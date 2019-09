Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solvalla 10.9.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 11, 6, 8

Toto64-2: 3

Toto64-3: 2, 3, 10, 11, 4

Toto64-4: 4

Toto64-5: 5, 4, 3

Toto64-6: 4, 5

Hinta: 9,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-09-10&track=Sv&race=4&pool=T64&selections=[11,6,8],[3],[2,3,10,11,4],[4],[5,4,3],[4,5]&stake=0,1&price=9



Suuri

Toto64-1: 11, 6, 8, 7

Toto64-2: 3, 6, 7, 4, 1, 2

Toto64-3: 2, 3, 10, 11, 4

Toto64-4: 4

Toto64-5: 5, 4, 3

Toto64-6: 4, 5

Hinta: 72,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-09-10&track=Sv&race=4&pool=T64&selections=[11,6,8,7],[3,6,7,4,1,2],[2,3,10,11,4],[4],[5,4,3],[4,5]&stake=0,1&price=72

PieniToto64-1: 11, 6, 8Toto64-2: 3Toto64-3: 2, 3, 10, 11, 4Toto64-4: 4Toto64-5: 5, 4, 3Toto64-6: 4, 5Hinta: 9,00 €SuuriToto64-1: 11, 6, 8, 7Toto64-2: 3, 6, 7, 4, 1, 2Toto64-3: 2, 3, 10, 11, 4Toto64-4: 4Toto64-5: 5, 4, 3Toto64-6: 4, 5Hinta: 72,00 €

Solvalla tarjoilee illan 64-peliin tasokkaita kohteita. 2-vuotiaat kamppailevat Breeders' Crownissa ja vuotta vanhemmat viimeistelevät viikon kuluttua ajettaviin Kriteriumin ja Oaksin karsintoihin.Rivin pelatuimmista hevosista Giant Shadow'lla on hankala lähtöpaikka, Reigning Monin vire taas on tauolta pieni kysymysmerkki. Tammaeliitissä Dear Friend saa monien luottamuksen keulapsyykillä, mutta ehkä sisäpuolelta kiihdyttävä Shadow Gar voi aiempaa terävämmällä kuskilla laittaa kapuloita sen rattaisiin?Mellby Hawaii esiintyi viime kerralla pienen tauon jälkeen positiivisesti ja ratkaisi lopussa varmasti johtavan takaa. Nopea tamma on todennäköisin hevonen keulaan ja voi vetää 3-vuotislähtöä maaliin saakka. Björn Goopin valmennettava ei ehkä ole lähdön paras hevonen, mutta viikon päässä siintävät Oaks-karsinnat saattavat tietää kehnommilta paikoilta starttaaville pelihevosille varovaisempaa taktiikkaa.Usain Tilly aloitti uransa oikein mainiolla suorituksella. Johtavan rinnalta loppukaarteessa keulaan painunut ori tuli päätöspuolikkaan 12,0-vauhtia oikein hyvällä tyylillä voittaen helposti. 2-vuotislähtö on tasainen ja tasokas, mutta Ready Cashin pojalla voi hyvinkin olla kahdeksikosta eniten potentiaalia.Leader Brodde osoitti elokuun starteissa mainiota virettä kirimällä parijonosta vahvasti niin Örebrossa kuin Rommessakin. Mattias Djusen suojatti on ollut paras selästä ja siihen toki liittyy riskinsäkin, sillä juoksupaikka voi olla tässä johtavan Reigning Monin takana. Jos kiritilat aukeavat, ei suosikin kukistaminen mitenkään yllättäisi, sillä tauon jäljiltä se ei ehkä ole heti aivan terävimmillään.Cherish Love on jättänyt Ruotsin starteissa positiivisen kuvan. Solvallassa se tuli lopun pirteästi sisältä tilaa saatuaan ja nousi viimeksi kaukaa 6. ulkoa 12,0-vauhtisella päätösringillään toiseksi. Paikka on toki hieman virtavan oloiselle tammalle haasteellinen, mutta juoksun jollain lailla onnistuessa se omaa potentiaalia aivan kärkeen.Viime vuonna ikäluokkafinaalit läpi kolunnut Global Upper Style jäi kauden avauksessa pussiin ja seuraavassa startissa kiri ei kantanut aivan päätyyn asti. Viimeksi Lundenissa tamma väänsi johtavan rinnalta mukavasti ja voisi päästä tässä kärjen tuntumaan. Mikäli suosikki Dear Friend ei pääse ilmaiseksi keulaan, voisi Peter Untersteinerin 5-vuotias nousuvireisenä olla lopussa vaarallinen. Vähän pelattuna merkin arvoinen.