Ravivihje: Toto75 Bollnäs 14.9.2019

Suosikit: Tasokkaassa hopeadivisioonassa ykkösvihje 5 Esprit Sisulle. Heinäkuussa erittäin vahvoilla suorituksilla voittanut ruuna ei ollut huono viimeksikään, vaikka sijoitus jäi vaisuksi. Kaukaa 6. ulkoa ei vain ollut mahdollisuuksia korkeammalle kärjen lopettaessa kovaa. Erik Adielssonin ajokki tuli itsekin päätöslenkin 09,9-kyytiä. Nyt juoksupaikka löytyy huomattavasti lähempää kärkeä. Pikkulapun varmaksi. 2 Spickleback Facen taustat ennen viime starttia olivat epävarmoja, mutta itse kisassa ruuna punnersi 2. ulkoa hyvin perille asti. Parempaa voi hyvinkin olla luvassa, ja Robert Bergh voi olla verkkaisesti avaavalla 5-vuotiaalla aktiivinen jo matkan aikana. Vahvoja otteita kesällä esittänyt 1 Exclamation Mark antautui viimeksi 07-avauksen myötä pahoin keulasta, eikä valmentajan mukaan alustakaan sopinut jenkille. Se pitää tässä sisäradalta halutessaan keulat ja on vastaavalla matkalla siitä voittanutkin. Jos vire on edelleen hyvä, mahdollisuudet ovat olemassa.



Haastajat ja yllättäjät: 8 Bucks To Burn teki viime kerralla kelpo lopetuksen 3. ulkoa, vaikkei totosijoille noussutkaan. Paikka ei ole paras mahdollinen, mutta toisaalta ruuna voi satsattaessa päästä monen hitaamman ohi alussa. 75-finaalipaikka on jo varma ja se voi heijastua taktiikkaankin. 4 Antonio Trotin menestystä on jo odoteltu ja viimeksi ruuna tekikin 3. ulkoa vankan 10-vauhtisen kirin näyttäen erinomaiselta. Samanlaisena korkealle, vaikka alussa se jääneekin taas taka-alalle. Keulasta viimeksi kontrolloinut 11 Ural on tällä kertaa muiden armoilla, sillä kahden viikon päässä siintävän finaalin alla sillä tuskin ollaan ensimmäisenä ajamassa eteenpäin. Vähemmän pelatuista kiinnostavin on 10 Donato E., jonka suhteen Jarno Kauhanen tuntuu löytäneen avaimet. Ruuna on näyttänyt kahdessa viime startissa oikein hyvältä ja on menestynyt 75-tasolla jo entisessä Ruotsin elämässään. 9 Perfect Dynamiten tehtävä takaa on varsin haasteellinen, mutta viime startin perusteella kunto vaikuttaa hyvältä. 7 Picasso on hyvässä vireessä, mutta finaalipaikan varmistaminen (5. sija riittää) on ensisijainen tavoite tällä kertaa.



Juoksunkulku: Exclamation Mark pitää sisältä keulapaikan ja siitä luultavasti myös ajetaan. Esprit Sisu lähtee keskeltä hyvin ja on kakkosvaihtoehto kärkeen. Sille kelpaa toinen ratakin, johon voi saada Spickleback Facen eteen.



Pelijakauma: Esprit Sisu (15%) ansaitsisi enemmän peliä. Ural (18%) on ylipelattu.



Ranking: A) 5, 2, 1 B) 8, 4, 11, 10, 9, 7 C) 3, 6, 12