Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 18.9.2019

Suosikit: 4 Vine Vision ei saanut Örebrossa vastaavalla matkalla tiloja 3. sisältä, viimeksi 5-vuotias kiri takaa vahvasti voittajan tuntumaan lopussa. Hyvä lähtijä pääsee heti asemiin, mutta se on ollut toisinaan hieman turhan virkeä kokolapuilla, eikä keulataktiikalla kolmella kilometrillä voittaminen ole aivan simppeliä sillä tyylillä. 8 U.R.Amazing on ottanut taulussa näkyvät voittonsa keulasta, mutta ruuna on vähintään yhtä hyvä takaa. Verkkaisena lähtijänä se jää alussa taka-alalle, mutta pystyy ohittamaan kirissä useimmat.



Haastajat ja yllättäjät: 6 Djorkaeff Sisu on esittänyt myös erinomaista virettä. Toissa kerralla se ei saanut sisältä kunnon mahdollisuutta, mutta kiri viimeksi 5. ulkoa virkeästi. 7 Gullabo Däck Bling vedätti viimeksi ulkoa avauskierroksen täyttyessä keulaan ja erkani lopussa vaivattomaan voittoon. Kovemmassa seurassakin mahdollinen, sillä pitkä matka sopii. 3 Bag's Simoni on tehnyt kelvollisia suorituksia ja voisi päästä nyt sisäradalle kärjen tuntumaan. Voittokaan ei ole silloin poissuljettu. Myös 10 Findus M. on kelpo vireessä ja voi sopivalla juoksulla nousta korkealle. Toissa kerralla ulkokautta juosten perille tullut 12 Västerbo Highscore ei voinut viimeksi mitään Magic Cashille. Näistä asemista tarvitaan tuuriakin. 5 Give Me Ten voi päästä heti alussa hyviin asemiin. Toissa kerralla se oli tosin satsaamisen jälkeen kärjessä turhan virkeä ja taipui lopussa. Ruotsissa debytoiva 11 Vicoletto Breed oli viimeksi 2. ulkona epävarman näköinen koko matkan ja laukkasi kolmossijalta loppusuoralle kaarruttaessa. Lähes pelaamattomana merkin arvoinen.



Juoksunkulku: Vine Vision ottanee keskeltä vetotyöt. Bag's Simoni pyrkii sen peesiin, mutta myös Give Me Ten lähtee kuskin halutessa reippaasti.



Pelijakauma: Vine Vision (33%) on oikea suosikki. Edullisin on Djorkaeff Sisu (5%). Findus M. (14%) on saanut liian tukevan kannatuksen.



Ranking: A) 4, 8 B) 6, 7, 3, 10, 12, 5, 11 C) 2, 1, 9