Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Östersund 13.9.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 2, 9, 8, 10

Toto64-2: 9

Toto64-3: 6

Toto64-4: 7, 6

Toto64-5: 10

Toto64-6: 11, 14, 1, 15, 8, 5, 13

Hinta: 5,60 €



Suuri

Toto64-1: 2, 9, 8, 10, 7, 6, 1

Toto64-2: 9, 7, 6

Toto64-3: 6

Toto64-4: 7, 6, 1

Toto64-5: 10

Toto64-6: 11, 14, 1, 15, 8, 5, 13

Hinta: 44,10 €



Östersundin Toto64-kierros vaikuttaa etukäteen varsin selväpiirteiseltä. Rivin eniten pelatuin hevonen on ansaitusti, jonka tappiolla on vaikea lähteä spekuloimaan.Hieman elävämpää varmavalintaa koitetaan viidennessä kohteessa, jossa kovassa iskussa olevasaa huippukuskin rattailleen ja tamma on etukäteen kierroksen maistuvin pelikohde.Pienemmän systeemin kolmas varma on toisen kohteen. Viimeksi sille oli Derby-karsinnassa kyyti liian kylmää, mutta nyt ori palaa "omiensa" pariin ja pienessä lähdössä 60 metrin takamatka on pelkkä hidaste.laajaa 3-vuotisarsenaalia edustavaon ottanut voittonsa näytöstyyliin ja kuskien ei ole tarvinnut kuin nauttia kyydistä. Ruuna pystynee menemään tarvittaessa täyden matkan ainakin 14-kyytejä läpi. Kukaan tuskin lähtee urheilemaan sitä vastaan jaajokki päässee keulaan, josta tappiota olisi vaikea kuvitella. Gazoline Mearas on turvallinen varmavalinta sopivassa sakissa.voisi olla hiemankin paremmilla tuureilla kolme ykköstä peräkkäin. Toissa kerralla tamma teki rehdin ja pitkän kirin kolmannesta ulkoa häviten voiton vasta maalikamerassa. Viimeksikin se joutui tekemään kolmannesta ulkoa kaikki työt itse ja ainoastaan selässä liftannut tuli niukasti ohi. Beware on elämänsä kunnossa, vastus ei näytä pahalta ja kuski paranee oleellisestiottaessa ohjat. Beware ei ole edes lähtönsä suosikki, jota sen kuuluisi olla ehdottomasti olla.on tehnyt viime starteissaan sijoituksiaan parempia esityksiä. Toissa kerralla ruuna kiri seitsemännestä ulkoa rehdisti perille kovassa T75-lähdössä. Viimeksi se sai johtavan rinnalla selän eteensä kierros jäljellä ja vapaat kiriladut saadessaan kiri loppua parhaiten eikä hävinnytkuin mitan verran. Nyt Orlando Triss on lähes kolme kertaa enemmän pelattu kuin Digital Engine.viimeisimmästä voitosta on kulunut melko tarkalleen vuoden päivät, mutta viime Gävlen kisan perusteella ruuna palaa pian voittokantaan. Ippon Futura teki ensimmäisen starttinsatreenistä ja se pinkoi hieman omintakeisella tyylillään 11,0-vauhtia viimeisen kierroksen kirien rehdisti perille asti. Lähdön iso suosikkipalaa pitkältä tauolta ja sarjamääritys suosii takamatkan kolmikkoa eikä Ippon Futuran saisi olla vain neljä prosenttia pelattu.