Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Bjerke 8.9.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivän Pankki: 2 Grisle Odin G.L. (lähtö 7, Toto75-2)

Päivän Pankki: 2 Nordsjø Odin (lähtö 10, Toto75-5)

Päivän Ideaveto: 4 Max Brady (lähtö 12, Toto75-7)

Päivän Pommi: 10 Quantanamera (lähtö 6, Toto75-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 14, 8, 11, 13, 10

Toto75-2: 2

Toto75-3: 12, 13, 7, 2

Toto75-4: 2, 3

Toto75-5: 2

Toto75-6: 5

Toto75-7: 4, 1, 3

Hinta: 6,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-09-08&track=Bj&race=6&pool=T75&selections=[14,8,11,13,10],[2],[12,13,7,2],[2,3],[2],[5],[4,1,3]&stake=0,05&price=6



Suuri

Toto75-1: 14, 8, 11, 13, 10

Toto75-2: 2

Toto75-3: 12, 13, 7, 2

Toto75-4: 2, 3

Toto75-5: 2

Toto75-6: 5, 11, 1, 4

Toto75-7: 4, 1, 3

Hinta: 24,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-09-08&track=Bj&race=6&pool=T75&selections=[14,8,11,13,10],[2],[12,13,7,2],[2,3],[2],[5,11,1,4],[4,1,3]&stake=0,05&price=24

PieniToto75-1: 14, 8, 11, 13, 10Toto75-2: 2Toto75-3: 12, 13, 7, 2Toto75-4: 2, 3Toto75-5: 2Toto75-6: 5Toto75-7: 4, 1, 3Hinta: 6,00 €SuuriToto75-1: 14, 8, 11, 13, 10Toto75-2: 2Toto75-3: 12, 13, 7, 2Toto75-4: 2, 3Toto75-5: 2Toto75-6: 5, 11, 1, 4Toto75-7: 4, 1, 3Hinta: 24,00 €

Norjan syksyn superpäivänä juostaan molempien rotujen Kriteriumit ja Derbyt. Myös oheislähdöt ovat tasoltaan hyviä. Toto75-rivi näyttää etukäteen varsin selväpiirteiseltä.Kylmäveristen puolella Øysten Tjomslandilla on suursuosikit sekä 3-vuotiaiden Kriteriumissa että 4-vuotiaiden Derbyssä ja niihin luotetaan myös vihjesysteemeissä.Myös lämminveristen puolella Kriterium- ja Derbyvoitot voivat mennä samaan talliin, sillä Geir Vegard Gundersenilta tulee suosikkihevoset molempiin. Kummassakin on vieläpä mahdollisuudet peräti kaksoisvoittoon.Kriteriumissa miehen tallista starttaa selvä suosikkikaksikko Iggy B.R. ja Ivan B.R. ja Derbyssä karsintavoittajat Noble Superb ja Max Brady.3-vuotiaiden kylmäveristen Kriteriumissa yksi on ylitse muiden, sillä huippulahjakason selvästi vastustajiaan edellä. Karsinnassa ori haki keulapaikan ensimmäisellä takasuoralla, alkoi samassa tehdä muihin eroa ja soolojuoksun päätteeksi irrotti 23-lopetuksessa murskaavaan voittoon. Toissa startissa tuli suursuosikkina yllätystappio Ruotsin Kriteriumissa ja sen oli tyytyminen kolmossijaan, mutta nyt vastassa ei ole tuon lähdön kärkiparia. Øysten Tjomslandin suojatti liikkuu kylmäveriseksi poikkeuksellisen hienolla tyylillä ja sillä lienee resursseja alittaa tarvittaessa jopa 1.25-aika.4-vuotiaiden kylmäveristen Derbyssäpätee pitkälti samat sanat kuin edellä läpikäytyyn Kriteriumin suosikkiin, myös tämä Odin on kehityksessä edellä vastustajiaan. Ori haki karsinnassa ensimmäisellä takasuoralla keulat ja karkasi murskaavaan voittoon. Ennen sitä tuli tappio Bollnäsissä, mutta silloin Nordsjø Odin laukkasi voittonsa loppusuoran alussa. Muuten ori on esiintynyt ravivarmasti. Øysten Tjomslandin ajokilla on kevyesti alle 1.20-kyydit ja sen tappiolla on hyvin vaikea spekuloida tässä porukassa. Jos ei muissa Toto75-kohteissa olisi niin selviä suosikkeja, niin Nordsjø Odinin prosentit olisivat taatusti huomattavasti isommat kuin nyt.Lämminveristen Derbyssävoisi pitää jopa suosikkina. Sisäradan tallikaveriladataan taatusti lähtöön ”all in”, ja jos se pystyy pitämään suosikkiulkopuolellaan, niin ei tarvitse olla kummoinen ennustaja tietääkseen, että keulat ovat jatkossa tarjolle Max Bradylle, joka sekin lähtee lujaa matkaan. Matkavauhti voi olla kyseisellä juoksunkulkuskenaariolla jopa yllättävänkin maltillista. 17 prosentin peliosuus on aivan liian vähän Geir Vegard Gundersenin ajokille.on noussut suvantovaiheen jälkeen taas hyvään kuntoon. Viimeksi se tuli kirikierroksen 11,8-vauhtia, josta viimeiset 400 metriä alle kymppiä, mutta takaa oli mahdoton nousta korkeammalle. Sarjamääritys suosii isosti Erik Berglöfin veteraanitammaa, stayer-matka ei tuota ongelmia ja hyvän juoksun päätteeksi Quantanamera kirii palan matkan lujaa. Neljä prosenttia pelattuna sitä ei kannata unohtaa lapuilta.