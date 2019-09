Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Boden 19.9.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 10, 9

Toto64-2: 1, 3, 5

Toto64-3: 8, 11, 2

Toto64-4: 9

Toto64-5: 5, 9, 12, 2

Toto64-6: 1

Suuri

Toto64-1: 10, 9, 7, 12

Toto64-2: 1, 3, 5

Toto64-3: 8, 11, 2

Toto64-4: 9

Toto64-5: 5, 9, 12, 2, 13, 11, 10, 4

Toto64-6: 1, 11, 10

Ruotsin Toto64-kierros juostaan Bodenissa, jossa nähdään tuttuun tapaan runsain määrin suomalaishevosia. Peliaika päättyy klo 20.30.Illan päälähtönä on perinteinen kahden hiitin kisa,. Kaksi ensimmäistä Toto64-kohdetta ovat karsintoja ja ravien viimeisenä lähtönä ajetaan finaali mailin volttina. Ensimmäisestä karsinnasta finaaliin pääseet paalulla ja isorahaisemmat lähtevät 20 metrin takamatkalta. Voittaja kuittaa 100 000 kruunua.Suomalaisilla on kisassa puolustettavaa, sillä kahtena viime vuonna pokaali on matkannut Suomeen, viime vuonnaoli ykkönen ja toissa vuonnaEnsimmäisessä karsinnassa otetaan kantaa ja lapulle rastitaan vain suomalaishevosia, joukossa päivän pelimielessä kiinnostavin hevonen,. Toisessa karsinnassaon vahvoilla, mutta se varmistetaan jo pienessä systeemissä.100 000 kruunua on tikulla myöskin Toto64-pelin päätöskohteessa, jossa 3-vuotiaat iskevät yhteen. Lähdön vähärahaisinvakuutti siinä määrin viimeksi, että näyttävän näköinen varsa on pienemmän systeemin toinen tukipilari.Viime vuonna mailin E3-finaalin voittanuttaon tällä kaudella vastustanut, mutta kyvyt eivät ole hävinneet mihinkään. Taulussa näkyvän Uumajan voittonsa tamma otti todellisen rakettikirin päätteeksi. Sen jälkeen No Matterille jäi runsaasti jossiteltavaa Tammaderbyn karsinnoissa kiritilojen auetessa liian myöhään. Viimeksi tuli laukka ensimmäiseen kurviin. Svante Båthin treenattava on tienannut enemmän kuin muut osallistujat yhteensä ja näin helppoon porukkaan No Matter tuskin tulee hetkeen pääsemään. 40 metrin takamatka on pelkkä hidaste ja tappiolla on todella vaikea spekuloida.on parantanut startti startilta pitkän taukonsa jälkeen ja voitto roikkuu ilmassa. Jyväskylässä se sai kiritilat hieman liian myöhään ja hävisi voiton niukasti. Kuopiossa ruuna teki kaikki työt kirissä ja selässä liftannut tuli ohi. Oulun viime startti oli nelossijasta huolimatta kauden paras. Tuomas Pakkasen ajokki joutui pakittamaan viimeisessä kurvissa porukan läpi väsyvän takana. Ruuna sai vapaat ladut vasta 200 metriä ennen maalia ja loppua Uomo Show tykitti tuli hännän alla ehtien viimeiseltä sijalta neljänneksi. Jos ruuna olisi saanut sujuvasti aiemmin kiritilat niin hyvin todennäköisesti se olisi voittanut lähdön, jonka vei nyt nimiinsäVain viisi prosenttia pelattuna Uomo Show on päivän kiehtovin merkki. Muut rastit lähtöön ovat kahden edellä mainitun lisäksi Tuomas Pakkasen toinen treenattava, joka seiskaradasta huolimatta voi päästä mielipaikalleen keulaan, sekä viimeksi hurjan juoksun tehnytvoitti viime Bodenin vierailullaan Olli Koivusen ajamana tasokkaan porukan keulajuoksun päätteeksi. Ruuna oli hyvä viimeksikin Bodøssa, jossa se tuli pitkän kirin rehellisesti loppuun asti eikä hävinnyt kuin mitan verran Pohjoismaiden Mestaruudessa viime viikonloppuna juosseelle juosseelle Myr Faksenille. Kjärs Emilin rattailla on usein nähty vähän ajava valmentajansa, ja vaikkei nyt kyytiin hyppääkään Olli Koivusen tasoinen taituri, niin Jens Eriksson on silti selvä vahvistus kuskinpukille. Seitsemän prosenttia on aivan liian vähän Kjärs Emilille.on tulosrivistöään paremmassa tikissä. Toissa kerralla Jyväskylässä se sai kiritilat myöhään ja tuli paljon voimia tallella maaliin. Porin viime startti oli kauden paras, kun ruuna tuli tämänkertaista kovemmassa lähdössä hyvin perille neljännestä sisältä ja hieman taisi jäädä jossiteltavaakin, kun kiriluukut aukenivat kunnolla vasta vähän ennen maalia. Mauri Jaaran ajokki osaa lähteä lujaa matkaan ja saa todennäköisesti oivallisen reissun. Vain kaksi prosenttia pelattuna se kannattaa mahduttaa lapuille mikäli varmistelee suurta suosikkia.pitää toki olla lähellä voittoa, mutta pari asiaa pistää varmistusten tielle. Ruuna on ollut selvästi paras ilman kenkiä ja vielä karsinnassa kavioita saatetaan säästellä. Kengät jalassa Ove A Lindqvistin ajokki on juossut urallaan kahdeksan kertaa, joista voittanut vain kerran. Lexington Tooma lähtee kuin katapultti matkaan ja on tietysti suosikki ottamaan myös keulat, mutta ykkösrata ei ole aina helpoin paikka kiihdyttää. Jos esimerkiksija/tai Boulder Luke onnistuvat pääsemään kiihdytyksessä edelle, niin Lexington Tooman juoksu voi mennä ennakoitua hankalammaksi. Kolmas rasti lähtöön on. Etelän kovissa lähdöissä meritoitunut ruuna teki viimeksi ensimmäisen starttinsa Roger Nilssonin treenistä Solängetin T75-ravien pronssidivisioonassa. Silent Hill kiri kuudennesta ulkoa 11,7-vauhtia viimeisen kierroksen ja voi parantaa yhä saatuaan startin alle.