sisun lähtönopeus on kysymysmerkki uudella balanssilla ja se voi maustaa osaltaan lähdön käsikirjoitusta. Racing Mange tai Reckless kiertää johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Perfect Spirit (58%) on todennäköisestä keulajuoksusta huolimatta ylipelattu, voiton todennäköisyys on hieman alle 50 prosentin luokkaa. Racing Mange (10%) on haastajista maistuvin, peliosuudessa olisi vielä varaa jopa tuplaantua.

Ranking: A) 1 B) 10,7,2,8,4 C) 9,3,11,6,12,5