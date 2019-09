Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 16.9.2019 – 85 486 euroa extraa

3 Sebastian Hall on juossut tällä kaudella pelkästään montea voittaen kuusi kertaa ja tienaten yli 30 000 euroa. Ruuna ei ollut aivan parhaimmillaan viime kisoihin ja runsaan kuuden viikon starttivälillä sitä on pelattu nyt liikaa, vastus on yllättävänkin tasokas. 6 Butterfly Ima teki viimeksi hyvän montedebyytin tsempaten rehdisti kuolemanpaikalta ja Åke Lindblomin treenattava pystyy maililla kovaan tulokseen. 1 Bear Abiba on luokkatamma, joka on tehnyt hyvät juoksut montessa. 10 Sete ei ole vielä montessa voittanut, vaikka on tehnyt jatkuvasti hyviä juoksuja. Esimerkiksi heinäkuun lopun Axevallan startissa se jätti Sebastian Hallin selvästi taakseen. Setellä on omituinen taipumus näyttää loppusuoran alussa täysin tyhjältä ja syttyä sitten juoksuun uudelleen. 9 D’Laina ei vakuuttanut toissa kerran tauoltapaluussaan, mutta viimeksi kärrylähdössä se näytti tulemisen merkkejä jäädessään kovassa lähdössä menestyjän näköisenä pakettiin. D’Lainan luokka riittää pärjäämiseen. 5 In Line Toomalla on avattu parina viime kertana ”nollanollaa” ja ori on kestänyt rajut avaukset vähintään asiallisesti. Se tekee nyt montedebyyttinsä eli mitä vain voi olla luvassa. Pelimielessä se maistuisi enemmänkin, mutta ratsastajansa saisi olla parempi.

A) 3-6-1 B) 10-9-5 C) 7-4-2-8