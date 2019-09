Ravivihje: Toto64 Kalmar 20.9.2019 – 85 076 euroa ekstraa

3 Enclave tappeli viime startissaan hienosti johtavan rinnalta toiseksi. Ruuna on mennyt hyvin myös montessa ja nyt se saa taas kyytiinsä taitavan Sofia Adolssonin. Hänen ja Enclaven yhteinen montetaival käsittää kuusi starttia, joista on tullut neljä tikkua ja yksi kakkonen. 8 Pax kiri viimeksi kärrylähdössä viidennestä ulkoa rehdisti 11,7-vauhtia viimeiset 700 metriä. Sitä ennen ruuna tsemppasi hyvin Tingsrydin montessa johtavan rinnalta. 7 Ussara Mail menee hyvin sekä montessa että kärryt perässä, mutta viimeksi tamma oli niin rehellisen huono, että siihen on suhtauduttava nyt varauksella. 5 Natosi Goj on tehnyt montessa asiallisia esityksiä ja maili on plussaa. 9 Assumetoberich on voittanut puolet kahdeksasta montestartistaan ja neljä prosentin kannatus on liian vähän.

A) 3-8-7 B) 5-9 C) 6-1-2-10-4