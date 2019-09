Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 11.9.2019

Suosikit: Tasainen on Solvallankin pieni tammalähtö. 8 I'm Sailing on osoittanut erinomaista kuntoa ja punnersi viimeksi päätöskierroksen vahvasti 12,1-vauhtia, vaikka joutui tulemaan sen kolmatta ilman vetoapua. Ulkorata on harvoin voittavalle hevoselle ja kuskille kuitenkin haastava paikka. 2 Divine vaikuttaa olevan nousukunnossa. Eskilstunassa Kai P. Jussila vaihtoi 2. ulkoa puolivälissä pykälää edemmäs ja tamma ratkaisi varmasti jo aikaisessa vaiheessa. Korkealle nytkin. 6 Indiana Boko ei ole saanut tänä vuonna pyörää pyörimään. Derbystoet-karsinnassa Jägersrossa se esiintyi jo ihan lupaavasti, muttei taas viimeksi näyttänyt alkulaukan jälkeen erityisen hyvältä. Kapasiteettia olisi.



Haastajat ja yllättäjät: 1 Up To Me kiersi samaisessa Eskilstunan kisassa kolmannen kautta takasuoralla keulaan, mutta taipui aikaisin. Nopea 4-vuotias on nyt valmiiksi sisäradalla ja saa suotuisamman reissun. Ei unohdeta. 3 Lucky Babe ei ole esittänyt mitään urotekoja, vaan mennyt lähinnä tasaisesti. Alustavissa pinnoissa on kosolti ”kuskilisää”, toki Björn Goop voi tuoda tarvittavaa terävyyttäkin otteisiin. 5 Carisma Sisu teki Örebrossa parijonosta kohtalaisen suorituksen ja voi päästä nyt parempiin asemiin. 7 Musique d'Inverne esiintyi elokuussa asiallisesti, mutta on ollut sittemmin kerran poissa. Kysymysmerkki nyt, paikkakaan ei puolla.



Juoksunkulku: Up To Me lähtee hyvin, mutta hakenee viime suorituksen jälkeen selkäjuoksua. Carisma Sisu käynnistyy keskeltä mukavasti ja voi olla toisessa vaiheessa kärjessä.



Pelijakauma: Lucky Babe (21%) ja Musique d'Inverne (14%) ovat ylipelattuja. Divine (15%) ja yllättäjistä Up To Me (2%) ansaitsisivat enemmän huomiota.



Ranking: A) 8, 2, 6 B) 1, 3, 5, 7 C) 4