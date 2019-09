Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solvalla 17.9.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4, 3

Toto64-2: 12

Toto64-3: 4

Toto64-4: 1, 3, 6, 12, 10

Toto64-5: 8, 4, 10, 12

Toto64-6: 5

Hinta: 4,00 €



Suuri

Toto64-1: 4, 3, 8, 9

Toto64-2: 12

Toto64-3: 4

Toto64-4: 1, 3, 6, 12, 10, 5, 4, 2, 7, 11, 9

Toto64-5: 8, 4, 10, 12, 3, 9, 7, 6, 11, 1, 2

Toto64-6: 5

Hinta: 48,40 €



Huippumielenkiintoiset 3-vuotiaat täyttävät Solvallan, kun pelissä ovat ikäluokan suurimpien kilpailujen finaaliliput.64-kohteina on neljä oriiden ja ruunien Kriterium-karsintaa sekä kaksi tammojen Oaks-karsintaa.Systeemien tukipilareiksi nousevilla Bythebookilla ja Djokovicilla on oiva tilaisuus hallita lähtöjään keulapaikalta. Myös Civilon (64-1) ja Global Adventure (64-5) omaavat hyvän voittosauman, mutta juoksunkulku ei niiden kohdalla vaikuta aivan yhtä selväpiirteiseltä kuin ensin mainituilla.Koko alku-uransa ikäluokan kärkinimiin lukeutuneella Bythebookilla on hyvä sauma jatkaa voittokannassa myös tässä. Kesäkuun E3-finaalissa se ei voinut mitään Aetos Kronokselle ja piti sen jälkeen taukoa. Viime startissa ruuna vastaili keulasta varmaan voittoon ja pääsee nopeana avaajana suuremmitta ongelmitta samalle juoksupaikalle tässäkin. Siitä voitto on haarukassa.Einari Vidgren Oy:n omistaman Djokovicin ura on lähtenyt voitokkaasti käyntiin, mutta nyt on tosi kyseessä. Mattias Djusen valmentama ruuna on kuitenkin näyttänyt sellaisia otteita, että voittosarja voi hyvin jatkua Kriterium-karsinnassakin, sillä lähtöasetelmatkin ovat vahvasti sen puolella. Bollnäsissä alle 10-lopetuksessa johtavan rinnalta ratkaissut Bold Eaglen poika pääsee nyt keulaan ja on normaalisti voitossa kiinni Belkeriä ja Upset Faceakin vastaan.Tasaisesti pelatussa tammojen Oaks-karsinnassa hankalasta paikasta huolimatta kiinnostaa Alexi Quick. Helpoilla voitoilla aloittanut Up And Quickin tytär ei voinut viimeksi 4. ulkoa mitään keulavoittajalle, mutta tuli lopun 09-vauhtia ja käyrä on vahvasti nousujohteinen. Björn Goopin suojatti voi hyvinkin olla lähdön paras hevonen ja eturivin hevosten pieni kisailu juoksupaikoista voi tarjota sille sauman voittoisaan kiriin. Kokeillaan varmaksi!Esther Rich voitti viimeksi hieman onnekkaastikin yhden laukattua sopivasti ulkopuolelta loppukaarteessa, mutta suoran Per Lennartssonin tamma pisteli kuitenkin varsin ryhdikkäästi. Vastus ei juuri tässä karsinnassa ole aivan pahimmasta päästä, joten jos vire startti alla on vielä mennyt parempaan suuntaan, voisi suotuisalla juoksulla kärkisija olla mahdollinen.Hyviä otteita Norjassa alkusyksyllä esittänyt Marvellous Tooma voisi pystyä yllätykseen. Toissa kerran voittostartissaan Frode Hamren valmennettava latoi parijonosta lopun kymppiä mainiolla tyylillä ja tavoitti jo karkuun päässeen keulahevosen. Eturivissä on nyt monta eteenpäin mielijää ja levottomallekin juoksulle on olemassa täydet mahdollisuudet.